Marc Casadó, ilusionado con el reto del Deportivo: "Con trabajo y sacrificio intentaremos hacer algo más grande"

Marc Casadó afronta con máxima ilusión su nueva etapa en el Deportivo de La Coruña. El centrocampista catalán destaca la seriedad del proyecto, el apoyo de la afición y se marca la permanencia como primer objetivo, aunque no renuncia a luchar por algo más ambicioso

Marc Casadó ya piensa en blanquiazul. El nuevo centrocampista del Deportivo de La Coruña fue presentado este miércoles como uno de los grandes refuerzos del conjunto gallego y dejó claro desde sus primeras palabras que llega a Riazor con ambición. El futbolista, cedido por el Barcelona hasta final de temporada, no quiere ponerse límites más allá del objetivo inicial de asegurar la permanencia.

"El primer objetivo es la salvación, después con trabajo y sacrificio intentaremos hacer algo más grande", aseguró Casadó durante su presentación. El catalán afronta así su primera experiencia lejos del conjunto azulgrana con la intención de convertirse en una pieza importante para Antonio Hidalgo y ayudar al Deportivo a consolidarse en Primera.

El centrocampista se ha encontrado a su llegada con un escenario que le ha sorprendido positivamente. Especialmente satisfecho se mostró con las instalaciones de la ciudad deportiva y con el trato recibido por parte de un club que, según explicó, le ha abierto las puertas desde el primer momento. "El club tiene un proyecto serio y detrás de una gran afición se puede hacer un año bonito", señaló Casadó, que también puso en valor el ambiente que rodea al Deportivo. La conexión con la grada y la historia de Riazor son algunos de los factores que terminaron de convencerle para afrontar este nuevo desafío.

Un interés que viene de lejos

La llegada de Casadó al Deportivo no fue una operación que surgiera de la noche a la mañana. El propio futbolista desveló que el conjunto coruñés ya había mostrado interés por él años atrás, algo que también influyó a la hora de tomar la decisión definitiva este verano. "Ya tuve contactos con el Deportivo hace tres temporadas y desde ese día fue más fácil decidirme para venir aquí. La afición y el estadio son increíbles", explicó el jugador.

Ahora, Casadó está centrado en adaptarse cuanto antes a su nuevo equipo. El centrocampista se ha integrado bien en el vestuario y se pone a disposición de Hidalgo para ocupar diferentes posiciones. El técnico deportivista contempla varias alternativas para él, con la posibilidad de que forme pareja en la medular con Amatucci como una de las opciones.

"Hablé con el míster y me puedo adaptar a cualquier posición y estoy para ayudar a los compañeros", afirmó. Su polivalencia puede convertirse en uno de sus principales argumentos para hacerse un hueco en los planes del técnico. Tras estrenarse ya con el Deportivo ante el Villarreal, Casadó encara ahora el reto de ganarse un papel protagonista en un equipo que tiene como primera misión mantener la categoría, pero que no renuncia a mirar hacia cotas mayores si los resultados acompañan.