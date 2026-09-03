Fernando Roig, presidente del Villarreal, al ‘acecho’ de un histórico del Real Madrid

El máximo dirigente del cuadro groguets cumple 30 años al frente del conjunto castellonense. Está cerca del récord histórico de Santiago Bernabéu con 35 años

El Villarreal, con Iñigo Pérez como el técnico encargado de hacer olvidar la buena campaña en Liga de Marcelino García Toral y también con la responsabilidad de que los amarillos den la cara en la Champions League, vivirá una temporada de reconocimientos a su presidente: Fernando Roig.

El presidente más longevo de las cinco grandes ligas europeas cumple este año en el Villarreal un total de 30 años en el cargo. Con Fernando Roig como figura central, el Villarreal ha presentado este jueves un logo y una serie de actos para conmemorar los 30 años del presidente al frente del 'Submarino amarillo'.

Fernando Roig, el presidente más longevo de LaLiga y cerca de Santiago Bernabéu

Tal y como informó el propio Villarreal este jueves, Fernando Roig es el presidente "más longevo de las cinco grandes ligas, muy cerca del récord histórico de Santiago Bernabéu y sus 35 años al frente del Real Madrid". Por lo tanto hablar de Fernando Roig es hacerlo de toda una institución dentro del fútbol español. Precisamente en el último sorteo de la Champions League, Fernando Roig presumía de ser el presidente más veterano de todos los equipos participantes en dicho sorteo de la máxima competición continental.

Fernando Roig, de Segunda a la Champions League pasando por un título de Europa League

Fernando Roig tomó el mando del Villarreal en el año 1997 después de hacerse cargo del accionariado de Pascual Font de Mora. En su primera campaña, devolvió al Villarreal a Primera. Después llegaría un título de Intertoto que le sirvió para ganar el billete para la Copa de la UEFA, ahora llamada Europa League.

En 2006 llegó uno de los éxitos más importantes del Villarreal con Fernando Roig como presidente ya que los castellonenses alcanzaron las semifinales de la Champions League, donde cayó ante el Arsenal.

El Villarreal se quedó a las puertas de una final europea hasta en cuatro ocasiones y también terminó como subcampeón de Liga en 2008. No fue hasta 2021 cuando el Villarreal, de la mano de Unai Emery, logró su primer título continental con la final disputada en Gdansk. Tras una tanda de penalti en la que se tuvieron que lanzar un total de 22 penas máximas entre los groguets y el Manchester United.

En 2022 el Villarreal se volvió a asomar a la final de la Champions League pero otro equipo inglés, el Liverpool le privó de una ansiada final. En esta 2026/27 y para demostrar la "buena salud" del proyecto del Villarreal disputará por primera vez en su historia la Champions League por segunda campaña consecutiva.