El Sevilla cobrará en breve un jugoso ingreso por En Nesiry tras la intervención de la FIFA

El Fenerbahçe ha confirmado que, tras la reclamación presentada por el Sevilla ante la FIFA que le prohíbe fichar en tres mercados, ya abonó el plazo pendiente de abril y que pronto procederá al pago de la otra cuota que supone un respiro para las arcas nervionenses

La situación económica del Sevilla provoca que cualquier ingreso sea muy bien recibido en el Sánchez-Pizjuán para continuar con el saneamiento de sus arcas, por lo que se trata de una gran noticia la confirmación oficial por parte del Fenerbahçe de que en breve percibirá una cantidad correspondiente al traspaso de En-Nesyri.

En este sentido, el club estambulita, por medio de un comunicado emitido en la mañana de hoy, ha informado de que abonará uno de los plazos pactados en el traspaso del delantero, cifrado en 19.5 millones de euros, después de que el Sevilla presentara una reclamación ante la FIFA por el impago de una de las cuotas, lo que derivó, según apunta la directiva turca, en la imposición de la prohibición de fichar durante tres temporadas.

Castigo que apuntan que es provisional y que está vinculado directamente con los pagos a la entidad de Eduardo Dato, por lo que se levantará una vez que pague en el primer día laborable lo pendiente con los nervionenses una vez que ya asumieron el plazo que vencía el 30 de abril de 2026.

El Fenerbahçe afirma que ya abonó la primera cantidad reclamada por el Sevilla y que ahora pagará la segunda

"La prohibición de fichajes de tres temporadas impuesta a nuestro club es provisional y está relacionada con el coste de la transferencia de Youssef En-Nesyri, que se incorporó a nuestro equipo en la temporada 2024-2025", arranca el comunicado del Fenerbahçe, para después entrar en detalles.

"En relación con el derecho de traspaso del jugador, el Sevilla presentó una reclamación ante la FIFA debido al impago de una cuota de traspaso con fecha del 30 de abril de 2026; nuestra directiva, tras asumir el cargo, abonó la cuota atrasada. En la demanda presentada por el club en cuestión ante la FIFA se exigía también el pago de la siguiente cuota, por lo que esperamos la decisión de la FIFA antes de proceder al pago", especifica el club otomano, que afirma cuando pagará.

La fecha en la que el Fenerbahçe hará efectivo el pago y a cantidad que ingresará el Sevilla

"Nuestro club realizará el pago dictado por la decisión de la FIFA el primer día laborable (lunes) y, una vez completados los trámites burocráticos ante la FIFA, se levantará la prohibición de fichajes", explica con detalle el Fenerbahçe, que, sin embargo, no especifica la cantidad que pagará en breve a los nervionense.

Sin embargo, el prestigioso periodista turco, Yagiz Sabuncuoglu, muy cercano al club auriazul, concreta que el Sevilla ingresará alrededor de tres millones de euros correspondiente a una cuota pendiente de la venta de En-Nesyri, que se produjo el verano de 2025.

Cabe recordar que en la pasada ventana invernal, el Fenerbahçe traspasó al interrnacional marroquí al Al-Ittihad de Srabia Saudí por 15 millones de euros, una cantidad menor a la pagada un año y medio antes, por lo que el Sevilla no se llevó nada al conservar un porcentaje sobre una plusvalía que no se produjo.