Aubameyang, de 37 años y sin freno, el récord que le pone a la altura de Ibrahimovic

Pierre-Emerick Aubameyang se ha convertido en una de las grandes sensaciones de LaLiga. A sus 37 años, el delantero del Deportivo ha marcado en las cinco primeras jornadas y suma cinco goles y dos asistencias. Un inicio que ya le permite igualar un récord que no se veía desde Ibrahimovic

Hay fichajes que necesitan meses para justificar una apuesta y otros que empiezan a responder desde el primer día. El Deportivo ha encontrado en Pierre-Emerick Aubameyang mucho más de lo que probablemente esperaba cuando decidió apostar por el delantero gabonés a sus 37 años. Cinco jornadas después, su impacto ya es difícil de discutir: cinco goles, dos asistencias y cinco partidos consecutivos viendo puerta.

El último llegó en el Coliseum. Aubameyang volvió a aparecer cuando su equipo lo necesitaba y marcó el tanto del Deportivo en el empate ante el Getafe. Una costumbre que empieza a convertirse en récord. El atacante ha encontrado el camino del gol en cada una de las jornadas disputadas y ya se prepara para intentar prolongar su racha este miércoles ante el Sevilla, en Riazor.

Un registro que llevaba 17 años esperando

Aubameyang ha conseguido marcar en las cinco primeras jornadas de LaLiga, algo que no lograba un futbolista desde Zlatan Ibrahimovic con el Barcelona de Pep Guardiola en la temporada 2009-10.

El gabonés ya ha igualado ese registro y tiene ahora dos retos por delante. El primero, seguir marcando ante el Sevilla para llevar la racha hasta las seis jornadas. El segundo, acercarse a los siete goles que Walter Pandiani consiguió con el Deportivo, aunque el registro del uruguayo llegó en otra circunstancia, ya que no fue durante su temporada de debut. Aubameyang tendrá por delante una oportunidad inmediata para seguir haciendo historia con el conjunto coruñés. Riazor será el escenario y el Sevilla, el siguiente obstáculo.

El técnico está encantado con el rendimiento de su delantero y, sobre todo, con lo que aporta cuando el partido se acerca a su final. Tras el empate ante el Getafe, Hidalgo destacó precisamente una acción que no aparece en sus estadísticas. "Auba es un espectáculo. El talento que tiene no lo vamos a descubrir. En el minuto 92 tiene un regreso que es brutal y para nosotros es un espejo. Vamos a seguir empujándolo para que siga a ese nivel". Ese esfuerzo defensivo en el tramo final resume la influencia que está teniendo el delantero más allá del área rival. El Deportivo ha encontrado en él gol, experiencia y una figura capaz de marcar diferencias incluso cuando las piernas pesan.

"Es una estrella mundial"

Dentro del vestuario tampoco sorprende el impacto que está teniendo. Ximo Navarro fue contundente al valorar la figura del gabonés: "Es una estrella mundial". Y sus números empiezan a darle la razón. Aubameyang aterrizó en Galicia después de su etapa en el Marsella y con 37 años, una edad en la que muchos delanteros ya afrontan la última parte de sus carreras. Él, en cambio, ha comenzado LaLiga como si el calendario se hubiera detenido.

El Deportivo sigue invicto y se mantiene en la zona europea de la clasificación. Y buena parte de la explicación está en un delantero que ha convertido cada jornada en una nueva oportunidad para ampliar su cuenta.