Giuseppe Rossi reivindica su Villarreal: "Éramos el mejor equipo del mundo, solo por detrás del Barcelona"

ESTADIO Deportivo ha accedido en exclusiva a una entrevista con el exdelantero del Villarreal CF en la que ha recordado su paso por el club con todas sus luces y sombras; su etapa será siempre recordada por sus goles y también por dos gravísimas lesiones; el ítalo-americano ha desvelado la identidad de los grandes clubes que quisieron ficharlo por entonces

Giuseppe Rossi es uno de esos futbolistas que dejaron una huella imborrable en el Villarreal. El delantero vivió en El Madrigal algunos de los mejores años de su carrera, convirtiéndose en uno de los grandes referentes ofensivos de aquella generación y en un jugador que todavía hoy permanece en el recuerdo de la afición de La Cerámica.

El ítalo-estadounidense llegó al Villarreal en 2007 procedente del Manchester United y rápidamente encontró en el equipo amarillo el lugar perfecto para explotar sus enormes cualidades. Su capacidad para asociarse, su movilidad y, sobre todo, su facilidad para encontrar el gol le convirtieron en uno de los grandes ídolos de la afición.

Su vínculo con Vila-real fue tan fuerte que incluso después de abandonar el club ha mantenido un cariño especial por la entidad y por una ciudad que siempre le recibió como uno de los suyos. Rossi llegó a disputar 189 partidos con el Villarreal y marcó 82 goles, cifras que explican por qué continúa siendo considerado una de las grandes figuras de la historia reciente del club.

Ahora bien, su etapa en Vila-real estuvo también marcada por dos graves lesiones que terminaron lastrando una trayectoria que apuntaba a cotas estelares. Ahora, con la perspectiva que ofrece el tiempo, Rossi echa la vista atrás y recuerda aquella inolvidable etapa donde alcanzó su máximo nivel y llegó a estar entre los delanteros más destacados de Europa.

ESTADIO Deportivo ha tenido acceso en exclusiva a una entrevista con el exfutbolista por gentileza de BetBrothers, una conversación en la que el otrora goleador amarillo recuerda aquella etapa dorada en el Villarreal. Lo hace tres años después de colgar las botas.

- Muy buenas Giuseppe. Quiero agradecerte personalmente esta atención en exclusiva y aprovecho para agradecer esta oportunidad de charlar contigo a los compañeros de BetBrothers.es, todo un placer. De tu etapa en Villarreal (2007-2013) ya ha han pasado varios años, pero aún así sigues siendo uno de los jugadores más queridos y recordados de la historia del club. ¿Qué significa para ti el Villarreal y qué crees que hizo que aquella etapa fuera tan especial para ti y para la afición?

- El Villarreal es el equipo que me dio la oportunidad de brillar. Creyeron en mí cuando tenía 20 años y llegué procedente del Manchester United, con mucho potencial, pero fueron el primer club que me dio la oportunidad de demostrar realmente mi talento, y siempre les estaré agradecido. Pasé cinco años maravillosos allí. Disfruté de muchos momentos álgidos y de un par de baches, pero siempre estuvieron a mi lado, y todavía me encanta visitarlo. Me encanta estar cerca del club y de la gente de allí. Sigo en contacto con algunas de las personas de aquella época hasta el día de hoy, y estar allí me hace sentir como en casa. El Villarreal es, sin duda, el equipo al que más apoyo.

- Si pudieras retroceder en el tiempo y elegir solo un momento de tu etapa en el Villarreal para revivirlo -un gol, un partido, una sesión de entrenamiento o un momento con la afición-, ¿cuál elegirías y por qué?

- ¡Vaya! ¿Sabes qué…? Uno de mis primeros grandes goles con el Villarreal -y marqué algunos goles muy significativos- fue cuando jugamos contra el Real Madrid en el Bernabéu; y cuando eres joven, con 20 años, marcar un gol y jugar bien en uno de esos partidos importantes es la forma de empezar a darte a conocer. Pude hacerlo jugando contra Fabio Cannavaro, una de las mayores leyendas de este deporte, y marcar ese gol, regateándole y batiendo a Iker Casillas, que es uno de los mejores porteros de todos los tiempos, me dio un gran subidón de confianza. Me dije a mi mismo: '¡Oye, este es mi sitio!'. Hizo que la gente se diera cuenta de que había un chico nuevo al que había que seguir. Son esos los momentos que lanzan tu carrera.

- En Villarreal llegaste a marcar 32 goles en una temporada y te convertiste en una de las grandes estrellas de LaLiga. Echando la vista atrás, ¿crees que aquel equipo debería haber ganado algún título importante?

- Teníamos un gran equipo y, por la forma en que jugábamos al fútbol, era el mejor fútbol del mundo en aquel momento, solo por detrás del del Barcelona; y, sinceramente, estábamos a la altura de ellos en cuanto a estilo de juego y a lo bien que nos compenetrábamos como equipo.

Fuera del campo también formábamos un grupo fantástico y estábamos muy unidos. Todos nos llevábamos muy bien y todavía hoy sigo en contacto con algunos de ellos; eso es lo que hace que un equipo sea grande, y que un club sea grande, cuando eres capaz de crear ese ambiente familiar en todo el entorno. Obviamente, todos los miembros de la plantilla se sentían responsables de asegurarse de que actuaban correctamente con el club, con la gente y con los compañeros de a tu izquierda y a tu derecha, pero esa es la cultura que creamos.

