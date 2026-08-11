Mudryk busca una segunda oportunidad lejos del Chelsea

Mykhailo Mudryk vuelve a tener una oportunidad para relanzar su carrera. Tras meses alejado de los terrenos de juego por su sanción por dopaje, el Chelsea estudia una cesión para el extremo ucraniano, con el Estrasburgo y varios clubes ingleses entre sus posibles destinos

Mykhailo Mudryk vuelve a mirar al futuro después de una de las etapas más complicadas de su carrera. El extremo ucraniano llegó al Chelsea como una de las grandes promesas del fútbol europeo, pero su aventura en Londres no ha transcurrido como esperaba. Ahora, tras meses alejado de la competición, el club estudia una cesión que podría convertirse en el punto de partida para recuperar al futbolista que deslumbró antes de llegar a Stamford Bridge.

Mudryk llevaba sin disputar un partido oficial desde noviembre de 2024. Su situación se complicó todavía más después de una sanción relacionada con un positivo por dopaje que le apartó de los terrenos de juego y frenó en seco su progresión.

Durante ese periodo, el jugador no dejó de trabajar. Alejado de los focos y sin poder entrenarse con normalidad junto a un equipo profesional, continuó preparando su regreso por su cuenta en Londres. Ahora, después de meses de incertidumbre, vuelve a tener una puerta abierta.

Vuelve a sentirse futbolista

El Chelsea ya le ha dado minutos durante la pretemporada. Mudryk reapareció en un amistoso frente a la Juventus y posteriormente también tuvo participación ante el Milan y el Johor. Su presencia sobre el césped fue todavía testimonial, con apenas 16 minutos acumulados, pero tuvo un significado mucho mayor para el futbolista: volver a competir después de un largo periodo de ausencia.

El objetivo ahora es encontrar un destino que le permita recuperar ritmo, confianza y protagonismo. El Chelsea considera que una cesión puede ser la mejor solución para que el extremo vuelva a sentirse importante y pueda demostrar que todavía tiene margen para relanzar su carrera.

Pese a las opciones que han aparecido fuera del país, la prioridad del futbolista parece estar en Inglaterra. Según la información publicada por la BBC, Mudryk preferiría continuar en la Premier League si encuentra un club dispuesto a ofrecerle minutos y un papel relevante.

También existen otros pretendientes en Italia, por lo que el abanico de posibilidades continúa abierto.

Estrasburgo aparece como una opción

El club londinense necesita además aligerar una plantilla con exceso de efectivos. Xabi Alonso, que afronta su primer proyecto al frente del Chelsea, quiere hacer espacio y reorganizar especialmente la parcela ofensiva. En ese escenario, Mudryk aparece entre los jugadores que podrían abandonar temporalmente Stamford Bridge.

Uno de los equipos que ha mostrado interés es el Coventry City, dirigido por Frank Lampard y recién ascendido desde la Championship. Sin embargo, la alternativa del Estrasburgo ha ido ganando peso y podría ofrecer al internacional ucraniano una oportunidad para continuar su carrera en Francia.

La operación también podría estar relacionada con la estructura de BlueCo, el grupo propietario del Chelsea y del conjunto francés, lo que facilitaría una posible cesión.

Xavi pide paciencia

Xabi Alonso ha querido proteger al jugador durante este proceso. El técnico sabe que recuperar al Mudryk que deslumbró antes de llegar al Chelsea no será inmediato.

"Tener al Mudryk que tuvimos llevará tiempo", reconoció el entrenador, consciente de que el ucraniano necesita recuperar ritmo y confianza después de tantos meses alejado de la competición.

El técnico también puso el foco en las circunstancias que ha atravesado el extremo.

"No podemos olvidar que ha estado entrenándose solo durante mucho tiempo", explicó Alonso, que considera fundamental darle margen para recuperar sus mejores sensaciones.

El Chelsea, además, ha querido transmitirle que no está solo en este proceso. "Estamos todos aquí para apoyarle", señaló el entrenador, dejando claro que el club pretende acompañar al futbolista en su regreso.

A sus 25 años, el ucraniano todavía tiene contrato con el Chelsea hasta 2031, una circunstancia que explica que el club no haya cerrado completamente la puerta a su recuperación. La entidad sigue creyendo que puede volver a sacar rendimiento de una apuesta por la que realizó una importante inversión.

Ahora, el objetivo es mucho más sencillo: que Mudryk vuelva a jugar con regularidad y recupere la confianza perdida.

Después de meses marcados por la sanción, la inactividad y la incertidumbre, el extremo ya ha dado el primer paso. El siguiente será encontrar el lugar adecuado para comenzar de nuevo.