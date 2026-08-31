El calendario del Villarreal se aprieta con tres partidos en una semana y la urgencia de sumar

El 'Submarino' está obligado a reaccionar tras un inicio titubeante sin victorias y le espera una tanda especialmente exigente con Betis, Málaga y Levante en apenas siete días antes del parón internacional

El Villarreal afronta una semana clave para cambiar la dinámica de este inicio de temporada. El equipo de Iñigo Pérez aún no conoce la victoria después de las tres primeras jornadas y, tras la derrota sufrida en Mendizorroza ante el Alavés, el calendario ya ha marcado el camino para intentar reaccionar. No será sencillo. Los amarillos tendrán que disputar tres encuentros en apenas siete días justo antes del largo parón internacional. La necesidad de reaccionar es urgente-

La primera oportunidad llegará este sábado y en casa por primera vez, cuando el Deportivo visite La Cerámica. Será un partido especialmente importante por varios motivos: supondrá el estreno de Iñigo Pérez ante su afición y, sobre todo, será el primero de los dos partidos consecutivos que el 'Submarino' disputará como local en este campeonato.

Gerard Moreno pide calma, pero también una reacción

El capitán del Villarreal, Gerard Moreno, analizó tras la derrota en Vitoria las sensaciones que deja este arranque. El delantero reconoce que los dos puntos sumados de nueve posibles no son el escenario deseado, aunque también quiso poner en contexto que los tres primeros encuentros se han disputado lejos de La Cerámica.

El '7' amarillo no quiere dramatizar, pero sí considera que ha llegado el momento de empezar a sumar de tres en tres. "Ahora tenemos dos partidos seguidos en casa y tenemos que hacernos fuertes".

"Ya estamos pensando en la semana que viene para intentar ganar. Son tres partidos, evidentemente no vamos a hacer un drama. Son tres partidos fuera de casa, esto acaba de empezar, pero tenemos que sumar ya de tres", agregó.

El calendario concede ahora al Villarreal la posibilidad de apoyarse en su estadio y en su afición para darle la vuelta a un comienzo que no está respondiendo a las expectativas.

La efectividad, otra asignatura pendiente

Gerard Moreno también puso el foco en uno de los aspectos que más está penalizando al Villarreal: la falta de acierto en las ocasiones generadas. En Mendizorroza, los amarillos dispusieron de oportunidades de sobra para adelantarse o igualar el encuentro, pero no encontraron la manera de transformarlas. "Hemos tenido ocasiones y no las hemos hecho. Se pusieron por delante, insistimos y no ha podido ser. Evidentemente nos vamos fastidiados porque buscábamos ganar".

El propio Gerard fue uno de los jugadores que más cerca estuvo de marcar durante la primera parte. Ahora tendrá que liderar al equipo como capitán en una semana en la que el margen para recuperar sensaciones será reducido.

Betis, Málaga y Levante, en siete días

LaLiga ya ha confirmado los horarios de las jornadas quinta, sexta y séptima, dibujando un calendario especialmente exigente para el Villarreal.

Tras medirse al Deportivo el próximo sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas, el Villarreal viajará a Dortmund para debutar en Champions contra el Borussia el martes 8 y, a continuación, vivirá las tres jornadas de forma casi ininterrumpida. La Cerámica vivirá el siguiente encuentro frente al Real Betis, que visitará Vila-real el lunes 14 de septiembre a las 21:00 horas, en un duelo entre dos equipos que aspiran a pelear por posiciones europeas.

El descanso será mínimo. Apenas tres días después, el Villarreal tendrá que viajar hasta Málaga para enfrentarse al conjunto blanquiazul en La Rosaleda. El partido se disputará el jueves 17 de septiembre a las 21:30 horas y supondrá una nueva oportunidad para conseguir la primera victoria a domicilio.

La semana se cerrará el domingo 20 de septiembre a las 18:30 horas con otro partido en La Cerámica ante el Levante, en un nuevo derbi de la Comunitat Valenciana.

Una semana decisiva antes del parón

Después del encuentro ante el Levante llegará un largo parón internacional de tres semanas, una de las novedades del calendario de esta temporada. Eso convierte esta serie de partidos en una especie de primer gran examen para el Villarreal.

El 'Submarino' tendrá por delante la posibilidad de sumar nueve puntos antes de detener la competición y, especialmente, de estrenar su casillero de victorias. Para ello deberá empezar por el Dépor y aprovechar por fin el factor La Cerámica.

El siguiente compromiso después del parón será de máxima exigencia: el Villarreal visitará el Santiago Bernabéu el fin de semana del 11 de octubre.