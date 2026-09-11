Antonio Hidalgo, sobre Marc Casadó: "Tiene pinta de ser un jugador que coge rápido esa forma"

El técnico del Deportivo de A Coruña ha comparecido en la previa del encuentro contra el Getafe en El Coliseum, de LaLiga EA Sports, dónde ha hablado en rueda de prensa de Yeremay, Giménez, Luismi Cruz e incluso Marc Casadó: "Poco a poco va a ir cogiendo esa forma y entrar en dinámica"

El Deportivo de A Coruña visita este domingo al Getafe en El Coliseum. Los de Antonio Hidalgo llegan en buena forma tras conseguir dos empates y dos victorias en las cuatro jornadas de LaLiga EA Sports. De esta manera, el técnico del conjunto gallego ha hablado en rueda en prensa, ante los medios de comunicación, sobre diferentes temas de actualidad como la figura de Marc Casadó: "Poco a poco va ir cogiendo en forma".

Antonio Hidalgo: "Asp Jensen arrastra un proceso vírico"

En este sentido, Antonio Hidalgo comentó el estado de su plantilla: "Todo el mundo está en perfectas condiciones para poder disputar el partido del domingo. Asp Jensen arrastra un proceso vírico y veremos cómo se va encontrando. Empezará a entrenar a partir de hoy pero el resto está bien".

El técnico del Deportivo analizó el partido contra el Getafe: "Sera un partido de muchísima dificultad. Un equipo que viene trabajando con una misma idea y con un mismo entrenador desde hace mucho tiempo. Será muy complicado. Es un partido para estar muy concentrados en todas las disputas y en todas las situaciones. Vienen de hacer una campaña brutal el año pasado y eso habla del gran trabajo que hay detrás".

Antonio Hidalgo: "Esto va de rendimiento y está claro que Bordalás lo saca"

Antonio Hidalgo explicó que "esto va de competir en cada situación. Precisamente los equipos de Bordalás lo que hacen es sacar rendimiento y resultados. Cada uno tiene una manera de hacerlo. Tenemos que insistir en esas situaciones de duelo y estar atentos los 90 minutos. Nos van a poner en dificultades, amenaza en ultima línea, poner centros...Tenemos que estar preparados".

El técnico del Deportivo no dudó en elogiar la figura de José Bordalás: "Al final yo soy un recién llegado a Primera y Bordalás lleva cientos de partidos. Ha conseguido muchísimo. Los que venimos de abajo tenemos que mirarnos en entrenadores como él para rendir en el fútbol. Esto va de rendimiento y está claro que Bordalás lo saca".

Antonio Hidalgo y las sensaciones con Angeliño: "Venía de un proceso difícil en su club"

Antonio Hidalgo destacó el momento del Deportivo: "Eso quiere decir que cada semana sumas. Esto siempre lo dije, va de sumar. Vamos con la intención de sumar ahora de tres, que es lo que marca la diferencia. Esto es muy largo y hay que tener los pies en el suelo, pero vamos con mucha ambición también".

Sobre la figura de Angeliño, que aún no ha debutado, el técnico del Deportivo comentó que viene "de un proceso difícil en su club. Tanto anímico como físico. Requiere eso un tiempo. Vamos con el proceso justo y el que creemos oportuno con Ángel. Él está entrenando fenomenal y cada vez lo veo mejor. Está preparado para jugar".

Antonio Hidalgo, sobre Yeremay: "Los minutos del otro día me encantaron"

Antonio Hidalgo explicó sus sensaciones con Luismi Cruz: "Luis es un jugador que necesita confianza, encontrarse cómodo. Se encuentra por dentro mucho más cómodo que por fuera. Está rindiendo a un gran nivel y necesitamos empujar muchísimo para que siga rindiendo así. Estamos en ese proceso".

El entrenador del Deportivo también habló de Yeremay: "Está dando pasos adelante en la preparación. Yere sigue siendo diferencial para nosotros y tenemos que ayudarle a que encuentre ese pico de forma y esa alegría la encuentre. También. A mi los minutos del otro día me encantaron, tanto con balón como sin balón. Pero la competición ya ha empezado y hay que ir empujándolo todos para que encuentre esa regularidad".

Antonio Hidalgo valora el fichaje de Giménez: "Tiene ese sentimiento de rabia, de fuerza"

Sobre Giménez, Antonio Hidalgo comentó que "es fundamental. Él tiene ese sentimiento de rabia, de fuerza. Es importante en los momentos difíciles. Una pieza en cuanto al carácter que necesitaba el grupo. Se ha aclimatado fenomenal y estamos encantados de tenerlo".

El técnico del Deportivo, que viene de ganar al Villarreal, ha dado variantes para su centro del campo: "Lo más importante es que nos da una variante más con un jugador más por dentro y algo más de vuelo con los laterales. Una variante que a los rivales les haga pensar en cómo contrarrestarnos. En el partido podremos ir a esa estructura, que el equipo está cómodo con ella, pero a partir de ahí ir viendo lo que nos espera en cada semana".

Por último, Antonio Hidalgo afirmó, sobre Marc Casadó, ilusionado en el Dépor, que "poco a poco va a ir cogiendo esa forma y entrar en dinámica. Tiene pinta de ser un jugador que coge rápido esa forma. Iremos viendo en los entrenamientos que quedan".