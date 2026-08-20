El Hull City asegura tener un acuerdo con Yeremay

Acun Ilicali afirma que el extremo visitó Inglaterra y prepara una oferta récord, mientras Fernando Soriano mantiene la cláusula cercana a 140 millones y exige que el jugador solicite salir del Deportivo de A Coruña

El Hull City ha activado su ofensiva por Yeremay Hernández. Acun Ilicali, presidente del recién ascendido a la Premier League, asegura que el canario habría visitado la ciudad inglesa y estaría dispuesto a incorporarse al equipo, aunque todavía no ha revelado la cantidad que pretende ofrecer al Deportivo.

La entidad coruñesa mantiene una postura diferente: no quiere vender a su principal referente y solo negociará si el propio futbolista solicita marcharse. Ese paso, según Fernando Soriano, no se había producido hasta ahora.

Acun Ilicali sitúa a Yeremay en Hull y anuncia una oferta récord

El interés del Hull City ha dejado de ser un simple movimiento de mercado. Ilicali confirmó públicamente la operación durante una entrevista concedida a BBC Radio Humberside, en la que señaló a Yeremay como uno de los principales objetivos para reforzar el ataque de los Tigers.

El presidente explicó que la presencia del extremo en Hull, difundida inicialmente mediante imágenes en redes sociales, respondió a “una visita rápida”. El objetivo habría sido permitir al jugador conocer la ciudad y el entorno en el que desarrollaría su carrera si finalmente abandona A Coruña.

“Por supuesto, Yeremay quiere venir, pero es una decisión vital para él”, afirmó Ilicali. La declaración supone la principal novedad de una operación que hasta ahora había estado condicionada por la resistencia del Deportivo y por la ausencia de un pronunciamiento público del futbolista.

El dirigente turco también anticipó que prepara la mayor oferta realizada en la historia del Hull City, pero no desveló su importe ni confirmó que la propuesta haya sido trasladada formalmente a las oficinas de Riazor.

Fernando Soriano y el Deportivo exigen que Yeremay solicite marcharse

La versión de Ilicali choca con la postura expresada por Fernando Soriano. El director de fútbol del Deportivo reconoció recientemente la existencia de movimientos formales alrededor del atacante, pero aseguró que Yeremay todavía no había comunicado su deseo de abandonar el club.

“Si el jugador no da el paso adelante con una propuesta suya de ‘quiero salir’, nosotros no lo vamos a dar”, sostuvo Soriano. El ejecutivo completó su posición con una frase que resume la política adoptada después del regreso a Primera: “Nuestro proyecto no va de vender”.

Yeremay tiene contrato hasta junio de 2030, ampliable durante otras tres temporadas. El ascenso elevó su cláusula de rescisión hasta una cantidad cercana a los 140 millones de euros, prácticamente inaccesible incluso para la mayoría de los clubes de la Premier League.

Sporting de Portugal y Nobel Mendy marcan el tamaño del reto del Hull City

El Hull conoce la firmeza del Deportivo. Durante la anterior ventana de fichajes, el Sporting de Portugal presentó una propuesta cercana a los 30 millones de euros que fue rechazada. El club gallego entendió que el valor deportivo de Yeremay superaba el beneficio económico de la operación.

Ilicali deberá mejorar considerablemente ese registro. El ascenso a la Premier ha permitido al conjunto inglés invertir cerca de 90 millones durante el verano, con el fichaje de Nobel Mendy desde el Rayo Vallecano como operación más costosa. El central senegalés habría alcanzado los 25 millones.

La oferta por Yeremay superará ese desembolso si cumple la promesa del presidente, pero convertirse en el fichaje más caro del Hull no garantiza que resulte suficiente para el Deportivo. El club coruñés ha invertido en Leo Román, Asp Jensen o Bright Ede con la intención de consolidarse en Primera y considera al canario una pieza central del proyecto.

Antonio Hidalgo espera a Yeremay entre la pubalgia y el mercado

La ofensiva inglesa llega en un momento deportivo delicado. Yeremay está a punto de completar tres meses sin disputar un partido y fue el único integrante de la plantilla que no participó en ningún amistoso de pretemporada.

El extremo arrastra un problema de pubis que ya condicionó su rendimiento durante el tramo final del curso pasado. Pese a las molestias, terminó la temporada del ascenso con 11 goles y diez asistencias, además de participar de manera decisiva durante el mes y medio que condujo al Deportivo hasta Primera.

Yeremay optó este verano por un tratamiento conservador basado en fisioterapia y trabajo de fortalecimiento. La posibilidad de una intervención quirúrgica continúa sobre la mesa si las molestias no desaparecen, aunque esa solución abriría un periodo de recuperación considerable.

El futbolista se entrena con mayor normalidad desde la semana pasada, pero Antonio Hidalgo no quiere precipitar su regreso. “Estamos al principio de temporada, tenemos que ir con calma, con pausa”, explicó el técnico antes del empate frente al Elche, partido para el que el canario no fue convocado.

La Premier League obliga a Yeremay a elegir entre Hull y Riazor

La operación ha alcanzado un punto en el que el dinero ya no representa la única variable. El Hull ofrece la posibilidad de competir inmediatamente en la Premier, multiplicar el salario del futbolista y encabezar un proyecto que pretende asentarse entre los grandes del fútbol inglés.

El Deportivo le ofrece un escenario diferente: debutar en Primera con el club al que llegó con 14 años, convertirse en el principal símbolo del regreso a la élite y comprobar hasta dónde puede conducir al equipo que ayudó a ascender después de ocho temporadas.

El deseo real de Yeremay decidirá si la oferta anunciada por Ilicali abre una negociación o vuelve a encontrarse con la puerta cerrada. El Hull asegura tener su aprobación; el Deportivo sostiene que no ha solicitado salir. Entre ambas versiones queda un futbolista que todavía debe recuperar su mejor estado físico y tomar la decisión más importante de su carrera.