- ¿Aquella generación mereció más de lo que consiguió?

- Siempre me gusta pensar que ayudamos a convertir al Villarreal en lo que es hoy, porque eso les ha llevado a ganar su primer título europeo. Aunque no formé parte de ese equipo, me sentí como si lo fuera, porque sigo sintiéndome parte del Villarreal. Esto debería dar una idea del gran trabajo que ha realizado la familia Roig para construir el Villarreal de esta manera, y estoy muy feliz y orgulloso de formar parte de esa familia.

- Compartiste vestuario con jugadores míticos como Diego Godín, Santi Cazorla, Borja Valero, Bruno Soriano, Marcos Senna, Robert Pires, Riquelme o Diego Forlán, entre otros muchos. Desde dentro, ¿quién crees que era realmente el jugador más diferencial de aquellos tiempos y quién crees que tenía nivel para haber jugado en cualquier grande de Europa?

- Jugué con Santi Cazorla, Marcos Senna, Bruno Soriano, Diego Godín, Gonzalo Rodríguez y mi compañero en la delantera, Nilmar... Creo que formábamos una de las mejores duplas de la Liga cada vez que jugábamos y estoy seguro de que a muchos defensas no les gustaba enfrentarse a nosotros porque juntos creábamos algo realmente especial.

Todo el equipo estaba repleto de jugadores con un talento extraordinario, algunos de los mejores en sus posiciones de aquella época y, para mí, fue todo un privilegio formar parte de ese equipo y jugar con todos ellos.

- Tu etapa en el Villarreal terminó de una manera especialmente dura: una lesión gravísima en el Bernabéu, una recaída cuando estabas a punto de volver y finalmente tu salida del club sin poder despedirte sobre el césped. ¿Sentiste en algún momento que te marchabas del Villarreal con una historia que quedó injustamente a medias?

- Esa es una pregunta que me hago muy a menudo. De verdad. Pero es una pregunta peligrosa porque podría llevarme a pensamientos muy negativos, así que intento no obsesionarme demasiado con ello, ya que, por desgracia, las lesiones son algo que realmente no se puede controlar. Puedes intentar prevenir las lesiones o controlar tus decisiones sobre lo que haces fuera del campo y todo ese tipo de cosas, pero las lesiones que sufrí no eran de las que uno desearía ni de las que se pudieran controlar.

- ¿Te queda la sensación de que pudiste llegar mucho más lejos y ser considerado uno de los grandes delanteros de tu generación?

- Supongo que nunca lo sabremos, pero sí sé que habría sido alguien especial si hubiera podido mantenerme sano y continuar con la trayectoria que me había marcado. Tuve mucha suerte de contar con el talento que poseía, pero la verdad es que tuve una carrera muy buena y estoy muy contento con ella. Estoy muy orgulloso de ella.

- ¿Tuviste ocasión de haber jugado en los equipos más grandes del continente de no haber sido por culpa de las lesiones?

Sí, un par de fichajes aquí y allá habrían estado genial. El fichaje por el Barcelona, el de la Juventus, el del Bayern de Múnich y los demás que se me ofrecieron y que, por desgracia, me fueron arrebatados. Todos queremos levantar trofeos. Todos queremos formar parte de los mejores equipos que hay. Pero creo que lo más importante es cómo te recuerdan tus compañeros. Eso dice mucho más que la euforia de levantar un trofeo.

He oído a muchos de mis compañeros hablarme de ello, y eso me hace sentir muy orgulloso de lo que he logrado, incluso a pesar de esos contratiempos que me quitaron algunas oportunidades. Para empezar, me sentí muy privilegiado y muy afortunado por haberme encontrado en esas situaciones.

- El Villarreal de tu época llegó a unas semifinales de Champions y se quedó a un paso de una final europea. Tú fuiste uno de los referentes de aquel equipo. ¿Crees que el Villarreal actual debería autoexigirse llegar lejos en Europa?

- El objetivo final siempre es la Liga de Campeones, ¿no? Creo que el Villarreal es uno de los mejores equipos, no solo de España, sino de Europa, y creo que tiene posibilidades reales de clasificarse para la Liga de Campeones cada año y llegar lejos en ella. Durante mi etapa en el club llegamos a cuartos de final y perdimos contra el Arsenal. Antes de mi llegada, el Villarreal llegó a semifinales, pero también perdió contra el Arsenal. Así que el Villarreal pertenece a Europa. Su sitio está en la Liga de Campeones. Tenemos nuestra historia. Deberíamos ser considerados uno de los clubes más importantes de Europa y creo que ese es nuestro lugar, en la Liga de Campeones. Deberíamos empezar a pensar así, y creo que lo hacemos.

Hemos crecido hasta convertirnos en un club que está justo detrás del Barcelona y del Real Madrid, y tenemos además esa regularidad que nos permite estar siempre presentes en Europa. Hace unos años ganamos la Europa League. Creo que el Villarreal va por el buen camino para ser una presencia constante en Europa.