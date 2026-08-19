Adam Wharton, la codiciada joya inglesa de 116 millones

El Manchester City lo estudia como heredero de Rodri después de su marcha al FC Barcelona, mientras que Manchester United y Liverpool también siguen a jugador del Crystal Palace

Adam Wharton tiene 22 años, dirige el centro del campo del Crystal Palace y ya figura en las agendas de la élite europea. El Manchester City ha intensificado su seguimiento tras la salida de Rodri al Barcelona, mientras el Palace exige más de 100 millones de libras: unos 116,6 millones de euros.

Por el momento no ha transcendido una oferta formal del conjunto de Enzo Maresca, pero la cifra ya aparece como un precio disuasorio de un club que no quiere vender y protege a un internacional inglés con contrato hasta 2029.

Blackburn Rovers y Crystal Palace explican el ascenso de Adam Wharton

Nacido en Blackburn el 6 de febrero de 2004, Wharton creció en la cantera del club al que animaba desde niño. Debutó con el primer equipo en 2022 y pronto se convirtió en uno de los centrocampistas jóvenes más reconocibles del Championship.

El Crystal Palace lo fichó en febrero de 2024 por alrededor de 18 millones de libras iniciales. La adaptación fue inmediata: solo transcurrieron 112 días entre su estreno en la Premier League y su debut con Inglaterra.

Gareth Southgate lo incluyó en la Eurocopa de 2024 después de verlo apenas cuatro meses en la máxima categoría. Contra Bosnia completó más de 30 pases sin un fallo, un registro inédito para un centrocampista debutante de Inglaterra en el presente siglo.

La zurda de Wharton rompe líneas y ordena al Crystal Palace

Wharton es un organizador zurdo que inicia la jugada desde una posición retrasada. Escanea antes de recibir, orienta el primer control para escapar de la presión y busca al atacante con pocos toques. Su valor aparece en el pase que elimina rivales y acelera una posesión aparentemente inofensiva.

Los datos explican la fascinación. En la Premier 2024/25 promedió 4,8 pases progresivos por 90 minutos, el mejor registro junto a Bruno Guimaraes entre quienes disputaron al menos 1.000 minutos. También lideró a los centrocampistas en pases completados entre líneas y alcanzó 11,31 entregas acertadas al último tercio por encuentro.

Su juego no termina con el balón: recuperó la posesión 6,83 veces por 90 minutos, la cifra más alta del equipo. No es un destructor clásico, pero interpreta trayectorias y llega a tiempo a la disputa. Gracias a su estilo de juego, las comparaciones con Toni Kroos no tardaron en aparecer para describir su pausa, pero se queda corta para un futbolista más vertical y agresivo en la presión.

Inglaterra, la FA Cup y la Conference League consagraron a Wharton

Una lesión que terminó en cirugía lo dejó fuera de 16 convocatorias entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Wharton regresó en febrero y recuperó el mando. En mayo fue titular cuando el Palace derrotó 1-0 al Manchester City en la final de la FA Cup y conquistó el primer gran título de su historia.

La progresión continuó en 2025/26. El Palace ganó la Conference League y Wharton fue elegido mejor jugador de la final contra el Rayo Vallecano. Su peso en una etapa histórica del club ha despejado otra duda: ya respondió en escenarios de máxima presión.

Rodri deja al Manchester City un vacío que Wharton no copiaría

La marcha de Rodri al Barcelona, cerrada por una cantidad que puede alcanzar los 75 millones de euros con variables, obliga al Manchester City a reconstruir el centro del campo. Wharton ofrece salida limpia, resistencia ante la presión y pase vertical. También cuenta como jugador formado en Inglaterra, una condición valiosa para la inscripción.

Según publicó The Sun, el City ha reactivado su interés dentro de una remodelación con más alternativas. El inglés encaja como candidato para ocupar la base, pero no sería una réplica exacta de Rodri: tiene menos presencia aérea y capacidad para proteger grandes espacios, aunque encuentra antes el pase que rompe el bloque rival.

La operación sería una apuesta de proyecto, no un simple recambio posicional. El City compraría a un mediocentro capaz de dirigir su siguiente ciclo, con margen para crecer y experiencia en la Premier. Por ahora, el movimiento permanece en la fase de seguimiento, mientras Enzo Fernández, del Chelsea de Xabi Alonso, aparece como principal alternativa.

Contrato, talento inglés y competencia sostienen los 116 millones del Palace

El Crystal Palace negocia desde una posición de fuerza. Wharton tiene contrato hasta junio de 2029, no consta una cláusula que facilite su salida y el club no necesita vender. Los 116,6 millones corresponden a la conversión aproximada de una exigencia superior a 100 millones de libras, elevada desde los 115 millones que ya se manejaban al comienzo del verano.

La edad, la nacionalidad, la experiencia en la Premier y la escasez de organizadores zurdos añaden una prima. Chelsea, Liverpool, Manchester United y Real Madrid han sido relacionados con el jugador, lo que ayuda a dimensionar la calidad de un centrocampista de apenas 22 años.

De momento, el City tiene dinero tras vender a Rodri y Reijnders, pero debería invertir prácticamente lo ingresado por un jugador cuya principal virtud es la más difícil de comprar: presente competitivo y futuro estelar. Con menos de dos semanas para que finalice el mercado, el foco inglés se traslada a un jugador que hace dos años daba el salto a la Premier League, y hoy vale 116 millones de euros.