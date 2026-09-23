Alaba ya tiene nuevo equipo después de dejar el Real Madrid

El central austriaco, agente libre desde que abandonó el conjunto blanco el pasado verano, recalará finalmente en la Serie A italiana, después de truncarse su desembarco en México

El mercado de fichajes estival cerró en las principales ligas de Europa el pasado 2 de septiembre. Pero todavía hay jugadores sin equipo y clubes con fichas disponibles que pueden seguir comprometiéndose, algunos de ellos ilustres. Es el caso de David Alaba, que el pasado 30 de junio puso fin a su etapa de cinco temporadas en el Real Madrid, que decidió no ofrecerle la renovación para formar parte del nuevo proyecto liderado por José Mourinho.

El central internacional, titular en los cuatro partidos disputados por Austria en el Mundial, no ha vuelto a jugar un encuentro desde entonces y durante todo el verano buscó sin éxito un nuevo destino donde prolongar su carrera, a sus 34 años. Al respecto, llegó a darse por hecho que estaba muy cerca del América de México, pero a la postre el conjunto azteca se echó para atrás por su historial de lesiones y su largo salario. Así, finalmente su destino estará en la Serie A italiana.

En los últimos días se había informado de un acercamiento por parte de la Lazio. Pero según el periodista Fabrizio Romano, Alaba ha llegado a un acuerdo verbal con el Udinese, restando tan solo aspectos formales, como la revisión médica y la firma del contrato, para que el club transalpino haga oficial su fichaje a coste cero. Aunque ya este martes ha dejado entrever su llegada de una forma muy peculiar.

La silla blanca que delata al Udinese

La entidad de Udine ha publicado en sus redes sociales una imagen de una silla blanca, sola, sobre el césped. Un evidente guiño, tal y como han interpretado los aficionados, a la icónica celebración del defensor en el encuentro de octavos de la Champions ante el PSG de la 21/22, tras remontar un 3-1 adverso. Fue uno de los mejores momentos del austriaco en el Real Madrid, con el que sufrió una grave lesión de rodilla en 2023, lo que hizo estar de baja más de un año y en que las dos últimas campañas no pudiera gozar de la continuidad deseada por las continuas recaídas. Incluso, se barajó la opción de que pudiera salir el pasado enero rumbo a la MLS de Estados Unidos.

En total, Alaba, que llegó también como agente libre al Santiago Bernabéu, disputó 132 encuentros con el conjunto blanco, con el que conquistó dos Ligas y dos Champions, entre otros títulos. Una dorada etapa con la que dio continuidad a otra no menos exitosa en el Bayern Múnich, con el que levantó otras dos Champions y llegó a jugar 431 partidos. Una trayectoria envidiable que lo convierte, sin duda, en un fichaje de nivel para el Udinese de la familia Pozzo, que hasta la fecha solo ha logrado una victoria en cinco jornadas en la Serie A.