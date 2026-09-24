Pierre-Emerick Aubameyang ha pasado por quirófano para solucionar sus problemas en el menisco externo de la rodilla derecha. El delantero del Deportivo, que suma cinco goles y dos asistencias en siete jornadas, inicia ahora su recuperación con un plazo de baja todavía por determinar

Las malas noticias siguen acumulándose en el Deportivo. Después de la operación de urgencia de Marc Casadó por la fractura de clavícula que sufrió ante el Betis, el conjunto coruñés ha confirmado hoy que Pierre-Emerick Aubameyang también ha pasado por el quirófano.

El delantero gabonés fue intervenido con éxito de su rodilla derecha en el Centro Olympia de Madrid. El encargado de realizar la operación fue el traumatólogo Manuel Leyes, con el objetivo de solucionar las molestias que Aubameyang teníaen el menisco externo desde el encuentro frente al conjunto verdiblanco.

Aubameyang, operado con éxito

El Deportivo ha informado de que la intervención se ha desarrollado con éxito y que el atacante recibirá el alta hospitalaria a lo largo de este jueves. Después, regresará a A Coruña para comenzar su recuperación. El club gallego, eso sí, no ha establecido un periodo concreto de baja. Su vuelta a los entrenamientos con el grupo estará condicionada por cómo evolucione durante las próximas semanas.

Las primeras estimaciones publicadas apuntan a un periodo de ausencia que podría rondar entre mes y medio y dos meses, aunque habrá que esperar a conocer cómo responde el futbolista al tratamiento y a la intervención para determinar los plazos con mayor precisión. La lesión se produjo durante el partido que el Deportivo disputó el pasado fin de semana contra el Betis en Riazor. Aubameyang comenzó aquel encuentro en el banquillo y disputó los últimos minutos, pero las molestias en la rodilla terminaron derivando en las pruebas médicas que confirmaron el problema en el menisco.

El gran referente del Dépor

La baja llega en el peor momento para el Deportivo por el peso que estaba teniendo Aubameyang en el regreso del conjunto gallego a Primera División.

El gabonés se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del buen arranque del equipo de Antonio Hidalgo. En las siete primeras jornadas de LaLiga ha participado directamente en siete goles: cinco tantos y dos asistencias. Es, además, el máximo goleador del conjunto coruñés en este inicio de campeonato.

Su rendimiento había ayudado al Deportivo a situarse en la zona alta de la clasificación. El conjunto gallego marcha actualmente séptimo con 10 puntos, una posición destacada para un recién ascendido. Ahora Antonio Hidalgo tendrá que buscar soluciones durante la ausencia de uno de sus principales argumentos ofensivos.

Un nuevo golpe tras la lesión de Casadó

La lesión de Aubameyang se suma a la de Marc Casadó, otro de los fichajes importantes del Deportivo para esta temporada.

El centrocampista sufrió una fractura de clavícula durante el partido ante el Betis y tuvo que ser operado pocos días después. Su regreso está previsto, en principio, para finales de diciembre o comienzos de enero, siempre condicionado a su evolución. Así, en apenas unos días, el Deportivo ha perdido por lesión a dos futbolistas que estaban llamados a tener un papel importante en el proyecto de Antonio Hidalgo.

Aubameyang ya ha iniciado el camino de vuelta. Tras abandonar el hospital, el delantero se mostró optimista sobre el futuro del equipo y lanzó un mensaje de tranquilidad: "Va a seguir bien, están listos. Yo confío", aseguró en declaraciones a Carrusel Deportivo.