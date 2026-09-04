Iñigo Pérez habla de "paciencia" en un Villarreal sin victorias

El técnico, que aún no ha sumado su primera victoria en Liga con el cuadro de La Cerámica, apostó porque el choque ante el Deportivo de A Coruña en casa servirá como punto de inflexión

El Villarreal de Iñigo Pérez es uno de los equipos de LaLiga que esta temporada estará seguido con lupa ya que el ex técnico del Rayo Vallecano tiene la complicada papeleta de hacer olvidar a Marcelino. El Villarreal por el momento solo ha sumado dos puntos de nueve posibles y la derrota en la última jornada ante el Deportivo Alavés solo provoca que el choque de este próximo sábado ante el Deportivo de A Coruña tenga un punto más de urgencia para conseguir los tres puntos.

Este viernes, el propio Iñigo Pérez habló de la gestión la ansiedad cuando las cosas no salen tal y como ocurrió en el partido ante el Deportivo Alavés en Vitoria. Además el técnico utilizó una palabra muy diferente a urgencia y que lleva a lo contrario: paciencia. La que a su parecer necesita un proyecto que cuenta con un entrenador nuevo.

El Villarreal de Iñigo Pérez, a por su primera victoria

Iñigo Pérez apostó por cómo en pretemporada todo parecía ser de color de rosa hasta que los resultados han demostrado lo contrario: "Yo tengo dos visiones, todavía no contrastadas, pero las comparto. Creo que una tiene que ver con esa paciencia que un proyecto nuevo exige. Es algo más casi místico, pero es esa parte en la que no salen las cosas. Ves cosas buenas, estás contento".

El técnico del Villarreal prosiguió confesando que a pesar de ver cosas buenas, no se ha terminado de ver plasmado en resultados positivos: "Todo el mundo hablábamos del mercado. Parece que se ha querido quedar, que todo el mundo está bien. Acabas haciendo muy buenas cosas en pretemporada, también en el inicio de Liga y, sin embargo, no obtienes esa parte final que a todos nos va a hacer celebrar o sonreír. Creo que hay que tener ese pequeño punto de equilibrio, de paciencia, de saber estar, de serenidad, siendo constante en la corrección y en el análisis".

Iñigo Pérez también dejó claro que a pesar de ver la ansiedad de su equipo dentro del campo, cuando esta se da, es complicado gestionarla: "Cuando estás dentro del campo, esa sensación de que se te está escapando un partido propicia el error. Pero estoy de acuerdo en que eso se trabaja, lo hemos visto, lo hemos analizado y ojalá podamos solventarlo".

El punto de inflexión de La Cerámica y la baja de Juan Foyth

El preparador groguets apostó porque regresar a La Cerámica pueda ser el punto de inflexión para sumar el primer triunfo de la temporada. Es importante recordar que el Villarreal ha jugado sus tres primeros partidos de Liga a domicilio: "Tenemos ganas de jugar en La Cerámica para volver a, en este caso, conectar con la gente, ver cómo es el estadio cuando eres de local y, sobre todo, ver si encima además La Cerámica es como un punto de inflexión de decir: bueno, ves, aquí necesitábamos esto para ganar. Pero realmente creo que, aunque sea difícil ganar fuera de casa, deberíamos haber ganado los partidos que hemos jugado".

Juan Foyth en el partido entre Alavés y Villarreal

No estará este próximo sábado en La Cerámica el defensa Juan Foyth que tal y como confirmó Iñigo Pérez, será baja ante el Deportivo de A Coruña: "Juan Foyth no estará disponible, va teniendo una evolución muy favorable. Sabéis que él es alguien que está, bueno, curtido en mil experiencias de este tipo y se conoce muy bien. Lo malo de esas experiencias es que te dejan fuera de poder jugar, pero lo bueno es que tiene un autoconocimiento importante y lo que transmite él es que va muy bien, que va desarrollándose bien".

El peligro del Deportivo con Aubameyang y Bil Nsongo

Por último sobre el Deportivo de A Coruña, Iñigo Pérez apostó por mantener las fases de sufrimiento de los de Antonio Hidalgo y frenar el peligro de jugadores como Aubameyang o Bil Nsongo: "El éxito mañana está en hacer perdurar las fases de sufrimiento de ellos y poder contrarrestar uno de los puntos fuertes que tienen, que son estas transiciones con Pierre-Emerick Aubameyang, con Bil Nsongo. Entonces, ese es el punto importante".