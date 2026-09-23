Salomón Obama, la estrella frustrada del Atlético de Madrid, se compara con Diomande: "Ahora le pasa a él"

A sus 26 años, el que fuese gran promesa del conjunto rojiblanco sigue en activo en Andorra tras pasar por Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Chipre y México, muy lejos de la carrera que se le presuponía cuando, siendo un niño, dudaban de su edad

En un fútbol en el que los clubes cada vez batallan con más fuerza por adelantarse a la competencia para firmar a talentos excesivamente precoces, los diferentes torneos de cantera nacionales e internacionales, con las cámaras de televisión como testigos, suelen encumbrar a niños que se ven de repente con el cartel de estrellas del futuro colgado al cuello, aunque luego su evolución no siempre sigue por ese camino. Es lo que le sucedió a Salomón y Federico Obama, los hermanos gemelos que deslumbraron a todos con su imponente físico y su velocidad con la camiseta del Atlético de Madrid.

Nacidos en Guinea Ecuatorial, ambos llegaron a ser internacionales absolutos por dicho país (Salomón también jugó con la sub 17 de España). Pero en el caso de Federico, lleva sin equipo desde 2023, tras pasar por el CD Acero y el Unión Adarve después de dejar el Juvenil A rojiblanco y tener una última aventura en Andorra con el Penya Encarnada. Su hermano, mientras tanto, aún sigue persiguiendo su sueño a sus 26 años, aunque lejos de aquella promesa a la que Diego Simeone subió para entrenar con el primer equipo con solo 17 años, llegando a ser convocado para un amistoso ante el Getafe.

Sus 'enfrentamientos' con Saúl Ñíguez y Diego Simeone

"Tuve un problema con Saúl Níguez. Quedaban dos Powerades. Cogí uno y él se quedó sin ninguno. Entonces vino y me dijo: 'los canteranos tenéis que respetar y esperar al primer equipo'", recordó el extremo diestro sobre aquella experiencia en el 'El After de Post United'. Pero no fue ese pequeño choque con el actual jugador del Flamengo el único momento de tensión que tuvo que vivir en su fugaz paso por la primera plantilla colchonera.

"Ne resbalé y le di a Lucas Hernández. El Cholo Simeone paró el entrenamiento y me dijo: '¿quieres seguir entrenando?'. Yo le dije que sí y él me contestó que la última vez", recordó el actual futbolista del modesto CF Esperança, su tercer club en Andorra, donde también pasó por el Santa Coloma y el Ranger's FC, con sendos paréntesis entre medias en el Ethnikos de Chipre y el Tlaxcala de México, la pasada temporada.

Y es que su carrera nada ha tenido que ver con la que muchos aventuraban cuando se hizo famoso en el Torneo de Fútbol Infantil de Brunete disputado en 2010. Aunque tampoco faltaban los comentarios que dudaban de su edad, pues físicamente tanto él como su hermano eran muy superiores al resto de niños con los que competían. Al respecto, Salomón ha comparado aquella situación con la que viven hoy día otros futbolistas profesionales.

Las dudas sobre la edad de Diomande y Yalcouyé

"Trabajamos mucho para que no nos molestasen los comentarios de la edad. Ahora pasa con Yan Diomande y con el del Brighton", afirmó, en alusión a las teorías surgidas sobre el actual futbolista del Real Madrid, de 19 años, y el malí Malick Yalcouyé, de 20, convirtido en fenómeno viral por su apariencia física tras estrenarse en la Premier League con gol incluido ante el Chelsea.

Su fallido paso por el Celta de Vigo

Tras dejar el filial del Atlético de Madrid, Salomón Obama trató de seguir su carrera en la cantera de otro club de Primera como el Celta de Vigo. Pero aún hoy día no entiende por qué el conjunto gallego apostó por su fichaje y luego no le dio la confianza necesaria. "Me dicen que hay una posibilidad de ir al Celta y digo: 'jugué contra ellos muchas veces, pero salir del Atlético de Madrid...' Estuve mentalmente bastante mal porque no me lo esperaba. Pero voy con el Juvenil A y bien, y el siguiente año voy con el filial del Celta. Estaba haciendo una pretemporada que no había hecho una así en mucho tiempo y de repente cambian al entrenador del filial y se trae a Yeboah, justo en mi puesto, y me dice el entrenador que no cuenta conmigo porque había traído un jugador y tiene que jugar él, y si quiero quedarme, que voy a estar saliendo de banquillo. Estoy yendo bien y ya no puedo más. Aviso a mi agente y le digo 'busca equipo que me van a ceder'. Ahí empiezo a decir.... ¿Yo sirvo para jugar al fútbol?", afirmó.

"En el Mérida iba sobrado, pero aún así no jugaba"

Su siguiente parada, a préstamo por el cuadro celeste, fue el Mérida. Otra decisión extraña en su trayectoria. "Primero no sé cómo mi representante me lleva a Mérida porque allí era como un equipo de veteranos, de gente mayor. Me lleva sabiendo que yo no iba a jugar. Estoy dándolo todo y no estoy jugando, y mi 'repre' me dijo que estuviese tranquilo, pero yo le decía: 'puedo hacer lo que quiera que no voy a jugar', y así pasó", recuerda, afirmando incluso que "iba sobrado, pero aún así no jugaba porque algunos del equipo se iban de cervezas con los entrenadores".

"En Mérida me difamaban porque salía de fiesta, pero yo siempre iba a por mi novia que trabajada hasta la 5 ó 6 de la mañana. Estaba en la barra con una Coca-Cola o una Fanta", añadió sobre aquella etapa en el conjunto extremeño. "Por eso también rescindí el contrato con el Celta", explicó, marchándose entonces al Dibba Al-Fujairah de Emiratos Árabes Unidos, parada previa a su experencia en el Sevan de Armenia: "Allí me paraban por la calle para pedirme fotos por ser negro. Jamás habían visto un negro. Era increíble". Otra de las anécdotas de un futbolista