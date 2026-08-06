La respuesta de Diego Llorente al presunto interés del Deportivo en llevarle a La Coruña

El recién ascendido cuadro herculino, el que más ha invertido en fichajes tras Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, busca un central veterano y de garantías, aunque en La Cartuja sólo hay cuatro en nómina y preferencia por Natan para monetizar

El RC Deportivo es, tras FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid (que pasan todos de la centena de millones de euros), el cuarto de LaLiga que más ha invertido en fichajes en lo que va de pretemporada en LaLiga. Está apurando al máximo su partida presupuestaria, gracias también a la subida en ingresos televisivos, la institución herculina, que lleva seis incorporaciones y 26 millones de euros gastados. Tras Leo Román, Bright Ede, Jonathan Asp Jensen, Lorenzo Amatucci, Teun Gijselhart y Pierre-Emerick Aubameyang, el siguiente debería ser un central experimentado y fiable para la nueva aventura en la elite del fútbol español.

Informa Ángel García es su perfil especializado 'Cazurreando' que los gallegos habrían pensado en Diego Llorente, zaguero que dentro de unos días cumplirá 33 años y que tiene contrato hasta 2028 con el Real Betis, lo que dificultaría cualquier negociación. De hecho, en La Cartuja sólo disponen de cuatro efectivos en esa demarcación: dos diestros (los más experimentados Marc Bartra y el madrileño) y dos zurdos más jóvenes (Natan de Souza y Valentín Gómez). Y es con el brasileño con el que quieren monetizar un movimiento de salida, ya que la plusvalía esperada permitiría cuadrar las cuentas y rearmar el plantel.

Desmentido oficial desde su círculo más cercano

ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con el entorno más directo de Diego Llorente, que desmiente cualquier contacto por parte del Deportivo de La Coruña. No tiene constancia su agencia de representación, Balance International Group, de ningún acercamiento desde Riazor para incorporar al defensor, que, más allá de eso, está contento en Sevilla y no se estaría planteando en estos momentos cambiar de aires. Se esfuma, por tanto, una posibilidad que extrañaba en su origen por el contexto y el protagonista, aunque, con una ventana de transferencias abierta, todo es posible.

Movimientos esperados en el eje de la retaguardia

Con la demarcación actualmente cubierta con Marc Bartra, Diego Llorente, Valentín Gómez y Natan de Souza, el argentino dejó claro en su entrevista con esta casa que no tiene intención alguna de moverse. Tampoco fuerza su adiós el paulista, que dejó claro durante su año de cesión que su intención era quedarse de forma permanente, lo que terminó sucediendo y celebró efusivamente.

Con todo, el Real Betis lo considera uno de sus principales activos en el mercado. Con un precio de salida de 45 millones de euros pero cierta flexibilidad para aceptar ofertas desde 35 más bonus, el interés del Barça podría hacerle cambiar de opinión. De ocurrir eso, aparte de facilitar el encaje económico y abrir hueco a otros fichajes en el centro del campo y la delantera, llegaría un recambio de garantías detrás.