Advertencia del Borussia Dortmund a la afición del Betis: impone duras restricciones para conseguir una entrada

El club germano ha pedido al Betis que transmita a sus aficionados que solo hay una forma para comprar localidades y acceder al Signal Iduna Park en la cita de Champions, lo que rompe los planes de muchos béticos

No cabe duda que una de las fechas señaladas en el calendario de la afición bética en la aventura de la Champions es el próximo 4 de noviembre, día en que el Betis rinde visita a uno de los escenarios más atractivos de Europa en cuanto a ambiente, el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund.

En este sentido, son numerosos los hinchas verdiblancos que planean viajar para respaldar al equipo en este estadio tan emblemático y vivir una experiencia inolvidable, hasta el punto de que ya los hay con plan de viaje para tierras germanas.

Dificultades para encontrar entradas para el Borussia-Betis

Sin embargo, no resultará sencillo formar parte de la hinchada verdiblanca en el recinto teutón por las dificultades para encontrar entradas por las restricciones que ha impuesto el club germano para acceder a su estadio a la afición visitante.

De ese modo, el Borussia ha mandado una advertencia que el Betis se ha encargado de trasladar al beticismo a través del perfil de redes de Atención al socio, en la que se avisa que la única manera de conseguir una entrada será por medio de los canales oficiales de la entidad de La Palmera.

La restricción impuesta por el Borussia y que el Betis ya ha comunicado a sus aficionados

Es decir, que el aficionado bético no podrá conseguir una entrada por su cuenta fuera de la zona reservada en el Signal Iduna Park para a hinchada visitante, lo que limita drásticamente las posibilidades de acceder a una localidad y de animar al Betis desde dentro.

Así las cosas, el Betis anuncia en sus redes como "información importante" la consigna que le han transmitido desde Dortmund: "El Borussia Dortmund @BVB solicita al Real Betis que traslade a los aficionados verdiblancos la información de que la única forma de adquirir una entrada y acceder al estadio es comprando la localidad para visitantes a través del proceso abierto por el Real Betis".

En definitiva, que no está permitido el acceso al Signal Iduna Park a ningún bético que no se ubique en la zona destinada para los visitantes y ni la compra de localidades al margen del proceso que pone en marcha el Betis para sus abonados.

El motivo de esta medida drástica

El motivo de esta medida, al margen de la escasa disponibilidad de espacio en un estadio que casi siempre presenta un lleno, es evitar se mezclen en el estadio las dos aficiones. Una restricción que rompe los planes de muchos béticos y que obviamente ha causado malestar en el beticismo, pues dejará sin esta posibilidad a numerosos aficionados.

Cabe recordar que la visita al Borussia será la segunda salida del Betis en Champions tras la victoria contra el Lille, pues antes recibe en casa al Oporto y al Feyenoord.