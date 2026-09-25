Salto internacional para tres perlas del Betis: Paco Gallardo premia el trabajo de la cantera verdiblanca

Manu González, Corralejo y Morante dan el salto a España sub 20 después de que el meta y extremo se convirtieran en campeones de Europa con la Sub 19, reflejo de su crecimiento en La Palmera

El Betis no solo destaca a nivel internacional por su presencia asidua en Europa y ahora en la Champions y su tercer puesto en LaLiga española, sino también por el reconocido trabajo de su cantera por la presencia de sus jóvenes perlas en los escalafones inferiores de la selección española.

No en vano, el club verdiblanco ya fue protagonista en la conquista el verano pasado de la Eurocopa sub 19 y ahora vuelve a ser protagonista en la convocatoria de España Sub 20 con la citación de tres canteranos verdiblancos.

Paco Gallardo cita a Manu González, Corralejo y Morante

De ese modo, Paco Gallardo ha incluido al meta Manu González, al centrocampista y al extremo Iván Corralejo y el extremo José Antonio Morante en la lista de 22 futbolistas confeccionada para el amistoso que medirá a España con México este miércoles 30 de septiembre a las 20:30 horas en el Cerro del Espino de Majadahonda.

Una lista en la que mantiene el bloque de los campeones de Europa, con solo cinco novedades, casos del verdiblanco Corralejo, Pezzolesi, Albert Navarro, Carlos Maciá y Álex Marchal. Por ende, Manu González, el mejor portero del campeonato al no encajar ni un gol, y Morante, fundamental con sus goles permanecen en el grupo y dan el salto a la Sub 20. El Betis es el segundo club tras el Real Madrid, que más futbolistas aporta.

Los futbolistas están citados el domingo por la tarde en Madrid, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y trabajarán lunes y martes para preparar una cita de cara a probar el nivel de los campeones y ver el rendimiento de las nuevas caras, como es el caso de Corralejo.

Tres perlas en las que hay depositada mucha confianza

Cabe apuntar que el medio se ha asentado en el Betis Deportivo de Dani Fragoso después de sumar en la recta final del curso pasado y de realizar parte de la pretemporada con el primer equipo, con el que marcó un gol. El club le renovó la temporada pasada y tiene mucha confianza en el de Valverde del Camino.

También se espera mucho Manu González y de Morante, hasta el punto de que han entrado en dinámica del primer equipo. El primero como tercer portero tras Álvaro Valles y Diego Conde y el segundo como alternativa a Antony más allá de que juegue con el Betis Deportivo cuando no entre en la convocatoria de Manuel Pellegrini.

El de La Puebla ha ocupado la vacante de Pablo García y recibió elogios recientemente del presidente heliopolitano, Ángel Haro, que lo considera como un valor bético de presente y, sobre todo, de futuro.

Esta es la lista completa de Paco Gallardo:

Porteros: Manuel González (Real Betis), Javier Navarro (Real Madrid) y Pau Polo (Villarreal).

Defensas: Jesús Fortea (Real Madrid), Valentín Pezzolesi (UD Las Palmas), Mario Rivas (Real Madrid), Anxo Rodríguez (Celta de Vigo), Albert Navarro (Atalanta), Andrés Cuenca (Sporting de Gijón), Diego Aguado (Real Madrid) y Jorge Salinas (Racing de Santander).

Centrocampistas: Dilan Zárate (Cádiz), Carlos Maciá (Villarreal), Thiago Pitarch (Real Madrid), Iván Corralejo (Real Betis) y Quim Junyent (UD Almería).

Delanteros: Daniel Yáñez (Real Madrid), Álex Marchal (Real Sociedad), Hugo López (FC Andorra), Ousmane Diallo (Parma), José Antonio Morante (Real Betis) y Joselillo Gaitán (Villarreal).