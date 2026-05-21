El fichaje de Yeremay Hernández vuelve a encenderse en Portugal con el Deportivo de la Coruña jugándose el ascenso a Primera

Según ha apuntado Matteo Moretto, Sporting de Portugal y Benfica estarían en conversaciones abiertas con el cuadro gallego y estarían presionando para hacerse con los servicios del jugador canario

El Deportivo de La Coruña de Antonio Hidalgo cuenta en sus filas con uno de los jugadores más cotizados de toda LaLiga Hypermotion: Yeremay Hernández. El jugador canario fue uno de los pretendidos en el último mercado de fichajes de verano pero el Deportivo de La Coruña respondió con una importante renovación hasta junio de 2030 y el aumento de su cláusula de rescisión.

La cláusula de rescisión de Yeremay Hernández en el Deportivo de La Coruña es de 50 millones de euros y no son pocos los pretendientes que ha tenido el jugador canarios para hacerse con sus servicios. Tal y como nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo, el Como de Cesc Fábregas pretendió al canario al igual que en Portugal con el Sporting CP.

Yeremay Hernández, otra vez en la agenda de dos grandes de Portugal para su fichaje

Según ha informado este mismo jueves Matteo Moretto, el Deportivo de La Coruña estaría en conversaciones abiertas con Sporting CP y el Benfica para hacerse con los servicios de Yeremay Hernández. En las intentonas anteriores por hacerse con los servicios de Yeremay Hernández, el Deportivo de La Coruña se remitió a la cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

El Deportivo de La Coruña cuenta con Yeremay Hernández como un jugador clave de cara a un más que posible ascenso a Primera. Los gallegos no quieren desprenderse de uno de sus jugadores más importantes de cara a la próxima temporada, la que puede suponer la del regreso a la élite del fútbol español.

Yeremay Hernández con el Deportivo de La Coruña

Yeremay Hernández no está teniendo la regularidad del pasado curso con el Deportivo de La Coruña a consecuencia de las lesiones pero el canario ya suma 11 goles y 10 asistencias para los de Antonio Hidalgo. Además, en las últimas tres jornadas ha participado con dos pases de gol que sirvieron para vencer a Andorra y Leganés.

El ascenso del Deportivo de La Coruña puede marcar el futuro de Yeremay Hernández

Hasta que el mercado de fichajes no arranque el próximo 1 de julio no se empezará a mover a un ritmo más importante el fichaje de Yeremay Hernández. El futuro del canario puede estar más cerca de Riazor si finalmente el Deportivo de La Coruña certifica el ascenso a Primera. Los deportivistas se medirán en las dos últimas jornadas de LaLiga Hypermotion al Real Valladolid y a Las Palmas.

Los gallegos dependen de sí mismos para lograr el ascenso directo a Primera ya que parten en la jornada 41 en segunda posición por lo que si ganan los dos encuentros que le quedan, serán equipos de Primera. Ese ascenso podría permitir la continuidad de Yeremay Hernández. De no llegar a ascender el Deportivo de La Coruña, los gallegos tendrían que intentar retener al canario una temporada más en una Segunda división que se le empieza a quedar pequeña.