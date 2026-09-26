El Betis se queda sin más ingresos por Akouokou por la medida drástica tomada por el Lyon

Tras negarse a salir en verano, el club galo ha decidido enviar al filial al medio de 28 años, lo que convierte en imposible que el Betis rentabilice el porcentaje de la plusvalía que aún conserva

El Betis firmó una operación rentable en el verano el 2023 con el traspaso del pivote Paul Akouokou al Olympique de Lyon, pues, a pesar de que solo disputó 44 partidos en tres temporadas como heliopolitano, consiguió ingresar 3,5 millones de euros de manera directa.

Además, se reservó en el acuerdo un 20% de la plusvalía de una futura venta que le otorgaba la posibilidad de seguir obteniendo rédito por el pase del costamarfileño, si bien su trayectoria en el Groupama Stadium desde entonces y los últimos acontecimientos convierten en imposible que los verdiblancos aumenten sus beneficios por dicha venta.

Ostracismo en el Lyon y cesión fallida al Zaragoza

No en vano, en el Lyon solo ha disfrutado de 444 minutos repartidos en 14 choques desde su llegada, sobre todo en el primer año, para después caer en el ostracismo más absoluto, sin entrar ni siquiera en las convocatorias en la 24/25 con solo apariciones fugaces en la recta final del curso.

Este rol secundario provocó su cesión el verano de 2025 en el último día de mercado al Zaragoza tras haber estado en la agenda del Getafe. Aventura que comenzó de manera esperanzadora, pero que pronto se truncó por su sonada sanción por golpear y destrozar la pantalla del VAR contra la Cultural y por un rosario de lesiones. Pese a todo se mantuvo hasta final de curso en La Romareda, donde pagaban la mitad de su ficha de alrededor 1,5 millones de euros.

Al finalizar el préstamo, volvió al Lyon cuando entraba ya en su último de contrato y el club galo trató de buscarle una salida al no contar en absoluto para Paulo Fonseca, pero el futbolista no aceptó las propuestas que le pusieron sobre la mesa, anteponiendo percibir su elevada ficha hasta final de su vinculación.

Medida drástica del Lyon con Paul Akoukou

Finalmente, permaneció en el Groupama Stadium, pero sin dorsal del primero equipo y apartado de la dinámica de grupo desde el principio. Al no surtir efecto esta medida de presión y con el fin de tratar de aprovechar al pivote de alguna manera, el Lyon ha decidido que , a sus 28 años, entrene y compita con el filial en la quinta categoría del fútbol galo.

Tanto es así que antes del parón disputó el partido completo en la victoria contra el Thonon Évian por 3-2 y la idea es que siga sumando en el segundo equipo al menos hasta enero, con la esperanza de que en el mercado invernal lo puede colocar para librarse de su salario o parte del mismo.

Negocio imposible para el Betis

Lo que está claro es que, aunque teóricamente todavía le queda al Betis una última oportunidad para hacer caja, la realidad es que en ningún caso se producirá un traspaso en la próxima ventana por más de lo pagado en su momento -en Lyon ya o esperan ingresar nada-, por lo que esta vía de posibles ingresos en el Betis está cerrada ya a cal y canto.