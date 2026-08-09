Leo Román señala el camino del Deportivo: “Tenemos que crecer desde la portería a cero”

Leo Román, uno de los fichajes del Deportivo, ha analizado el triunfo ante el Genoa y las sensaciones de la gira en una entrevista con los medios oficiales del club. El guardameta destaca la solidez defensiva y pone la portería a cero como clave para crecer

El Deportivo puso fin a su gira por Alemania e Italia con una victoria ante el Genoa en el Trofeo Spagnolo. El conjunto gallego se impuso por 0-1 gracias a Kevin Sánchez. Así cerró su aventura internacional de pretemporada, sin conocer la derrota.

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Leo Román. El portero fue incorporado este verano y viene del Mallorca. Disputó los 90 minutos y respondió con una actuación segura bajo los palos. Su portería a cero terminó siendo una de las claves para que el Deportivo pudiera llevarse el trofeo ante un rival de la Serie A.

Más allá del resultado, el portero quiso poner el foco en una de las señas de identidad que está adquiriendo el equipo durante esta pretemporada: la solidez defensiva. “El equipo creo que ha estado muy bien, que ha estado muy sólido en defensa, que creo que eso es muy importante. Hemos dejado la portería a cero, hemos concedido muy poco y creo que me quedo con eso.”

Una defensa que empieza a convencer

Leo Román considera que el Deportivo debe construir su crecimiento desde la seguridad atrás. Para él mantener la portería a cero permite al equipo mantenerse vivo en los encuentros y aumentar sus opciones de conseguir resultados positivos. “Tenemos que crecer desde la portería a cero, desde estar juntos y ser muy sólidos atrás”, explicó. Una fórmula que, según el portero, ya se ha podido apreciar durante los diferentes partidos disputados en las últimas semanas.

El nuevo guardameta blanquiazul destacó que el equipo no solo ha mostrado esa fortaleza frente al Genoa, sino también en los anteriores compromisos de preparación. “Ya no solamente hoy, en los partidos anteriores ha estado muy fuerte atrás y creo que solamente nos queda eso, seguir creciendo y afrontar el inicio de liga de la mejor forma posible”, señaló.

El triunfo en Italia supone además una voto muy alto de confianza para un Deportivo que se ha medido durante la gira a rivales exigentes. Para Román, enfrentarse a conjuntos de la Serie A ha servido para elevar el nivel de preparación. “Estamos jugando contra buenos equipos que nos están exigiendo, que también son muy físicos y nos viene bien esto para prepararnos para el inicio.”

Una gira que deja buenas sensaciones

Según Leo Román, este viaje ha servido tanto para preparar al equipo sobre el terreno de juego como para unir al vestuario. Para los nuevos fichajes, además, ha sido una oportunidad para integrarse rápidamente en un grupo que el portero define como muy cercano. “Nos ha venido muy bien, tanto a nivel deportivo como humano. Para nosotros, los nuevos, poder integrarnos lo más rápido posible.” “Nos lo están haciendo muy fácil, hay muy buen grupo, la gente está muy encima”.

El balance deportivo tampoco puede ser más positivo. El Deportivo ha afrontado partidos complicados y, pese a las dificultades, ha conseguido competir en todo momento. “Hemos jugado partidos complicados, que al final hemos tenido un poco de todo. El equipo siempre ha dado la cara, hemos estado en el partido en todo momento y creo que eso es importante también”, afirmó.

La victoria ante el Genoa resume precisamente esa capacidad de resistencia. “En el último partido seguimos creyendo hasta el final. Una primera parte difícil y al final el equipo da la cara, confía, está cerrado atrás y aprovecha la oportunidad que tiene”, explicó Román.

El último examen será ante el Real Madrid

La pretemporada del Deportivo tendrá todavía un último capítulo antes de que llegue la competición oficial. El conjunto gallego cerrará su preparación enfrentándose al Real Madrid, un encuentro que Leo Román espera con especial ilusión.

El portero sabe que será una oportunidad para mostrar ante su afición todo el trabajo realizado durante las últimas semanas, aunque también entiende que el objetivo principal será llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de LaLiga. “Hay muchas ganas de encontrarnos con nuestra gente, de mostrarles el equipo, de mostrar todo el trabajo que estamos haciendo”, aseguró.

El duelo será, por tanto, mucho más que el último amistoso del verano. Será la última prueba antes de que el balón empiece a rodar de verdad.

Y Leo Román parece tener claro cuál debe ser el punto de partida: seguridad, bloque y una portería a cero que permita al equipo competir hasta el último minuto.