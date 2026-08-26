Zanetti, Cambiasso y Pastore cierran filas con Infantino ante la crisis en FIFA

Las leyendas argentinas respaldan al presidente de la FIFA con cartas idénticas, mientras Cafú y Roberto Carlos también defienden su gestión

Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Javier Pastore han mostrado públicamente su respaldo a Gianni Infantino en plena tormenta alrededor de la FIFA. Los tres exfutbolistas han firmado cartas con exactamente el mismo contenido para defender la gestión del presidente del organismo.

El movimiento llega después de que otras figuras históricas del fútbol, entre ellas Emmanuel Petit, Bixente Lizarazu, Robert Pirès y Didier Drogba, reclamaran un “cambio necesario” al frente del fútbol mundial. La división entre las leyendas aparece así como un nuevo frente de la crisis que rodea a Infantino.

Zanetti, Cambiasso y Pastore respaldan la gestión de Infantino

Las cartas difundidas por los exinternacionales argentinos coinciden en el mensaje y reivindican el papel que, según ellos, han adquirido los futbolistas durante la última década dentro de las estructuras de la FIFA.

“En los últimos diez años hemos sido testigos de la labor realizada por la FIFA y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del fútbol, algo que antes no existía”, sostienen en el escrito.

El texto pone el foco en la participación de los antiguos jugadores en distintos organismos de la institución. Zanetti, Cambiasso y Pastore defienden que sus opiniones han ganado espacio en la toma de decisiones y que esa presencia ha permitido trasladar la visión de los futbolistas a diferentes proyectos.

La coincidencia resulta especialmente llamativa porque las tres cartas reproducen exactamente el mismo mensaje, una muestra de la posición común que han decidido adoptar ante las críticas que está recibiendo Infantino.

Cafú y Roberto Carlos también salen en defensa de Infantino

El respaldo no se limita a las leyendas argentinas. Cafú y Roberto Carlos, dos de los grandes nombres de la historia de la selección brasileña, también han apoyado públicamente al máximo dirigente de la FIFA.

Cafú, campeón del mundo en 1994 y 2002, y Roberto Carlos, integrante de aquella generación brasileña que marcó una época, se han sumado a un mensaje que reivindica los cambios producidos en el fútbol mundial durante los últimos diez años.

Las leyendas sudamericanas aseguran sentirse “comprometidas a seguir llevando la esperanza” que ofrece el fútbol para “transformar vidas, mejorar sociedades y ampliar las oportunidades para todos en el mundo”.

El escrito concluye con una declaración inequívoca de apoyo a Infantino: “Seguiremos dispuestos a apoyar la gran evolución que ha experimentado nuestro deporte en la última década para que continúe llegando y beneficiando a personas de todos los países donde se juega al fútbol”.

El proyecto de Infantino para el Mundial dispara la polémica

El respaldo de estas figuras llega en uno de los momentos más delicados para Infantino. El presidente de la FIFA está siendo cuestionado por distintas estructuras del fútbol internacional a raíz de su proyecto para vender a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales del Mundial.

La propuesta provocó especialmente rechazo en organismos como la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf. Finalmente, Infantino se vio obligado a retirar el plan después de la polémica generada alrededor de la operación.

El episodio ha incrementado las dudas sobre el rumbo de la FIFA y sobre el modelo de gestión impulsado durante la presidencia de Infantino. El dirigente, que aspira a continuar al frente del organismo tras el próximo Congreso previsto para marzo de 2027, afronta así un escenario cada vez más dividido.

Petit, Lizarazu, Pirès y Drogba reclaman un “cambio necesario”

Días antes del mensaje de las leyendas sudamericanas, varios campeones del mundo y referentes históricos habían reclamado públicamente un cambio en la dirección del fútbol.

Emmanuel Petit, Bixente Lizarazu y Robert Pirès, campeones del mundo con Francia, junto al exinternacional marfileño Didier Drogba, denunciaron que el poder habría terminado afectando a la capacidad del actual liderazgo para distinguir entre sus intereses y lo que consideran mejor para el fútbol.

“Los acontecimientos recientes han hecho imposible seguir guardando silencio. Ya basta”, afirmaron en una carta difundida también a través de las redes sociales.

El contraste entre ambos comunicados deja una imagen poco habitual: mientras un grupo de grandes nombres reclama un cambio en la cúpula del fútbol mundial, otro bloque de leyendas defiende la evolución experimentada bajo el mandato de Infantino.

Infantino afronta un escenario cada vez más dividido

La batalla por el relato sobre la gestión de Infantino ya no se limita a los organismos del fútbol. Las leyendas también han comenzado a posicionarse públicamente, y el contenido idéntico de las cartas firmadas por Zanetti, Cambiasso y Pastore refuerza la sensación de que existen dos discursos enfrentados alrededor del presidente de la FIFA.

Por un lado, sus defensores destacan la mayor participación de los futbolistas en las estructuras de la organización y el impacto social que puede tener el fútbol. Por otro, sus críticos consideran que los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de modificar el rumbo de la institución.

Con el Congreso de marzo de 2027 en el horizonte y la polémica por los derechos comerciales del Mundial todavía reciente, Infantino afronta una etapa decisiva. El respaldo de algunas de las mayores leyendas del fútbol supone un balón de oxígeno, pero también evidencia que la batalla por el futuro de la FIFA se está librando ya en varios frentes.