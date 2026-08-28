Xabi Alonso toma una decisión con Enzo Fernández y el Chelsea se echa a temblar

La situación de Enzo Fernández vuelve a agitar el mercado. El argentino se quedó fuera de la Carabao Cup por decisión de Xabi Alonso y, mientras el técnico asegura que fue una cuestión deportiva, el Manchester City estudia lanzarse a por el centrocampista antes del cierre del mercado

El futuro de Enzo Fernández en el Chelsea vuelve a estar en el aire. El centrocampista argentino no apareció en la convocatoria para el encuentro de la segunda ronda de la Carabao Cup frente al Luton y su ausencia ha vuelto a alimentar los rumores sobre una posible salida de Stamford Bridge antes del cierre del mercado.

La decisión, eso sí, no habría llegado por ningún problema físico ni disciplinario. Xabi Alonso asumió personalmente la responsabilidad de dejar fuera al internacional argentino y quiso desligar su ausencia de cualquier situación extradeportiva. "La decisión de no convocarle la tomé yo", explicó el técnico español después del encuentro. El entrenador insistió en que Enzo está trabajando con normalidad y que su ausencia respondió exclusivamente a la planificación del partido.

Xabi Alonso enfría la polémica

El Chelsea se impuso al Luton y avanzó en la Carabao Cup, pero buena parte de las preguntas posteriores al encuentro estuvieron dirigidas hacia la ausencia de Enzo Fernández. Alonso trató de cerrar cualquier interpretación diferente a la deportiva. "Ha sido simplemente por el partido de hoy. Tenemos otros jugadores que necesitan minutos", señaló el técnico, que también explicó cuándo tomó la decisión: "El miércoles por la tarde. Es una decisión que tomé yo".

El preparador español quiso, además, destacar la actitud del argentino durante los entrenamientos. "Enzo es un buen profesional. Está entrenando bien y no tengo nada que decir sobre eso", afirmó. La puerta, por tanto, no está cerrada para el próximo compromiso. El Chelsea se enfrentará este domingo al Brighton en Stamford Bridge y Alonso no descartó que el argentino vuelva a formar parte de sus planes. "Veremos el domingo", apuntó.

El Manchester City aparece en escena

Más allá de las explicaciones del entrenador, el contexto que rodea al futbolista hace que su ausencia tenga una lectura especial. Enzo Fernández ya habría trasladado antes del verano su deseo de abandonar el Chelsea, por lo que cualquier movimiento alrededor de su figura vuelve a despertar las especulaciones. Y ahora aparece un candidato de enorme peso.

Según Sky Sports News, el Manchester City está valorando la posibilidad de presentar una oferta por el centrocampista argentino antes de que finalice el mercado de fichajes. El conjunto dirigido por Pep Guardiola estaría estudiando la operación con el objetivo de intentar hacerse con uno de los centrocampistas más importantes del Chelsea. El reloj juega en contra. El mercado en Inglaterra cierra el martes a las 23:00 horas y, de acuerdo con esta información, el Chelsea estaría dispuesto a escuchar propuestas por el futbolista.

Un final de mercado con Enzo en el centro

La situación deja abierta una incógnita que podría resolverse en cuestión de días. Por un lado, Xabi Alonso asegura que la ausencia ante el Luton respondió únicamente a motivos deportivos y mantiene intacta su valoración profesional sobre Enzo. Por otro, el interés del Manchester City y el deseo que el jugador habría mostrado de cambiar de aires colocan al argentino nuevamente en el centro de la actualidad del Chelsea.

Ahora queda por ver si Enzo vuelve a aparecer ante el Brighton o si su futuro termina escribiendo un último capítulo inesperado antes de que se cierre el mercado.