Luis Enrique pone a Fabián Ruiz como favorito a Balón de Oro: "Ha ganado el Mundial, la Eurocopa, dos Champions..."

Luis Enrique ha sorprendido al poner sobre la mesa un nombre inesperado para el próximo Balón de Oro. El técnico del PSG señaló a Fabián Ruiz tras su regreso como campeón del mundo y recordó un palmarés que incluye Mundial, Eurocopa, dos Champions y una Liga de Naciones

El debate por el próximo Balón de Oro que se dará el próximo 26 de octubre ya está en marcha y la lista de candidatos empieza a llenarse de grandes nombres. Harry Kane, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise o Khvicha Kvaratskhelia aparecen entre los futbolistas que aspiran a conquistar el prestigioso premio de France Football. Pero Luis Enrique ha decidido añadir un candidato que quizá no estaba en demasiadas quinielas: Fabián Ruiz.

El entrenador del Paris Saint-Germain aprovechó un momento distendido durante uno de los últimos entrenamientos para lanzar su particular apuesta. El escenario fue el pasillo de felicitación que sus compañeros realizaron a Fabián después de que el centrocampista regresara tras conquistar el Mundial con España.

Mientras el futbolista recibía las tradicionales collejas de sus compañeros, Luis Enrique no dudó en señalarlo como candidato al gran premio individual. "El Balón de Oro para Fabián. Ha ganado el Mundial, la Eurocopa hace dos años, la Champions League dos veces seguidas, la Liga de Naciones...", comentó el técnico asturiano entre sonrisas.

Un palmarés que juega a su favor

La propuesta de Luis Enrique no llega de la nada. Fabián ha cerrado un curso difícil de igualar en cuanto a títulos. El centrocampista fue campeón del mundo con España después de derrotar a Argentina en la final y, con el PSG, volvió a levantar la Champions League por segundo año consecutivo. La UEFA confirmó el segundo título europeo seguido del conjunto parisino tras su triunfo ante el Arsenal en la final.

A ello hay que añadir la Eurocopa conquistada con España en 2024 y la Liga de Naciones. Un palmarés reciente que convierte la candidatura del futbolista de Los Palacios en algo más que una simple ocurrencia de su entrenador.

De hecho, Fabián ya ha reconocido públicamente que estar en la pelea por el Balón de Oro sería un honor.

El Mundial puede cambiar el debate

El gran argumento por el que Fabian entra en la lista es porque es uno de los protagonistas que gano con España 1-0 contra Argentina conquistando su segunda estrella. Eso sí, el centrocampista tendrá que competir con nombres de enorme peso. Rodri fue elegido mejor jugador del Mundial, mientras que Kylian Mbappé terminó como máximo goleador del torneo.

El propio Rodri parte así con un argumento especialmente potente para la próxima edición del Balón de Oro, aunque el rendimiento de los futbolistas con sus clubes también tendrá un peso importante.

En el caso de Fabián, su candidatura se sostiene precisamente en la combinación de escenarios diferente y de gran valor: éxito internacional con España y una nueva Champions con el PSG.

En París, además, ha adquirido una importancia creciente bajo las órdenes del propio Luis Enrique. El técnico conoce perfectamente sus características y no ha dudado en reivindicarlo públicamente.