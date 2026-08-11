Luis Enrique no se conforma con la gloria: "Tenemos un reto único, igualar al Real Madrid"

Luis Enrique afronta una nueva temporada al frente del PSG con un reto histórico entre ceja y ceja: conquistar una tercera Champions consecutiva y alcanzar lo que solo ha logrado el Real Madrid. Antes, el técnico ya pone el foco en la Supercopa ante el Aston Villa

Luis Enrique vuelve a ponerse al frente del Paris Saint-Germain con la misma obsesión que le ha acompañado desde que aterrizó en París: seguir mejorando. Después de conquistar dos Champions League consecutivas, el técnico asturiano afronta una nueva temporada en la que el reto es todavía mayor y que comienza con un primer desafío este miércoles ante el Aston Villa en la Supercopa de la UEFA.

El entrenador reconoce que el descanso de verano le permitió pasar tiempo con su familia, pero también admite que desconectar completamente del fútbol es prácticamente imposible. La temporada siguiente empieza a prepararse mucho antes de que los jugadores regresen a los entrenamientos. "Siempre estás conectado porque todo el mundo te habla de la temporada y te felicita por lo que has ganado", explicó Luis Enrique en una entrevista con la UEFA.

Para el asturiano, el trabajo de un entrenador tampoco se detiene durante las vacaciones. Las decisiones sobre la plantilla, la planificación y las necesidades del equipo obligan a mantenerse pendiente de lo que ocurre en el club. "Demuestra que un entrenador nunca desconecta del todo. Hay que tomar muchas decisiones en verano, no vas a tu lugar de trabajo, pero sigues conectado con el club".

Una obsesión que no desaparece

El éxito reciente del PSG no ha cambiado la mentalidad de su entrenador. Dos Champions consecutivas podrían haber servido para rebajar la exigencia, pero Luis Enrique asegura que ocurre justo lo contrario. "No soy un genio y no quiero serlo", afirmó. Su fórmula, según explica, está mucho más relacionada con el trabajo constante que con cualquier condición especial.

"Tengo una obsesión constante por intentar mejorar el rendimiento, mi conexión con los jugadores y con el equipo, además de afrontar las exigencias que se me plantean". Esa filosofía ha llevado al PSG a convertirse en uno de los grandes dominadores del fútbol europeo y ahora el equipo quiere comenzar el nuevo curso manteniendo el mismo nivel.

La primera prueba ante el Aston Villa

El primer título de la temporada estará en juego este miércoles. El PSG se enfrentará al Aston Villa en la Supercopa de la UEFA, una competición que Luis Enrique no considera un simple partido de pretemporada. "No me cabe ninguna duda de que la Supercopa es un trofeo realmente importante y que el Villa será muy competitivo".

El conjunto parisino buscará repetir el éxito conseguido la pasada temporada frente al Tottenham y comenzar el curso con otro título en las vitrinas.

Pero para Luis Enrique hay un objetivo que pesa todavía más.

A por un récord que solo tiene el Madrid

El PSG tiene ante sí la posibilidad de hacer historia si consigue conquistar una tercera Champions consecutiva. Hasta ahora, ningún equipo ha logrado semejante hazaña salvo el Real Madrid, que lo consiguió entre 1956 y 1958 y posteriormente volvió a hacerlo entre 2016 y 2018. "Ahora mismo tenemos un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol europeo: igualar al Real Madrid si conseguimos ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva. ¡Vaya! Es otro nivel".

El técnico sabe que repetir el éxito europeo será extremadamente complicado, pero no esconde la motivación de su vestuario. "No creo que haya un solo equipo en Europa más motivado que nosotros", aseguró.

A pesar de los éxitos acumulados, Luis Enrique insiste en que el pasado no sirve para ganar nuevos partidos. Su discurso vuelve a situar el foco en el trabajo que queda por delante. "Es el proyecto en el que más he invertido", explicó sobre su etapa en París.

Y cuando le recuerdan todo lo que ha conseguido desde que asumió el cargo, su respuesta vuelve a ser contundente: "No importa; es el pasado, es historia antigua".

Dos Champions ya forman parte de su legado en París. Ahora, el entrenador asturiano quiere una tercera. Y sabe que, para conseguirla, tendrá que volver a empezar prácticamente desde cero.