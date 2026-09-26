Los cuatro elegidos por García Plaza en el Sevilla tienen nombre y apellido: tres 'repetidores' y una cara nueva

Al margen del carácter diferencial de Fofana, únicamente hay cuatro jugadores de la plantilla que lo han jugado absolutamente todo este curso con el matiz de que solo hay un fichaje entre ellos

Luis García Plaza ha construido un equipo tremendamente competitivo que ha devuelto la ilusión a la afición nervionense por su nivel de compromiso y la mejoría evidente con respecto al curso anterior.

Un proyecto que ha crecido a partir de los fichajes realizados por José Ignacio Navarro, pero que curiosamente, a tenor del reparto de minutos, se sostiene sobre la base de la temporada pasada, o al menos sobre los hombres de confianza del técnico desde que llegó a Nervión,

En este sentido, al margen de Youssouf Fofana, llamado a ser diferencial y pieza básica, pero que se incorporó con la liga empezada, el preparador nervionense ya ha elegido a sus futbolistas intocables en el plantel, pues cuatro efectivos lo han jugado absolutamente todo, y tres de ellos ya los tenía a sus órdenes en las nueve jornadas en las que obró la salvación.

Vlachodimos, un indiscutible que se sabía

Hay un caso que se sabía antes de que comenzará la temporada, pues la portería tenía dueño desde que el director deportivo logró cerrar la segunda cesión de Vlachodimos con una operación impensable cuando terminó la temporada. Luego se reclutó a Fran González procedente del Real Madrid, pero no cabía duda de que el titular indiscutible sería el internacional heleno.

Y así ha sido hasta ahora, pues Odysseas acumula todos los minutos posibles, un total de 630, pero no es el único, pues hasta tres futbolistas de campo ha completado los siete partidos disputados hasta el momento y dos ya los tenía a sus órdenes García Plaza en la 25/26.

Suazo, capitán y hombre de confianza

De este modo, ha renovado la confianza en Gabriel Suazo, primer capitán del equipo e indiscutible en la banda izquierda pese a la llegada de Julio Díaz. Y es que también partió de inicio cuando todavía permanecía en la plantilla Oso, al que situaba por delante antes de ser vendido al Estrasburgo.

García Plaza confía plenamente en el chileno, una de sus prolongaciones en el terreno de juego y, por ahora, no ha alternado ni una sola vez con el carrilero procedente del Atlético de Madrid.

Agoumé se hace fuerte entre la feroz competencia

También ha exprimido al máximo a Lucien Agoumé, su pilar en el centro del campo antes de Fofana y también después de su llegada.

De hecho, pese a la enorme competencia en la medular, con la presencia de otro jugador de confianza como Guridi y de Kochorashvili, firmado también este verano, García Plaza considera inamovible al francés, que ha asumido galones y está firmando su mejor momento desde que recaló en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Juan Iglesias, la única cara nueva que se ha convertido en indiscutible

La única cara nueva que ha hecho suyo un puesto en el once responde al nombre de Juan Iglesias, claro representante del nuevo espíritu del Sevilla. El lateral le ha arrebatado el puesto a Carmona y se erige a día de hoy en uno de los activos más importantes del equipo, por su aportación atrás, su gol contra el Valencia y su liderazgo dentro del campo.

Además. García Plaza también lo ve como una alternativa para el centro de la defensa si es necesario, pues también ha demostrado que cumple con creces, firme y compitiendo al tope. Evidentemente, Fofana es otro fijo, pero, sin embargo, también por la forma física en la que llegó, solo ha completado el partido contra el Deportivo.

Tras los cuatro intocables hay una brecha de minutos, pues el quinto en la lista es Miguel Sierra, con 479 minutos.

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