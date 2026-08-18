Fernando Soriano deja claro el plan del Deportivo en el final del mercado de fichajes

El director deportivo del club gallego marcó el objetivo de la temporada: "Sumar 42 o 43 puntos para la salvación", además de comentar sus intenciones en la recta final de este mercado de fichajes

El Deportivo de la Coruña se estrenó ayer en su vuelta a LaLiga EA Sports con un empate ante el Elche. El gol de Marc Aguado neutralizó el tanto de Pierre-Emerick Aubameyang en la primera parte, por lo que ambos equipos se llevaron un punto de Riazor. Antes de ello, el director deportivo del club gallego, Fernando Soriano, valoró la situación del club de cara a la recta final del mercado de fichajes, con un plan claro y establecido.

Cabe recordar que el Deportivo de la Coruña ya ha hecho oficial siete fichajes hasta el momento, que son los de Teun Gijselhart, Leo Román, Ede Bright, Lorenzo Amatucci, Asp Jensen, Pierre-Emerick Aubameyang y Angeliño. Por otro lado, desde el club han dado salida a Luis Chacón, Alex Petxarooman, Diego Gómez y Mohamed Bouldini, por lo que se esperan más movimientos en el mercado en las dos últimas del mismo.

Fernando Soriano: "El objetivo es sumar los 42 o 43 puntos que nos den la salvación"

De esta manera, Fernando Soriano, director deportivo del Deportivo de la Coruña atendió a DAZN en la previa del encuentro contra el Elche en Riazor para comentar sus sensaciones en el regreso a LaLiga, así como el objetivo de la temporada: "Mucha ilusión después de tanto tiempo sin vivir un partido de Primera en Riazor. Con muchas ganas, sabiendo que es un reto. El objetivo es sumar los 42 o 43 puntos que nos den la salvación".

Por otro lado, Fernando Soriano habló de los fichajes que ha firmado hasta el momento, destacando la figura de Aubameyang y Leo Román, que fue clave en el choque ante el Elche: "El Deportivo tiene un plan muy claro. Primero es Abegondo y a partir de ahí se intenta fichar jugadores contratados como Auba o Leo Román y jugadores que proyección que nos puedan dar un añadido".

Leo Román empieza por la puerta grande su etapa en el Deportivo

Leo Román fue uno los más destacados en el partido contra el Elche. El exmeta del Mallorca fue decisivo con cinco paradas, sosteniendo al Deportivo tras los seis remates que firmó el conjunto de Martín Alsemim, además de los once lanzamientos a lo largo del encuentro. Por ello, el nuevo fichaje del equipo de Antonio Hidalgo confirma las sospechas con su llegada y empieza por la puerta granda su etapa en Riazor.

Por su parte, Fernando Soriano habló del plan del Deportivo de la Coruña en la recta final del mercado de fichajes: "De salidas, las que tenemos previstas. En cuanto a las llegadas, estamos mirando uno o dos jugadores más. El mercado se mueve bastante y estos últimos días pensamos que se va a mover con mayor velocidad. Siempre puede aparecer algún jugador que nos pueda venir bien".

El Deportivo de la Coruña ya espera al Málaga

Antonio Hidalgo no dejó pistas en la rueda de prensa posterior al Deportivo - Elche: "Sabíamos que era un equipo que iba a meter gente por dentro, teníamos que emparejar en primera línea. Tienes la duda de si hacerlo al principio o al final; hemos decidido ir a pares en la primera parte y no sufrimos en exceso. El comienzo de la segunda no ha sido malo, pero nos ha empezado a faltar algo de frescura".

Tras ello, el Deportivo pondrá el foco en el próximo partido de LaLiga, que será contra el Málaga en La Rosaleda el siguiente lunes 24 de agosto. Los dos equipos recién ascendidos se medirán en la segunda jornada del campeonato doméstico. Antes, el conjunto de Funes deberá visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano, una prueba de fuego para empezar la temporada y comprobar las sensaciones de ambos conjuntos.

Además, Antonio Hidalgo podría recuperar a Yeremay Hernández, con el que hay incertidumbre por su regreso. El delantero lleva sin vestirse de corto desde el pasado 24 de mayo, recuperándose de una lesión que no le ha permitido volver a los terrenos de juego. Por ello, el técnico del Deportivo espera recuperar una pieza clave en la parcela ofensiva para su primer duelo a domicilio en LaLiga, para visitar al Málaga en La Rosaleda.