Mazazo para Marc Casadó y el Deportivo con el parte médico de su lesión y el tiempo de baja: "Se me ha roto"

El club coruñés, donde no eran optimistas, ha informado que el centrocampista cedido por el FC Barcelona ha sido operado hoy mismo de una fractura en la clavícula derecha producida ante el Real Betis, por lo que estará en torno a tres meses de baja

El Deportivo de La Coruña rescató un punto en el epílogo de su encuentro ante el Real Betis y peleó hasta el final por llevarse los tres, dejando una buena imagen especialmente en la segunda mitad. Pero la mala noticia en Riazor llegó en forma de lesión. Concretamente, de Marc Casadó, uno de los fichajes que más ilusión ha despertado entre la afición blanquiazul.

El centrocampista cedido por el FC Barcelona, cuya incorporación se cerró en las últimas horas del mercado estival, sufrió una caída en el minuto 32 tras un mal pase del meta Leo Román y el posterior choque con el verdiblanco Pablo Fornals, lo que le provocó una lesión de hombro e hizo saltar las alarmas. Pero ha sido hoy cuando se ha confirmado el mazazo, informando la entidad coruñesa que el catalán ya ha sido operado de una fractura en la clavícula derecha. No ha aclarado, en cambio, el tiempo que deberá permanecer de baja, pero se estima que serán en torno a tres meses.

“Se me ha roto”, le dijo el internacional a los médicos del conjunto deportivista cuando se acercó a la banda para ser atendido antes de ser sustituido por su compañero Diego Villares, a la postre autor del gol del empate.

El pesimismo de Antonio Hidalgo: "No tiene muy buena pinta"

Antes de someterse a las pruebas médicas oportunas para conocer el alcance exacto de su dolencia en la clavícula, su entrenador, Antonio Hidalgo, ya aventuraba una vez concluido el duelo que se trataba de una lesión de cierta importancia. "No tiene muy buena pinta, la verdad", señaló, pesimista, el preparador catalán.

"La baja de Marc es muy grande para nosotros. Es un jugador de muchísimo talento que lo ha demostrado en el Barça y la selección española, con mucho hambre, compromiso, que quiere seguir creciendo y apostó fuerte por venir aquí. Tendremos a Amatucci y Villares en esa posición", añadió el técnico del Deportivo.

Los números de Marc Casadó

Hasta la fecha, el futbolista propiedad del FC Barcelona, donde tiene contrato hasta 2028, había participado en tres partidos de LaLiga con su nuevo equipo. Así, antes de caer lesionado, debutó saliendo desde el banquillo frente al Villarreal y se estrenó como titular hace dos jornadas en el empate ante el Getafe, si bien las rotaciones le dejaron sin minutos tras ello en la derrota contra el Sevilla FC.

Después de un movido verano, en el que también estuvo en la agenda del Real Betis o de clubes extranjeros como el Bayer Leverkusen y el Besiktas, e incluso del Al-Hilal de Arabia Saudí, Marc Casadó dio el paso a sus 23 años de abandonar el club en el que se formó, ante la falta de confianza por parte de Hansik Flick, y esperaba conseguir en el Deportivo de La Coruña la continuidad necesaria para ofrecer su mejor versión. Esta lesión, sin embargo, supone un serio contratiempo tanto en sus planes como en los del club gallego, que dispone de una elevada opción de compra de 30 millones de euros.