Ilusionados con el fichaje de Aubameyang por el Deportivo: "Tiene una energía brutal para la edad que tiene"

Antonio Hidalgo, técnico del Deportivo de A Coruña, alabó al delantero de Gabón, a sus 37 años, tras su exhibición frente al Villarreal del pasado sábado, dónde firmó un gol y dos asistencias: "Tiene un talento especial, estoy encantado de tenerle"

Pierre-Emerick Aubameyang está siendo la sensación en el Deportivo de A Coruña. El delantero de Gabón ha regresado por todo lo alto a LaLiga EA Sports, de la mano de un Antonio Hidalgo que le ha elogiado en diferentes ocasiones. Una de ellas fue tras el encuentro del pasado sábado frente al Villarreal. El jugador de 37 años fue determinante con su actuación en La Cerámica, anotando un gol y firmando dos asistencias claves.

Además, ya son cuatro los goles que ha firmado Aubameyang, viendo puerta en todos los partidos de LaLiga hasta el momento, como han sido ante el Elche, Málaga, Valencia y Villarreal. Con ello, Antonio Hidalgo se ha rendido a la figura del delantero de Gabón: "Tiene una energia brutal para la edad que tiene". A sus 37, el futbolista es uno de los líderes del Deportivo, que sigue ilusionando a Riazor en su regreso a Primera División.

Antonio Hidalgo: "Aubameyang tiene un talento especial"

De esta manera, Antonio Hidalgo elogió a Aubameyang: "A ver, Pierre-Emerick Aubameyang no lo voy a descubrir yo, lo que ha hecho anteriormente a llegar a Coruña y lo que está haciendo ahora. Futbolísticamente, todo el mundo ve el talento que tiene, la carrera que ha hecho y eso quiere decir que tiene un talento especial, pero me gustaría que le vieses entrenar, la implicación que tiene".

El técnico del Deportivo explicó que "esa es la diferencia, cómo contagia al compañero, tiene ambición, sabe esos momentos de saber estar del partido, tiene una energía brutal para la edad que tiene, contagia con esa sonrisa y estoy encantado de tenerle. No es fácil salir al campo habiendo llegado hace dos días, intentando explicar rápidamente lo que queremos. Yo creo que todo el mundo que ha salido al campo ha rendido muy bien".

Antonio Hidalgo no dudó en destacar otros nombres propios en el Deportivo tras la victoria ante el Villarreal: "Miguel Loureiro ha rendido muy bien, ha competido muy bien. Zakaria Eddahchouri ha salido con un hambre brutal. Pues, al final, tanto los que acaban de llegar como los que estamos, pues hay que congeniar todo eso sabiendo el potencial que tenemos y, sobre todo, con muchísima humildad".

Aubameyang encuentra un nuevo compañero en el ataque del Deportivo

Por otro lado, Adama Traoré debutó con el Deportivo en el encuentro ante el Villarreal, por lo que Antonio Hidalgo comentó sus sensaciones: "Sí, la verdad que teníamos dudas con él del tiempo que podía jugar. Yo creo que su pico de forma aún le falta. Ha estado entrenando por su cuenta y, bueno, yo me quedo con todo lo bueno que ha hecho".

El técnico del Deportivo de A Coruña, que avisó con los fichajes, destacó que Adama Traoré "ha hecho muchísimo, nos ha puesto en campo contrario, hay desequilibrio, hay amenaza. Eso en Primera División lo necesitas y, bueno, pues lo otro es algo accidental, que él no quería hacer eso seguramente."

Aubameyang se reafirma en el Deportivo

El Deportivo, que venció al Villarreal, cuenta con una gran referencia ofensiva como la de Pierre-Emerick Aubameyang, que está despejando las dudas que había con su fichaje por el Deportivo, sabiendo que tiene 37 años. Sin embargo, Antonio Hidalgo lo ha tenido claro con su presencia en el once inicial. De hecho, el delantero ha entrenado en la alineación titular de los cuatro partidos del equipo en LaLiga, siendo un fijo.

Todo parece indicar que Aubameyang será una de las principales opciones del Deportivo de A Coruña en las siguientes jornadas. Los de Antonio Hidalgo tienen que visitar el próximo domingo al Getafe en El Coliseum. Tras ello, el conjunto gallego recibirá al Sevilla de Luis García Plaza en Riazor, cuatro días antes de volver a jugar en casa contra el Real Betis, siendo dos partidos de alto nivel para el recién ascendido a Primera División.