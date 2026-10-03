Asp Jensen llama a la puerta

El Deportivo busca extraer conclusiones positivas del amistoso ante el Oporto y una de ellas tiene nombre propio: Asp Jensen. El danés aprovechó su oportunidad, marcó a los cuatro minutos y dejó argumentos para reclamar más protagonismo a Antonio Hidalgo

El amistoso ante el Oporto terminó con una derrota del Deportivo por 1-3, pero no todo fueron malas noticias para el conjunto coruñés. Entre las pocas conclusiones positivas que dejó la tarde en Riazor aparece un nombre propio: Jonathan Asp Jensen.

El danés fue el encargado de abrir el marcador cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos. Aprovechó una pérdida del conjunto portugués en la salida, recuperó el balón, superó al último defensor y definió ante Cláudio Ramos para poner por delante al Dépor. Fue, además, su primer gol con la camiseta blanquiazul. Más allá del tanto, su actuación adquiere importancia por el contexto. Antonio Hidalgo aprovechó el encuentro para dar minutos a futbolistas que están teniendo menos protagonismo en competición y Asp Jensen fue uno de ellos. El técnico lo colocó inicialmente en la banda derecha y, tras la salida de Kevin Sánchez, terminó actuando más adelantado.

Una oportunidad que puede cambiar su situación

Asp Jensen llegó al Deportivo como una de las apuestas importantes del proyecto. Su rendimiento durante este periodo de adaptación ha ido dejando señales positivas y el gol ante el Oporto puede servirle para ganar confianza. El partido, eso sí, terminó complicándose para los coruñeses. El Oporto reaccionó después del descanso y, en apenas cuatro minutos, Borja Sainz y André Silva dieron la vuelta al marcador. El delantero portugués acabaría firmando también el 1-3 en el tramo final.

Pero el resultado no cambia la lectura individual. Asp Jensen aprovechó uno de los escaparates que tenía por delante y puso su nombre sobre la mesa de Hidalgo. En una plantilla en la que cada oportunidad puede modificar el orden de las piezas, actuaciones como esta pueden tener continuidad cuando vuelva la competición oficial. Y el momento no es casual. El Dépor afrontó el amistoso con hasta once ausencias entre internacionales y lesionados, circunstancia que obligó a Hidalgo a repartir minutos y recurrir también a varios futbolistas del Fabril.

El Dépor recupera además a Noé Carrillo

La otra noticia positiva fue Noé Carrillo. El canterano reapareció después de superar su lesión y disputó alrededor de media hora frente al Oporto. Su regreso amplía las alternativas ofensivas de Hidalgo de cara al regreso de la competición. El Deportivo tendrá ahora unos días para preparar su próximo compromiso liguero. Y ahí estará una de las incógnitas: si Asp Jensen consigue convertir el gol ante el Oporto en algo más que un buen recuerdo de un amistoso.