Tras Leo Román, el Deportivo de la Coruña avanza en el fichaje de Lorenzo Amatucci

El club gallego, tras hacer oficial el fichaje de Leo Román, apunta ahora a Lorenzo Amatucci, que ya tiene un acuerdo verbal para vestir de blanquiazul y espera el visto bueno de la Fiorentina para cerrar la operación

El Deportivo de la Coruña sigue poniendo la mirada en el mercado de fichajes de cara a su vuelta a Primera División. En el día de ayer, el club ya anunció la llegada de Leo Román, pagando su cláusula al Mallorca y convirtiéndose en un refuerzo de lujo para el conjunto de Antonio Hidalgo. Tras ello, desde la dirección deportiva siguen de cerca a Lorenzo Amatucci, con quién incluso han llegado ya a un acuerdo verbal.

El centrocampista de la Fiorentina, que viene de jugar cedido la campaña pasada en Las Palmas, es una opción real para fichar por el Deportivo de la Coruña. Sin embargo, el futbolista de 22 años cuenta con contrato hasta 2028, por lo que desde la entidad gallega deberían pagar un precio por el traspaso del jugador. Todo ello, pendiente de las negociaciones entre ambos clubes, que podría acabar en luz verde para llevar a cabo la operación.

Lorenzo Amatucci, objetivo del Deportivo de la Coruña tras brillar con Las Palmas

Lorenzo Amatucci viene de ser clave en Las Palmas la pasada temporada. El centrocampista ha jugado un total de 42 partidos de 44 posibles en LaLiga Hypermotion, siendo fundamental en el esquema de Luis García. Su posición era fija en la medular junto a Kirian Rodríguez, ya sea en el doble pivote, formando un 4-2-3-1 o en una línea de cuatro, en un 4-4-2. Las lesiones le han respetado al jugador de 22 años para tener continuidad en el curso.

Su temporada con Las Palmas le ha hecho crecer su valor de mercado, tasado en ocho millones de euros según el portal Transfermarkt. Por ello, desde el club canario podrían tener dificultades para lograr de nuevo la llegada de Lorenzo Amatucci, ya sea en calidad de cedido o con un traspaso. Sin embargo, el Deportivo de la Coruña coge fuerza para ser el próximo destino del futbolista, internacional con las categorías inferiores de Italia.

El fichaje de Lorenzo Amatucci por el Deportivo, pendiente de la Fiorentina

En este sentido, Lorenzo Amatucci debe volver a la disciplina de la Fiorentina tras acabar su cesión con Las Palmas. Su temporada en Segunda División ha provocado que un recién ascendido a Primera como el Deportivo de la Coruña se haya interesado en su fichaje. Además, el club gallego ha ancanzado un acuerdo verbal con el jugador italiano, por lo que solo falta el 'sí' del equipo italiano, como ha informado Matteo Moretto.

El periodista ha explicado que la Fiorentina y el Deportivo de la Coruña se encuentran en negociaciones avanzadas por Lorenzo Amatucci. Tras dar luz verde el centrocampista italiano, la operación se podría cerrar en los próximos días, en el caso de que la entidad italiana deje la puerta abierta a su salida. En cualquier caso, sería un gran fichaje para Antonio Hidalgo de cara a su vuelta a Primera División.

Lorenzo Amatucci apunta a ser el nuevo fichaje del Deportivo de la Coruña

Lorenzo Amatucci viviría su segunda etapa en España, tras pasar el anterior curso en Las Palmas, además de pasar por las filas del Salernitana y Ternana, de Italia y las categorías inferiores de la Fiorentina. Su irrupción le prococó ser llamado por la selección italiana sub-19 en 2023, para los partidos de clasificación al Europeo. Además, el centrocampista disputó el Elite League Sub-20, jugando hasta cinco partidos y anotando un gol.

Por ello, tras el fichaje de Leo Román, todo parece indicar que Lorenzo Amatucci será el siguiente en ponerse la camiseta del Deportivo de la Coruña y firmar su llegada para la siguiente temporada. La vuelta a Primera División no será nada fácil para el conjunto de Antonio Hidalgo, por lo que desde Riazor se preparan en este mercado de verano en busca de refuerzos de nivel para la plantilla, con la mirada puesta también en Ayoze Pérez.