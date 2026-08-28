El Inter Miami apuesta por 'Kily' González para salir de la crisis

El Inter Miami mueve ficha tras su crisis y ya tiene nuevo entrenador. El argentino 'Kily' González toma el relevo de Guillermo Hoyos para intentar recuperar la dinámica positiva de un equipo que acumula varias semanas sin ganar

El Inter Miami ha decidido mover ficha. El conjunto estadounidense ha anunciado este jueves la llegada del argentino Cristian Alberto 'Kily' González como nuevo entrenador, una decisión que pone fin a la etapa de Guillermo Hoyos al frente del equipo después de un último mes marcado por los malos resultados.

El técnico argentino se encontraba sin equipo desde octubre de 2025, cuando puso punto final a su etapa en el Platense. Ahora afronta uno de los retos más importantes de su carrera en los banquillos: hacerse cargo de un Inter Miami que, pese a mantenerse en la parte alta de la clasificación, atraviesa un momento delicado. El club ha confirmado que González tomará el mando una vez reciba los correspondientes permisos de trabajo. Mientras se completa ese proceso, Hoyos continuará ocupando su sitio en el banquillo, por lo que será él quien dirija al equipo en su próximo compromiso.

Un cambio provocado por el bajón de resultados

La situación de Hoyos ha ido complicándose durante las últimas semanas. El argentino asumió el cargo el pasado mes de abril después de la salida de Javier Mascherano, quien decidió abandonar el puesto alegando motivos personales. Antes de convertirse en entrenador, Hoyos había ejercido como director deportivo del Inter Miami. Su llegada al banquillo tuvo un efecto inmediato y el equipo encadenó varios resultados positivos, pero la dinámica comenzó a torcerse con el paso de las jornadas.

El último mes ha sido especialmente complicado. El Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup y, además, acumula una racha sin conocer la victoria en la Major League Soccer. Una dinámica que ha terminado precipitando el cambio en el banquillo. La derrota más importante llegó hace apenas dos semanas, cuando el conjunto de Florida cayó por 4-1 ante Nashville, uno de los golpes que evidenciaron el momento que atraviesa el equipo.

El 'Kily', de vuelta a los banquillos

González regresa así a los banquillos después de varios meses alejado de la competición. Su último trabajo fue en Platense, donde permaneció hasta octubre de 2025. El argentino cuenta, además, con una amplia trayectoria como futbolista. El ‘Kily’ defendió durante su carrera las camisetas de equipos como el Real Zaragoza, el Valencia y el Inter de Milán, además de formar parte de la selección argentina.

Ahora afrontará una etapa completamente diferente y con un objetivo claro: recuperar las buenas sensaciones de un Inter Miami que todavía tiene margen para reaccionar. Porque, pese al bache, la situación clasificatoria no es dramática. El equipo ocupa actualmente la segunda posición de la Conferencia Este con 39 puntos, aunque se encuentra a diez del líder Nashville.