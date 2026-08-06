Oficial: la UEFA cambia las normas de las amarillas en Champions, Europa League y Conference

La UEFA ha decidido cambiar su normativa sobre las tarjetas amarillas para la próxima temporada en todas las competiciones europeas, adaptándola al nuevo formato y dando un respiro a los equipos

Las competiciones europeas son el máximo atractivo del fútbol, enfrentando a los mejores equipos de cada Liga en busca de hasta tres títulos diferenciados, la Champions, la Europa League y la Conference. Y todas ellas van a sufrir un cambio de normativa de cara a la próxima temporada, tal y como ya ha hecho oficial la UEFA. Las modificaciones afectarán al sistema de acumulación de las tarjetas amarillas.

El nuevo formato de las competiciones europeas ha hecho que se disputen muchos más partidos en estos torneos, por lo que la UEFA ahora modifica su reglamento para que los jugadores no cumplan sanción hasta acumular cuatro tarjetas amarillas, en lugar de las tres que estaban vigente en la normativa anterior.

La UEFA modifica las sanciones por las tarjetas amarillas adaptándolas al nuevo formato

La nueva estructura de las competiciones europeas supone un mayor número de enfrentamientos en cada edición, haciendo cada vez más ajustado el calendario de los equipos y futbolistas. Por ello, la UEFA decide implementar un cambio en la normativa tanto de la Champions, de la Europa League y de la Conference tras comprobar que la antigua normativa penaliza a los equipos que más lejos llegan.

Al sancionar al jugador sin poder disputar un partido por la acumulación de tres tarjetas amarillas, penalizaban a los equipos que más rondas superaban, ya que iban perdiendo a grandes jugadores para las eliminatorias decisivas. Por ello, ahora elevan a cuatro el número de amonestaciones que tiene que ver un futbolista para perderse un encuentro.

Así lo publica la UEFA en el nuevo artículo 63.2, que establece que de cara a la próxima temporada "desde el primer encuentro de la fase de liga, jugadores y miembros del cuerpo técnico serán suspendidos para el siguiente partido tras acumular cuatro tarjetas amarillas que no hayan supuesto una expulsión" ampliando el límite en una tarjeta más recibida.

La nueva normativa de las tarjetas amarillas se aplicará para la próxima edición de Champions, Europa League y Conference

Este cambio en el reglamento entra en vigor desde este mismo año, haciéndose efectiva una vez comiencen las competiciones europeas esta misma temporada de 2026/2027. Una medida que agradecerán los equipos y los futbolistas, que se quejan de un calendario muy apretado entre competiciones ligueras y los nuevos formatos de las europeas que les obligan a tener muchos más duelos. Los equipos que compiten en Europa suelen tener un enfrentamiento cada tres días, combinando todas las competiciones.

Por ello, la idea de la UEFA con este cambio en el reglamento es dar algo más de margen a los equipos que más avancen en el cuadro y que los entrenadores puedan tener disponible a sus jugadores clave para las rondas decisivas, evitando penalizaciones tan 'breves' a los futbolistas.