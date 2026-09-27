Leo Román, el único fijo en el once de Hidalgo

El Deportivo se marcha al parón en séptima posición con diez puntos y 24 jugadores utilizados por Hidalgo en siete jornadas. Solo uno ha disputado todos los minutos: Leo Román, convertido en el único intocable del conjunto blanquiazul

El Deportivo se ha marchado al parón con diez puntos y en la séptima posición de la clasificación, pero también con un cambio de tendencia respecto al pasado curso. Óscar Gilsanz está apostando por repartir esfuerzos y dar protagonismo a buena parte de su plantilla. Solo Leo Román ha disputado todos los minutos.

La rotación se ha convertido en una de las principales señas del Deportivo en este inicio de temporada. Después de siete jornadas, el técnico ha utilizado a 24 futbolistas y ha reducido considerablemente el número de jugadores que acumulan una presencia constante en el once.

La comparación con la temporada pasada resulta significativa. A estas alturas del anterior curso, seis futbolistas habían sido titulares en todos los encuentros: Germán Parreño, Mario Soriano, Yeremay, Loureiro, Barcia y Villares. Además, tres de ellos habían completado todos los minutos: Parreño, Loureiro y Barcia.

Leo Román, el único que no descansa

El guardameta balear se ha convertido en el gran intocable del Deportivo. Hidalgo ha confiado plenamente en él desde el comienzo del campeonato y no le ha dado descanso en ninguna de las siete jornadas. Su rendimiento también ha tenido luces y sombras. Todavía no ha conseguido dejar su portería a cero y recibió algunas críticas después de determinadas acciones, entre ellas uno de los goles encajados en la victoria frente al Villarreal (2-3).

Sin embargo, sus números globales respaldan la confianza del cuerpo técnico. Román ha protagonizado intervenciones decisivas, especialmente durante las primeras jornadas, y únicamente ha encajado más de un gol en uno de los siete partidos disputados. Además, suma 23 paradas, una cifra que le coloca como el cuarto guardameta de LaLiga en este apartado. El Deportivo, por su parte, ha recibido únicamente ocho goles y se mantiene entre los equipos menos goleados de la competición. Athletic y Celta, con seis tantos encajados, son los que presentan mejores registros, mientras que Barcelona, Atlético y Betis han recibido siete.

La rotación gana terreno

El reparto de minutos no responde únicamente a una decisión futbolística. El calendario también ha obligado a Hidalgo a gestionar esfuerzos. La triple jornada previa al parón y el virus que afectó al vestuario en el partido contra el Betis condicionaron las alineaciones.

Ante el conjunto verdiblanco, Aubameyang y Amatucci comenzaron por primera vez un partido desde el banquillo. Tres días antes, frente al Sevilla, había sido el turno de Quagliata, Ximo y Soriano. Nsongo también tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo en la segunda jornada ante el Málaga. Todos ellos se encuentran ahora justo por detrás de Leo Román en cuanto a titularidades, con seis cada uno.

24 futbolistas ya han tenido minutos

La amplitud de la rotación se refleja también en el número de jugadores utilizados. Hidalgo ha recurrido a prácticamente toda la plantilla durante estas primeras siete jornadas. Leo Román es el único portero que ha participado, por lo que Álvaro Ferllo y Germán Parreño todavía no han debutado en Liga. Entre los jugadores de campo, únicamente dos todavía no han disputado minutos: Dani Barcia y Comas, ambos centrales.

En total, son 24 futbolistas los que han tenido participación, incluyendo al ya cedido Gijselhart y al canterano Kevin Sánchez. Este último está llamado a ganar protagonismo debido a las bajas que afectan actualmente al frente ofensivo.