Los datos avalan la apuesta del Valencia por Javier Aguirre: la permanencia en Primera, 'casi' garantizada en Mestalla

El técnico mejicano afronta por quinta vez el reto de llegar a un equipo español con la temporada iniciada en Primera división. Solo con el Leganés en la 2019/20, terminó descendiendo a Segunda. Esta ha sido la única vez en la que el 'vasco' ha visto como un equipo suyo terminó bajando al fútbol de plata

El Valencia vuelve a estar en esta 2026/27 en una situación un tanto complicada a nivel clasificatorio. Después de siete jornadas, con el parón de selecciones por medio y con Carlos Corberán ya despedido, los de Mestalla optaron en primer lugar por la interinidad de Óscar Sánchez, que se saldó con un triunfo y una derrota. Días después se terminó por confirmar lo que era un secreto a voces y es que el Valencia apostaba por el regreso a España de un técnico carismático como es Javier Aguirre.

El entrenador, apodado como 'el vasco Aguirre', vivió su última experiencia en el pasado Mundial, donde cuajó un gran papel con su selección, que además fue una de las anfitrionas junto a Estados Unidos y Canadá. Parecía que Javier Aguirre estaba viviendo ya sus últimos días como entrenador pero la llamada del Valencia, como el mismo confesó en su presentación, hizo que no tuviese otra opción que llegar a Mestalla. "Nunca le puedo decir que no al Valencia", afirmó el nuevo entrenador del Valencia.

Desde Mestalla no se ha apostado por un técnico que podría salir cara o cruz como si ocurrió con un Corberán que no tenía experiencia en España. Javier Aguirre se podría decir que es un experto en situaciones límites y la del Valencia la es, tanto a nivel deportivo, como institucional con un divorcio claro entre la afición y la propiedad de Peter Lim. Los números no mienten y si el Valencia los comprobó, pudo ver que Javier Aguirre solo tiene un borrón en su cuenta particular de retos con equipos españoles y especialmente cuando se trata de darle un giro de 180 grados a la situación.

Javier Aguirre, el especialista en salvar equipos del descenso a Segunda división

Javier Aguirre ha entrenado en España durante un total de 15 temporadas, siendo la decimosexta la que afronta con el Valencia. De esa extensa lista de experiencias de Aguirre en Primera división, el técnico mejicano llegó con el curso ya empezado en cuatro ocasiones, cinco contando la 2026/27.

De esas cuatro temporadas se extraen una serie de conclusiones que al aficionado al Valencia, acostumbrado en los últimos años al sufrimiento sistemático aunque a veces haya habido momentos para ilusionarse, le den un buen puñado de esperanzas para creer en que en la última temporada de Mestalla, el equipo no firmará un descenso a Segunda que sería histórico y sumamente doloroso.

Cuando Javier Aguirre salvó al Real Zaragoza

La primera vez que Javier Aguirre aterrizaba en Primera división con una temporada ya empezada fue en la 2010/11. Lo hacía para dirigir a un histórico campeón de la Recopa como el Real Zaragoza y que ahora, por desgracia, pelea en el fútbol de barro de Primera RFEF.

Javier Aguirre aterrizó en La Romareda con la jornada 11 ya disputada, los maños colistas y con solo 7 puntos de 33 disputados. El Real Zaragoza no lo tenía sencillo ya que llegaba a la última jornada con 42 puntos y en puestos de descenso. Un agónico triunfo de los zaragocistas en casa del Levante por 1-2 terminó suponiendo el primer éxito de Javier Aguirre como un técnico llamado para el rescate de un equipo.

La historia se repitió con Javier Aguirre en el Espanyol, pero con más sufrimiento del esperado

En el Espanyol, poco después del hito con el Real Zaragoza, Javier Aguirre se encontró a un cuadro perico en una situación aún peor a la de los maños. El Espanyol también era último pero después de 13 jornadas y con nueve puntos de 39 posibles. El Espanyol también acertó con la llegada de Javier Aguirre ya que después de 38 jornadas, los pericos terminaron decimoterceros con 44 puntos y dejando el descenso a ocho.

Pero el final de temporada fue mucho más agitado para los pericos de lo esperado ya que tan solo sumaron los pupilos de Javier Aguirre un punto de los últimos 12 en juego. A favor de los catalanes jugó que en la jornada 34, el descenso estaba a 11 puntos, por lo que caer a la Segunda división era muy complicado y dependía de un Deportivo de A Coruña que lo ganase todo, contando además con hasta seis equipos entre pericos y deportivistas.

Javier Aguirre hace historia en el Mallorca

Si hay un equipo en el que tengan especial estima hacia Javier Aguirre ese es el Mallorca. Sin ir más lejos, antes de llegar a Valencia, Son Moix había sido la última plaza del técnico mejicano y de donde se marchó después de tres temporadas. Pero el aterrizaje de Javier Aguirre en tierras baleares llegó posiblemente avalado por su buen hacer en situaciones difíciles.

En la temporada 2021/22, el Mallorca ocupaba la tercera plaza por la cola en LaLiga después de 29 jornadas. Los bermellones sumaban 26 puntos y Javier Aguirre, con esa garra que transmite a sus jugadores, terminó obrando nuevamente el milagro de la permanencia en Primera división con siete puntos de los últimos nueve posibles. El Mallorca no logró salir de puestos de descenso hasta la penúltima jornada y el triunfo en la última fecha confirmó la continuidad en Primera de los bermellones.

El borrón del Leganés para Javier Aguirre

De las cuatro veces en las que Javier Aguirre ha llegado a un equipo con problemas, solo en una de esas ocasiones, el mejicano no pudo cumplir con su cometido. Fue en el Leganés en la campaña 2019/20. Javier Aguirre recalaba en el cuadro pepinero en la jornada 13, con los madrileños siendo colistas y con solo 5 puntos.

El Leganés se quedó a solo un punto de la salvación en Primera división en la que era su cuarta temporada consecutiva en la élite del fútbol español. Con 37 puntos se salvó el Celta de Vigo en una de las permanencias más baratas que se recuerdan en las últimas campañas en Primera división.

Los borrones más importantes de Javier Aguirre

Javier Aguirre, además del Valencia, donde acaba de aterrizar, ha dirigido en España a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Real Mallorca. De estos seis equipos, solo en el Atlético de Madrid en la segunda de las dos campañas en las que estuvo y en el Real Zaragoza en la 2011/12 (después de salvarlo el curso anterior), terminó despedido antes del final de temporada, habiendo empezado el curso desde el comienzo.

Por tanto, más allá de estos 'borrones' en una larga trayectoria en España, Javier Aguirre tiene los mimbres necesarios para sacar al Valencia de los puestos de descenso. Pero en Mestalla el ambiente no es el mejor y Javier Aguirre también tendrá que lidiar con eso en un equipo que además de despedir a Carlos Corberán, también cesó a Ron Gourlay, director deportivo hasta hace escasas semanas y el cual ha suplido Braulio.