Xabi Alonso esquiva la pregunta sobre Enzo Fernández

El futuro de Enzo Fernández sigue en el aire a poco más de diez días del cierre del mercado. Xabi Alonso fue preguntado por la situación del argentino en la previa del debut liguero del Chelsea, pero evitó confirmar si el centrocampista seguirá en Stamford Bridge

La incertidumbre continúa alrededor de Enzo Fernández. Quedan poco más de diez días para que termine el mercado y, a estas alturas, nadie en el Chelsea se atreve a cerrar por completo la puerta a una posible salida del centrocampista argentino. Tampoco Xabi Alonso, que en la previa del debut en la Premier League evitó mojarse sobre su futuro.

El nombre de Enzo lleva semanas apareciendo relacionado con el Manchester City. Todo comenzó con la información de The Athletic sobre un supuesto ultimátum del Chelsea al conjunto de Pep Guardiola para que presentara una oferta por el argentino. Una situación que, al menos inicialmente, parecía tener fecha de caducidad. Enzo Maresca, entrenador del City, fue tajante cuando le preguntaron por ello antes de la Community Shield: “No vamos a hacer nada”. Pero los rumores no terminaron ahí. El centrocampista siguió en el foco y el amistoso frente a la Real Sociedad incluso dejó una imagen poco habitual: parte de Stamford Bridge mostró su descontento con el jugador.

Ahora, con el estreno liguero a la vuelta de la esquina, Xabi Alonso ha tenido que responder de nuevo, y su mensaje, aunque positivo, no termina de despejar las dudas. “Enzo es un jugador del Chelsea y de primerísimo nivel. Está entrenando muy bien desde que se incorporó al equipo hace diez días y está muy integrado. Estamos contentos con él y se está preparando para el lunes”, explicó el técnico español.

Alonso evita mojarse

La pregunta que todos esperaban llegó después. ¿Le ha transmitido Enzo Fernández que quiere quedarse en el Chelsea? Alonso prefirió no entrar en ese terreno. “Está entrenando muy bien. Tiene una buena actitud y eso es lo que queremos. Se está preparando al máximo para el inicio de la Premier”, respondió.No hay confirmación, por tanto, de que el argentino haya decidido continuar en Londres más allá del cierre del mercado.

Lo único que deja claro Alonso es que, mientras siga siendo futbolista del Chelsea, cuenta con él y está trabajando con normalidad. Y, salvo giro de última hora, todo apunta a que Enzo estará en la convocatoria para el primer partido de la temporada frente al Fulham. Será una buena oportunidad para comprobar si los rumores han quedado atrás o si el asunto vuelve a ganar fuerza en los últimos días del mercado.

Un debut especial

El estreno de Xabi Alonso en la Premier tendrá, además, un aliciente especial. El Chelsea visitará al Fulham en Craven Cottage y en el banquillo local estará Álvaro Arbeloa, antiguo compañero del tolosarra durante su etapa en el Real Madrid.

Los dos mantienen una buena relación fuera del terreno de juego, pero Alonso tiene claro que durante el partido no habrá espacio para amistades. “Por supuesto que podemos tener una relación. Pero, una vez que estemos en el campo, no hay amigos. Lucharemos durante los 90 minutos por el interés de cada club”, afirmó.

El primer partido oficial de Alonso al frente del Chelsea llega, así, con varios focos abiertos. Uno de ellos estará en el banquillo rival y otro, inevitablemente, en el centro del campo. Porque mientras Enzo Fernández siga sin aclarar su futuro, cada palabra sobre el argentino seguirá alimentando un película que todavía no parece tener un final escrito.