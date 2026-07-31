Mykhailo Mudryk vuelve al Chelsea: finaliza su sanción por dopaje antes de tiempo

El ucraniano acepta las infracciones antidopaje, pero el cambio de criterio técnico de la Agencia Mundial Antidopaje permite su regreso inmediato tras casi veinte meses apartado del fútbol profesional, reincorporándose a la pretemporada blue en Hong Kong

Mykhailo Mudryk puede volver a entrenarse y competir con el Chelsea de manera inmediata. La sanción de cuatro años impuesta al extremo ucraniano ha quedado reducida al tiempo que ya permaneció apartado, desde diciembre de 2024 hasta el 30 de julio de 2026.

El desenlace no supone una absolución completa. Mudryk ha aceptado que cometió las infracciones antidopaje, pero un cambio posterior en los criterios técnicos de la Agencia Mundial Antidopaje ha transformado el caso: con los límites actuales, su muestra no habría sido declarada positiva.

Mudryk puede volver a jugar inmediatamente con el Chelsea

La Federación Inglesa ha confirmado que Mudryk deja de estar inhabilitado y puede regresar a la competición desde este momento. El acuerdo pone fin al recurso presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra el castigo inicial, que le impedía jugar hasta diciembre de 2028.

El procedimiento no terminó con una sentencia ordinaria del TAS anulando por completo la resolución. La FA y el futbolista alcanzaron un acuerdo, autorizado por la Agencia Mundial Antidopaje, para reducir el periodo de inhabilitación al tiempo ya cumplido.

El positivo por meldonium que dejó a Mudryk sin jugar durante veinte meses

El caso comenzó el 22 de octubre de 2024, cuando Mudryk fue sometido a un control fuera de competición. El análisis detectó una concentración baja de meldonium, una sustancia incluida en la lista de productos prohibidos.

La FA comunicó el resultado al jugador el 4 de diciembre y le impuso una suspensión provisional. Mudryk no volvió a entrenarse con el Chelsea ni a disputar un partido oficial mientras avanzaba la investigación.

Su última aparición se había producido el 28 de noviembre de 2024, cuando marcó en la victoria por 0-2 ante el Heidenheim en la Conference League. Casi veinte meses después de aquel encuentro, vuelve a estar disponible.

La Federación Inglesa presentó los cargos el 23 de mayo de 2025 por la presencia y el posible uso de una sustancia prohibida. Entre el 7 y el 9 de enero de 2026 se celebró una audiencia ante una comisión reguladora independiente, que consideró probadas las infracciones y le impuso cuatro años de inhabilitación.

Mudryk acepta la infracción, pero mantiene que nunca actuó conscientemente

El futbolista ha celebrado el desenlace mediante un comunicado personal en el que define lo vivido como “el período más difícil” de su carrera. Mudryk insiste además en que “nunca” consumió de forma consciente o intencionada una sustancia prohibida.

Su postura personal no contradice necesariamente los términos jurídicos del acuerdo. En materia antidopaje, la presencia de una sustancia puede constituir una infracción aunque el deportista niegue una intención de mejorar su rendimiento o asegure desconocer cómo llegó el producto a su organismo.

Mudryk agradeció el apoyo de su familia, sus abogados, sus compañeros, los aficionados y el Chelsea. Su prioridad, explicó, pasa ahora por trabajar diariamente y volver a realizar una aportación positiva sobre el terreno de juego.

“Tras una larga batalla, la sanción de cuatro años que se me impuso ha sido revocada y estoy libre para reanudar mi carrera con efecto inmediato”, señaló en un comunicado tras conocerse la resolución de su caso.

Xabi Alonso recupera una opción inesperada para el ataque del Chelsea

La noticia coloca ahora la decisión en manos de Xabi Alonso y de la dirección deportiva. Mudryk tiene contrato hasta junio de 2031, por lo que el Chelsea debe determinar si lo integra en la primera plantilla, busca una cesión que le permita recuperar minutos o estudia una salida durante el mercado.

El ucraniano llegó en enero de 2023 procedente del Shakhtar Donetsk mediante una operación de 70 millones de euros fijos y otros 30 en variables. Antes de su suspensión disputó 73 partidos oficiales con el Chelsea, en los que consiguió 10 goles y 11 asistencias.

Sus números todavía estaban lejos de justificar aquella inversión, pero su velocidad y capacidad para atacar espacios continúan siendo cualidades poco habituales. Xabi recibe a un futbolista de 25 años que debería encontrarse todavía en una fase importante de su carrera, aunque sin ritmo de alta competición después de casi dos temporadas apartado.

La reincorporación no será únicamente física. Mudryk tendrá que adaptarse a un entrenador nuevo, a una plantilla profundamente modificada y a una competencia ofensiva distinta. También tendrá que recibir otro dorsal después de que su antiguo número 10 pasase a Cole Palmer durante su ausencia.

El Chelsea debe diseñar un regreso progresivo para Mudryk

La autorización tiene efecto inmediato, pero eso no significa que el extremo esté preparado para disputar 90 minutos. Durante la sanción mantuvo una preparación individual y llegó a entrenarse por su cuenta en instalaciones del Uxbridge, aunque no podía trabajar dentro de la estructura del Chelsea.

El club deberá evaluar su estado físico, realizar pruebas médicas y elaborar un proceso de readaptación. La ausencia prolongada aumenta el riesgo muscular y posiblemente su regreso a los partidos se produzca gradualmente. De momento, el jugador viajará a Hong Kong para unirse a la pretemporada del conjunto londinense.

Mudryk ha ganado la batalla que podía determinar el final de su carrera. Ahora comienza otra completamente diferente: demostrarle a Xabi Alonso que todavía puede convertirse en el futbolista por el que el Chelsea se comprometió a pagar hasta 100 millones de euros.