El Deportivo toma una firme postura con Yeremay Hernández de cara al mercado de verano

El extremo canario, una de las grandes revelaciones de LaLiga Hypermotion, cuenta con grandes ofertas para abandonar Razor, pero el conjunto gallego no rebajará sus 140 millones de euro de cláusula de rescisión

El RC Deportivo de La Coruña ha enviado un mensaje rotundo al mercado: quien quiera fichar a Yeremay Hernández tendrá que pagar los 140 millones de euros de su cláusula de rescisión. El club gallego no rebajará ni un céntimo por su jugador franquicia en su regreso a Primera división.

El atacante canario vuelve a aparecer en el radar del Sporting de Portugal, que ya intentó su fichaje en anteriores ventanas. Sin embargo, el Deportivo quiere construir su proyecto en la élite alrededor de sus referentes y no contempla negociar por el futbolista, que tiene contrato hasta 2030.

Yeremay Hernández vuelve al centro del mercado

El ascenso directo del Deportivo a Primera ha adelantado la planificación del verano en A Coruña. El club ya trabaja en la plantilla de su regreso a LaLiga, pero el primer gran asunto no está en las llegadas, sino en la continuidad de su mayor talento.

Yeremay Hernández se ha convertido en un nombre habitual cada vez que se abre el mercado. Su evolución, su desequilibrio y su peso en el Deportivo lo han colocado en el escaparate. Esta vez, el ruido vuelve a llegar desde Portugal, donde el Sporting CP mantiene desde hace tiempo su interés en el extremo canario.

El foco se ha reactivado después de una entrevista concedida al diario portugués Récord. Yeremay habló de su futuro, de su contrato y del atractivo de jugar la Champions League, una frase que en Portugal ha sido interpretada como una puerta abierta.

El Deportivo se remite a los 140 millones de su cláusula

La posición del club coruñés es firme. Según informa La Voz de Galicia, el equipo de Riazor se remitirá a la cláusula de rescisión de Yeremay, situada en 140 millones de euros tras el ascenso a Primera, el doble que estaba vigente en Segunda. Lo mismo ocurrió con otros jugadores importantes de la plantilla.

Esa cifra convierte cualquier operación en prácticamente imposible para el Sporting CP. El club lisboeta ya llegó a poner una cantidad muy elevada sobre la mesa en enero, cercana a los 35 millones de euros, pero el Deportivo no aceptó entonces y tampoco tiene intención de hacerlo ahora.

El Sporting de Portugal insiste, pero el escenario ha cambiado

El interés del Sporting no es nuevo. El conjunto de Lisboa lleva tiempo siguiendo a Yeremay y entiende que su perfil encaja en un proyecto europeo, con presencia en competiciones internacionales y capacidad para ofrecerle un escaparate superior.

La Champions League es uno de los argumentos más potentes. El propio Yeremay reconoció en la entrevista que jugar esa competición es un deseo natural para cualquier futbolista. Aun así, el canario también recordó que tiene contrato con el Deportivo hasta 2030 y que siempre ha apostado por seguir en A Coruña.

Yeremay no quiere forzar una salida del RC Deportivo

La postura del jugador también tranquiliza al Deportivo. Yeremay no tiene intención de forzar una salida ni de entrar en una guerra con el club. Es feliz en A Coruña, se siente reconocido y sabe que ha sido una pieza central en el regreso del equipo a Primera división.

La situación solo cambiaría si el extremo pidiera marcharse y llegara una propuesta económicamente irrechazable para el club. A día de hoy, ninguna de esas dos condiciones se da.

Un culebrón que puede durar todo el verano

El caso Yeremay apunta a convertirse en uno de los grandes culebrones del mercado. El Sporting de Portugal sigue atento, la prensa lusa alimenta la posibilidad y el jugador tiene suficiente nivel como para atraer a más clubes.

Pero el Deportivo ha fijado las reglas desde el principio: contrato hasta 2030, cláusula de 140 millones y ninguna intención de negociar.

El ascenso ha cambiado el escenario competitivo y económico del club gallego. El Deportivo vuelve a Primera y quiere hacerlo con Yeremay como jugador franquicia. El mercado puede llamar todas las veces que quiera, pero en Riazor, de momento, solo hay una respuesta: 140 millones o nada.