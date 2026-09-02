El último secreto del mercado: los grandes nombres que siguen sin equipo

El mercado de fichajes ya ha echado el cierre, pero todavía queda una vía abierta. Una veintena de estrellas continúa sin equipo y puede firmar como agentes libres

Mercado cerrado! Ayer martes 1 de septiembre se puso punto y final a un verano repleto de movimientos y operaciones millonarias. Pero, aunque ya no haya margen para las operaciones tradicionales, el mercado todavía no está completamente cerrado. Quedan los agentes libres. Los futbolistas que han terminado su contrato o han rescindido su vinculación con sus respectivos clubes pueden incorporarse a un nuevo equipo incluso después del cierre del mercado, siempre que la normativa de la competición lo permita. Y el escaparate que queda disponible es de un auténtico lujo.

Enzo Fernández fue el nombre del cierre del mercado. El centrocampista protagonizó una de las operaciones más llamativas de la recta final al poner rumbo al Manchester City por 146 millones de euros. Pero la última jornada también dejó movimientos de lo más inesperados, como las incorporaciones de Aubameyang, Casadó y José María Giménez al Deportivo, además de los fichajes de Jonathan David por el Atlético de Madrid e Iliman Ndiaye por el City. Una actividad que no paró quiera hasta el último momento. En LaLiga llegaron a producirse 26 incorporaciones durante el último día, en una jornada marcada por las prisas y las operaciones sobre la bocina.

Y aquí está la cara oculta del mercado, es decir la de los futbolistas que esperan destino sin necesidad de que ningún club pague un traspaso.

Un escaparate lleno de nombres ilustres

La lista de jugadores libres impresiona por la cantidad de nombres reconocibles que contiene. Entre ellos aparecen Karim Benzema, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Jadon Sancho, David Alaba, Joselu, Paul Pogba, Riyad Mahrez, Raphaël Guerreiro, Mauro Icardi, Anthony Martial, Raheem Sterling, Philippe Coutinho, Georginio Wijnaldum, Renato Sanches, Yves Bissouma, Ismaël Bennacer, Oleksandr Zinchenko, Marcelo Brozović y Tyrell Malacia. No son futbolistas cualquiera, son jugadores que tienen grandes experiencias en clubes europeos, y además, muchos tienen una gran trayectoria algo que les permitiría convertirse en piezas interesantes para equipos que todavía tengan alguna necesidad por cubrir.

Entre todos ellos, Jadon Sancho es el jugador con mayor valor de mercado, según Transfermarkt, con una tasación de 18 millones de euros. El extremo inglés atraviesa, eso sí, una etapa complicada en su carrera. Después de no terminar de asentarse en el Manchester United, ha ido enlazando cesiones y etapas lejos de Old Trafford, pasando por Borussia Dortmund, Chelsea y Aston Villa. Hay informaciones que aseguran que Sancho habría llegado a un acuerdo con Palmeiras por dos temporadas más una opcional, pero no está confirmado oficialmente.

Su situación contrasta con la de Benzema. El francés continúa siendo probablemente el futbolista con mayor cartel de toda la lista. El delantero puso fin a su corta aventura en el Al Hilal después de disputar únicamente 16 partidos y ahora tiene que decidir cuál será el siguiente capítulo de su carrera. La gran pregunta es si continuará en Oriente Medio, buscará un último desafío en otro campeonato o si, directamente, optará por colgar las botas.

La colonia madridista

Entre los agentes libres hay varios futbolistas que dejaron huella en el Real Madrid. Dani Carvajal se encuentra sin equipo después de poner fin a su etapa como madridista, al igual que David Alaba y Joselu. Tres jugadores con una trayectoria de primer nivel que todavía no han encontrado un nuevo destino.

Un caso que llama la atención es el de Sergio Ramos. El central, a sus 40 años, sigue entrenando por su cuenta después de finalizar su aventura en México. Esto demuestra que no tiene intención de bajar los brazos pese a encontrarse actualmente sin contrato.

Pogba, Renato y Carlos Pérez

Otro de los grandes nombres que aparece en la lista es Paul Pogba. El centrocampista francés se desvinculó del Monaco apenas un año después de su llegada. Su etapa en el Principado estuvo marcada nuevamente por los problemas físicos y la falta de continuidad. La pasada temporada apenas pudo participar en seis encuentros y acumuló algo más de 120 minutos sobre el terreno de juego. A sus 33 años, Pogba necesita ahora encontrar un proyecto que le permita recuperar la regularidad que durante tantos años le convirtió en uno de los centrocampistas más destacados del fútbol mundial.

Renato, el centrocampista portugués, que fue considerado una de las grandes promesas de su generación, ha puesto punto final a su relación con el Paris Saint-Germain. Según las informaciones publicadas en las últimas horas, ambas partes han acordado rescindir su contrato. Ahora, con 29 años, el portugués tendrá libertad para decidir dónde continuar su carrera. Su paso por París, sin embargo, quedó muy lejos de las expectativas: únicamente disputó 27 partidos con el conjunto francés.

Carlos Pérez es uno de los primeros movimientos posteriores al cierre del mercado ya tiene protagonista en LaLiga. Carles Pérez ha rescindido su contrato con el Celta y todo apunta a que continuará su carrera en el Girona como futbolista libre. El acuerdo se produjo justo al límite del cierre y permitió al conjunto vigués liberar una ficha de su plantilla. El extremo catalán abandona así Vigo después de que el Celta llegara a pagar en su día más de cinco millones de euros por hacerse con sus servicios.

Fichar gratis no significa fichar barato

La ausencia de un precio de traspaso puede resultar atractiva para cualquier club, pero hacerse con un agente libre está lejos de una operación gratuita. Los equipos tienen que valorar el salario que exige el jugador, las posibles primas de fichaje, la duración del contrato y el resto de condiciones económicas. A eso hay que añadir un elemento fundamental: el estado físico y competitivo del futbolista. Algunos llevan semanas sin competir y otros acumulan meses alejados de los terrenos de juego. Por ello, los clubes tendrán que analizar cuidadosamente si el rendimiento que pueden ofrecer compensa la inversión. Aunque también será determinante el margen salarial disponible y, especialmente, el número de fichas que cada plantilla tenga libres.