La UEFA prepara una denuncia penal por la gestión de Infantino en la FIFA

El organismo europeo pide a un tribunal de Estados Unidos acceso a documentos del fallido proyecto FIFA Forward Enterprise mientras mantiene abierto el pulso por el futuro del presidente

La guerra entre la UEFA y Gianni Infantino ha entrado en una nueva dimensión. El organismo presidido por Aleksander Čeferin prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA por presunta gestión desleal relacionada con el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), la iniciativa con la que pretendía introducir capital privado en la explotación comercial de las competiciones del máximo organismo mundial.

Según un documento fechado este jueves y al que ha tenido acceso EFE, la UEFA ha solicitado autorización a un tribunal federal de Estados Unidos para obtener documentación y testimonios vinculados al proyecto. El objetivo es utilizar ese material en un procedimiento que el organismo europeo prepara en Suiza.

La UEFA busca pruebas en Estados Unidos para llevar el caso a Suiza

El movimiento judicial supone un salto cualitativo en el enfrentamiento entre las dos grandes instituciones del fútbol europeo y mundial.

La UEFA ha presentado una petición ante un tribunal estadounidense para acceder a documentos de entidades de la FIFA con sede en Florida. En concreto, pretende obtener información que permita reconstruir cómo se diseñó, estructuró, valoró y trató de aprobar FIFA Forward Enterprise.

La operación no se queda en una investigación política o en una disputa pública entre Čeferin e Infantino. La intención declarada por el organismo europeo es utilizar esa documentación para preparar una posible denuncia penal en Suiza por presunta gestión desleal.

La UEFA sostiene que el proyecto fue desarrollado durante más de un año por Infantino y un grupo reducido de asesores e inversores, sin consultar previamente a los órganos de gobierno de la FIFA, a las confederaciones regionales ni a sus 211 asociaciones miembro.

Qué era FIFA Forward Enterprise, el poyecto de Infantino

El origen del conflicto está en FIFA Forward Enterprise, una filial que pretendía concentrar derechos comerciales de algunas de las principales competiciones de la FIFA y abrir su capital a inversores privados.

La operación contemplaba una valoración aproximada de 20.000 millones de dólares para la nueva estructura. Según la documentación presentada por la UEFA, los inversores habrían aportado unos 4.200 millones de dólares a cambio de una participación en el negocio.

La UEFA considera que la valoración de los derechos comerciales de la FIFA era demasiado baja y cuestiona, además, que el proceso no se sometiera a una subasta abierta ni a una valoración independiente.

La propuesta generó una reacción inmediata en buena parte del fútbol internacional. Las 55 federaciones miembro de la UEFA llegaron a acordar por unanimidad que no participarían en las competiciones de la FIFA si el proyecto seguía adelante. La AFC y la Concacaf también se posicionaron contra la iniciativa.

Infantino retiró el proyecto, pero la UEFA no da por cerrado el caso

La FIFA acabó abandonando FIFA Forward Enterprise después de la presión recibida. El propio Infantino reconoció posteriormente que se habían cometido errores en la gestión de la iniciativa. Sin embargo, la UEFA considera que la retirada no responde a las preguntas que plantea sobre cómo se gestó la operación.

Ahí reside la importancia de la documentación que ahora pretende conseguir en Estados Unidos. El organismo europeo quiere determinar quién participó en el diseño del proyecto, qué información manejaron los responsables de la FIFA y cómo se tomaron las decisiones que desembocaron en una propuesta que terminó provocando una crisis institucional de enorme magnitud.

La investigación también pone bajo el foco la relación con los inversores que estaban llamados a participar en la operación. Según la documentación citada por Reuters, Thrive Eternal, un vehículo de inversión vinculado a Joshua Kushner, había sido elegido para liderar el grupo inversor.

La dimisión de Carlos Cordeiro agravó la crisis en la FIFA

La oposición al proyecto no procedió únicamente de las federaciones y confederaciones externas. También hubo fisuras dentro del propio entorno de Infantino.

Carlos Cordeiro, uno de sus principales asesores en materia de estrategia y gobernanza y antiguo presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, terminó dimitiendo durante la crisis.

Cordeiro calificó la operación de mala para las asociaciones miembro de la FIFA, para el fútbol y para el futuro del deporte. Su salida se convirtió en uno de los episodios más significativos de la rebelión interna contra el proyecto.

La UEFA sostiene además que algunos trabajadores de la FIFA se sintieron engañados durante el proceso y que el secretario general, Mattias Grafström, habría quedado al margen de parte de la elaboración de la propuesta. Son precisamente este tipo de extremos los que el organismo europeo pretende investigar mediante los documentos que reclama en Estados Unidos.

El coflicto abierto entre UEFA y FIFA

La UEFA mantiene sus dudas sobre el presidente y reclama garantías de que la FIFA no volverá a plantear una apertura de sus competiciones y estructuras de gobierno al capital privado. Además, el organismo europeo ya retiró su apoyo a Infantino de cara a las próximas elecciones presidenciales.

El organismo europeo continúa trabajando en una estrategia para intentar apartar a Infantino de la presidencia, aunque estudia cuidadosamente cómo hacerlo y qué candidato respaldar para sucederle.

Infantino afronta ahora un frente judicial y otro político

La ofensiva de la UEFA coloca a Infantino ante un escenario especialmente delicado. El presidente de la FIFA no solo ha perdido el respaldo europeo a su continuidad, sino que ahora el organismo presidido por Čeferin pretende reunir documentación para llevar sus acusaciones a la justicia suiza.

Por el momento, la información conocida señala que la UEFA está recopilando pruebas y ha solicitado acceso a documentos en Estados Unidos con vistas a un procedimiento penal en Suiza.

Infantino consiguió frenar la rebelión inmediata al retirar FIFA Forward Enterprise. Pero aquella decisión no ha cerrado las heridas. Ahora la UEFA quiere saber cómo nació aquel proyecto, quién intervino en su diseño y si hubo actuaciones susceptibles de responsabilidad penal.

El pulso que comenzó con la venta de derechos comerciales del Mundial amenaza así con convertirse en una batalla judicial por el futuro de la FIFA y de su presidente.