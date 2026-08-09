Incertidumbre con el regreso de Yeremay Hernández en el Deportivo de la Coruña

El delantero sigue sin reaparecer y el conjunto de Antonio Hidalgo encara el Trofeo Teresa Herrera sin su referencia ofensiva. La lesión en el pubis mantiene al jugador de 23 años fuera de los terrenos de juego desde mayo

Yeremay Hernández sigue sin poder tener luz verde para su regreso a los terrenos de juego. El Deportivo de la Coruña espera a uno de sus mejores jugadores, que se encuentra recuperándose de una lesión en el pubis, lo que le ha dejado sin poder participar en ningún encuentro de pretemporada hasta el momento. Por ello, todo parece indicar que el delantero no disputará el Trofeo Teresa Herrera de este miércoles ante el Real Madrid.

La incertidumbre con el regreso de Yeremay Hernández está siendo un tema de preocupación en el Deportivo de la Coruña, con un Antonio Hidalgo que lleva sin poder disponer del delantero desde el pasado 24 de mayo. De hecho, el atacante se quedó sin poder participar en la última jornada de LaLiga Hypermotion, cuando el club gallego recibió a Las Palmas en Riazor para despedir una temporada para la historia, con el ascenso a Primera.

Antonio Hidalgo espera la vuelta de Yeremay Hernández

Antonio Hidalgo comentó sus sensaciones, a finales del mes de julio, sobre la vuelta y los pronósticos con Yeremay Hernández, apuntando el plan del club: "Sigue siendo nuestra referencia, nos dio muchísimo el año pasado. Ha sufrido una lesión que yo padecí y no es sencilla de tolerar. Se espera que esté disponible para el inicio de liga, pero de momento es preferible que participe en entrenamientos y no partidos".

En este sentido, Yeremay Hernández no fue convocado en los encuentros ante el Real Oviedo, St. Pauli, Fiorentina y Genoa, dónde el Deportivo de la Coruña ha firmado tres empates y una victoria. Las sensaciones son buenas en un conjunto como el de Antonio Hidalgo que se ha reforzado con fichajes como el de Aubameyang, en la parcela ofensiva, o el de Leo Román, un seguro más bajo palos.

Yeremay Hernández y unos datos que ilusionan el Deportivo de la Coruña

Por ello, en el Deportivo de la Coruña esperan el regreso de un jugador que fue determinante para que el club terminase ascendiendo a Primera División. Yeremay Hernández registró once goles y diez goles en los 38 partidos que disputó en LaLiga Hypermotion, teniendo una disponibilidad prácticamente total para Antonio Hidalgo a lo largo del curso, excepto cuando fue sancionado en el pasado mes de febrero o sufrido alguna lesión.

Además, Yeremay Hernández apunta a ser una de las claves del Deportivo de la Coruña en su regreso en LaLiga EA Sports. El delantero, una vez recibida la luz verde para volver a la convocatoria, podría formar en ataque con jugadores como Aubameyang o Luismi Cruz, además de otras opciones con las que cuenta Antonio Hidalgo como las de David Mella, Zakaria Eddahchouri o Adrián Guerrero, entre otros.

Antonio Hidalgo prueba alternativas ante la espera por Yeremay Hernández

Mientras tanto, Antonio Hidalgo está probando diferentes alternativas en la parcela ofensiva ante las dudas con el regreso de Yeremay Hernández. El técnico del Deportivo de la Coruña optó por Aubameyang junto con Bil Nsongo. El camerunés respondió con gol en el encuentro ante la Fiorentina, por lo que podría ser el elegido en la punta de ataque para medirse al Real Madrid en el amistoso de este miércoles en Riazor.

Luismi Cruz ha sido otra de las opciones de Antonio Hidalgo, saliendo titular en tres de los cuatro encuentros amistosos que ha disputado el Deportivo de la Coruña hasta el momento. El delantero fue suplente en el día de ayer ante el Genoa, pero frente al Real Madrid podría repetir en el once si el técnico lo considera, dependiendo de la gestión de las cargas en plena pretemporada.

El Deportivo de la Coruña, que hizo oficial la llegada de Angeliño, se enfrentará al Real Madrid como el último amistoso antes del arranque oficial de LaLiga. Los de Antonio Hidalgo recibirán en Riazor al Elche para dar el pistoletazo de salida a una ilusionante temporada tras consumar el ascenso a Primera División. Tras ello, el club gallego visitará al Málaga en La Rosaleda, un choque entre dos clubes que eran de Segunda el pasado curso.