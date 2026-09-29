Braulio, director deportivo del Valencia, desvela la obsesión de Arrasate por el fichaje de Jesús Vázquez: "Cogió un coche y vino ami casa"

El nuevo director deportivo del cuadro de Mestalla estuvo este pasado lunes en 'El Partidazo de Cope', presentado por Juanma Castaño y explicó su decisión de fichar a Javier Aguirre como nuevo entrenador. "Creo mucho en los karmas y en las energías"

El Valencia ha aprovechado este parón de selecciones para tratar de poner orden en el equipo con la llegada de Javier Aguirre como nuevo entrenador y de Braulio Vázquez como nuevo director deportivo. Precisamente este último tuvo como primera tarea en el Valencia, la contratación del nuevo entrenador, un viejo conocido de su etapa en Osasuna como es Javier Aguirre.

De la llegada de Javier Aguirre, de un intento de Jagoba Arrasate en Osasuna de fichar a su hijo Jesús Vázquez y de otros temas habló este pasado lunes en 'El Partidazo de Cope' que presenta el periodista Juanma Castaño. Braulio habló de las sensaciones que le ha transmitido Javier Aguirre en su llegada al vestuario del Valencia durante este pasado lunes: "Bueno, pues yo creo que, primero, yo creo mucho en los karmas y las energías, y yo creo que ya solo verlo transmite cómo ha llegado hoy al vestuario".

El fichaje frustrado de Jesús Vázquez por Osasuna, hijo de Braulio, director deportivo del Valencia

Braulio Vázquez se ha encontrado con su hijo, Jesús Vázquez, en el Valencia y en el programa citado anteriormente, narró un hecho desconocido hasta este pasado lunes y es que cuando él era director deportivo de Osasuna, Jagoba Arrasate, que era el técnico rojillo, le insistió para fichar a su hijo desde el conjunto de Mestalla. "Cuando yo estaba en Osasuna, hace dos años, voy a desvelar algo que a Jagoba no le va a importar. Nosotros nos clasificamos para Europa y Jagoba estaba obsesionado en fichar a Jesús. Y entonces le dije: 'Bueno, pues si tanto lo quieres...'. Me dice: 'Yo me voy a Valencia'. Cogió un coche, vino a mi casa y estuvo intentando convencer a Jesús. Y cuando le dijo: 'Venga, va', Jesús dijo: 'Bueno, a pesar de que esté mi padre, como tú me quieres tanto, voy'".

Braulio además desveló que Osasuna hizo una oferta importante pero que el Valencia no lo quiso dejar salir y también confirmó que por el valencianista también han llegado propuestas este pasado verano, incluso de Primera: "Es verdad que nosotros, en su momento, Osasuna hizo una oferta importante por él. No se dio porque el Valencia no lo dejó salir y podíamos haber trabajado juntos. Este verano han llegado varias ofertas por Jesús, que yo las sé, y una importante de la Liga española, que considero que es un equipo...".

Seguidamente aclaró que fue el Celta de Vigo el equipo que apostó por él y que él no ha decidido traérselo al Valencia, sino que se lo ha encontrado ya en Mestalla: "Sí, el Celta, sí, el Celta. Y que a mí me parecía que era una situación importante. El Valencia en ningún momento lo dejó salir y yo no tomé esa decisión, ni las renovaciones de Jesús. Yo vengo a un club donde está mi hijo, yo no traigo a mi hijo al club".

La energía de Javier Aguirre para salvar al Valencia

Braulio apuntó que Javier Aguirre le sorprendió porque después de llegar desde México, el mejicano se fue a entrenar, luego habló con varios jugadores y el propio director deportivo se mostró preocupado por el cansancio del técnico: "Pues, sinceramente, tiene 67 años, pero transmite hoy, el día a día de hoy. Él llegó de México, eran 12 horas, creo, de vuelo, 12 horas y media, luego vía Madrid, y mi intención era que no fuera a entrenar hoy, para que fuera a descansar. No. Se fue directamente a la ciudad deportiva, estuvo entrenando, habló conmigo una hora antes del entreno, luego habló con tres jugadores, luego le dije: 'Míster, si quieres, vete a descansar'. No. Fuimos a comer y yo estaba... Digo: 'Míster, ¿estás bien?'. Y al final lo llevé al hotel, no sé qué hora, a las cinco y media o seis. Lo que... lo veo con mucha energía".

Además, el director deportivo che confirmó el interés de Javier Aguirre en saber cómo había estado el equipo en las siete jornadas disputadas hasta el momento: "Cuando hablamos con él después del partido, además, no puedo ocultar, después del partido Alavés-Valencia, que yo volvía a Pamplona para recoger cosas, tuvimos una hora y media y ya conocía... Había pedido los siete partidos del equipo para analizarlos y yo lo veo con mucha energía. Al final, él transmite, la verdad es que muchas ganas y, bueno, espero que los dos hayamos acertado con la elección".