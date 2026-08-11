Mudryk regresa después de 615 días y el Chelsea de Xabi Alonso ya le busca salida

El extremo ucraniano prefiere continuar en la Premier League, aunque clubes italianos y el RC Estrasburgo también estudian ofrecerle minutos mediante una cesión durante la nueva temporada

El Chelsea está dispuesto a escuchar propuestas de cesión por Mykhailo Mudryk después de recuperar al extremo ucraniano. La intención del club es encontrarle un destino en el que pueda jugar con regularidad tras permanecer 615 días alejado de los terrenos de juego.

Equipos de la Serie A y el RC Estrasburgo aparecen entre las alternativas, aunque el futbolista de 25 años prioriza continuar en la Premier League. Xabi Alonso deberá decidir su futuro antes de cerrar una plantilla que supera ampliamente las 40 fichas.

Xabi Alonso recupera a Mudryk, pero no puede prometerle minutos en el Chelsea

Fabrizio Romano asegura que el Chelsea está abierto a estudiar una salida temporal. No se trata de una renuncia definitiva al jugador, que tiene contrato hasta junio de 2031, sino de una fórmula con la que recuperar ritmo competitivo y comprobar su evolución durante una temporada completa.

La postura supone un cambio respecto al mensaje ofrecido por Xabi Alonso al conocerse que Mudryk podía volver a competir. El entrenador pidió paciencia, destacó la importancia de apoyar personalmente al ucraniano y reconoció que siempre había admirado sus cualidades en el uno contra uno.

Alonso también dejó claro que todavía no había tomado una decisión deportiva. El cuerpo técnico necesitaba verlo entrenar, conocer su estado físico y valorar su respuesta después de casi veinte meses sin participar en un encuentro. Menos de dos semanas después, la cesión ha ganado fuerza como la solución más útil para todas las partes.

Mudryk pasa del regreso ante la Juventus a buscar otra camiseta

El último partido de Mudryk antes de su suspensión se disputó el 28 de noviembre de 2024. Marcó uno de los goles del Chelsea en la victoria por 0-2 contra el Heidenheim en la Conference League, una competición en la que estaba ofreciendo su versión más productiva.

Su carrera quedó detenida después de dar positivo por meldonium durante una concentración con Ucrania. Mudryk defendió en todo momento que nunca había consumido voluntariamente una sustancia prohibida. El procedimiento terminó resolviéndose de manera favorable y el extremo recibió autorización para regresar al fútbol.

Solo había completado dos entrenamientos con sus compañeros cuando Alonso decidió darle minutos frente a la Juventus en Hong Kong. Entró en el minuto 82 por Nicolas Jackson durante una derrota por 0-1, cerrando una espera de 615 días. El técnico definió su reaparición como un momento “emocional para todos en el club”.

Mudryk volvió a participar posteriormente en el empate por 3-3 contra el Johor Darul Ta’zim. Su entrada aportó velocidad y terminó colaborando en la jugada que permitió al Chelsea rescatar el encuentro. Las primeras sensaciones fueron positivas, pero insuficientes para garantizarle un papel estable durante el curso.

Morgan Rogers, Quenda y Estêvão reducen el espacio en el Chelsea

El problema de Mudryk no se limita al tiempo que lleva sin competir. El Chelsea ha acumulado una cantidad extraordinaria de atacantes y Xabi Alonso necesita reducir una plantilla que ha llegado a reunir 41 jugadores durante la pretemporada.

Morgan Rogers parte con ventaja para ocupar el costado izquierdo, mientras que Pedro Neto también puede actuar en esa posición. Estêvão, Geovany Quenda y João Pedro aumentan las alternativas en la línea de tres mediapuntas, sin olvidar la presencia de Cole Palmer como principal referencia creativa.

Quenda fue precisamente uno de los jugadores más destacados frente a la Juventus, el partido elegido para la reaparición de Mudryk. Con 19 años y capacidad para actuar como extremo o carrilero, el portugués representa el tipo de futbolista joven y adaptable que Alonso quiere potenciar en su nuevo proyecto.

El ucraniano tampoco puede apoyarse en sus números anteriores para reclamar una plaza prioritaria. Desde que llegó procedente del Shakhtar Donetsk en enero de 2023, disputó 73 encuentros oficiales con el Chelsea, marcó diez goles y repartió once asistencias. En la Premier firmó cinco tantos en 53 apariciones.

La entidad londinense pagó 70 millones de euros fijos y pactó otros 30 en variables por su fichaje. Una venta después de un periodo tan prolongado de inactividad reduciría considerablemente su valor, mientras que una buena cesión podría reactivar tanto al jugador como una futura operación.

Estrasburgo e Italia compiten con la prioridad de la Premier League

El Estrasburgo ofrece al Chelsea un destino controlado dentro de la estructura de BlueCo. El club francés ya ha recibido a varios futbolistas de Stamford Bridge y podría proporcionar a Mudryk un entorno con menor presión mediática, además de continuidad en una liga que favorece a los atacantes rápidos.

La opción italiana supondría un reto diferente. La Serie A podría ayudarle a mejorar su comprensión táctica y su juego sin balón, dos apartados en los que todavía tenía margen de crecimiento antes de la suspensión. Por ahora, no han trascendido los nombres concretos de los equipos interesados.

Mudryk, sin embargo, quiere permanecer en Inglaterra. Considera que ya conoce las exigencias físicas de la Premier y que una cesión dentro del campeonato le permitiría demostrar directamente al Chelsea que puede recuperar su sitio. También evitaría otro proceso de adaptación después de todo el tiempo perdido.

El regreso a Stamford Bridge cerró la etapa más difícil de su carrera, pero no resolvió su futuro. Mudryk ha vuelto a jugar; ahora necesita hacerlo cada semana. El Chelsea le abre la puerta durante una temporada con la esperanza de que no sea una despedida, sino el verdadero comienzo de su segunda oportunidad.