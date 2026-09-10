Capdevila, sobre el Deportivo que ilusiona a A Coruña: "Esto es muy largo"

El campeón del mundo y exjugador del conjunto gallego cree que el club coruñés "tiene muy buena pinta", pero avisa de que LaLiga son 38 jornadas y es muy larga

Joan Capdevila fue uno de los futbolistas importantes del Deportivo de A Coruña en la década de los 2000, ya que jugó en el conjunto gallego durante siete años. Este jueves volvió a A Coruña de la mano de LaLiga y el club de Riazor estuvo muy presente en el encuentro que el exfutbolista mantuvo con Javier Tebas, presidente de la patronal, quien mostró su sorpresa por el buen hacer del conjunto blanquiazul.

"Siempre es un placer volver a la ciudad en la que pasé siete años maravillosos. Tengo muchos recuerdos. Al Deportivo lo sigo desde la distancia, pero siempre quiero que le vaya bien", indicó un Capdevila que brilló en A Coruña para después marcharse a Villarreal y ganar la Copa del Mundo de 2010 con la selección española.

Acerca del regreso del Dépor a Primera, Capdevila aseguró que "lo ha pasado muy mal y ha picado piedra desde Primera Federación. Ahora ha vuelto a donde se merece y eso personalmente me tiene muy contento. Ojalá sea por muchos años y no sea una participación fugaz".

Eso sí, el exlateral está muy sorprendido con el rendimiento del equipo que entrena Antonio Hidalgo este inicio de temporada, aunque afirmó que también le gustaba su fútbol en LaLiga Hypermotion, siendo una muy buena señal que el ascenso de categoría no le haya hecho perder lo que le funcionó en Segunda. "Me gusta lo que veo, pero ya no solo de este año. En Segunda División también se veía un fútbol diferente", expresó Capdevila.

Pese a este buen inicio, el exfutbolista catalán también quiso echar la pelota al suelo, nunca mejor dicho, para que el optimismo que existe ahora mismo en A Coruña no le juegue una mala pasada al equipo en algún tramo de la temporada. "La competición acaba de empezar, pero tiene buena pinta. Hay jugadores que han venido nuevos que están siendo muy importantes y están dando rendimiento, pero esto es muy largo. Son 38 partidos. Siempre es bueno empezar bien; ojalá que dure. Cuando vienen las malas rachas, cuesta más arrancar", explicó.

Capdevila comprende la "euforia" que existe ahora mismo en la ciudad con el equipo, sobre todo después de haber sufrido tantos años y haber tocado fondo en Primera Federación. "Teníais muchas ganas de que el Deportivo estuviera en Primera División. Normal. Hay esa medio euforia y la gente está contenta. Es una ciudad muy futbolera. Solo había que verlo en Segunda División o Primera Federación, con 20.000 o 25.000 personas en el estadio. Ya había ganas de este momento. Ahora toca disfrutar", apuntó.

El derbi gallego

Uno de los grandes alicientes del regreso del Dépor a Primera es la vuelta del derbi gallego ante el Celta de Vigo, uno de los más populares del fútbol español. Joan Capdevila, que jugó unos pocos, se mostró ilusionado con que estos partidos vuelvan a tener lugar. "Ya era hora. A nivel espectáculo, el derbi es maravilloso. Después de haber vivido muchos derbis aquí en Galicia, sí que pienso que hacía falta recuperarlo y tenerlo en Primera División. Espero que la gente lo disfrute y que decaiga para el lado coruñés. Tiene que ser espectáculo puro. Sin incidencias y que sea apto también para todas las familias".