La anécdota de Donato (63 años), con Cristiano Ronaldo: "Me preguntó qué había hecho para jugar hasta los 40 años si él a los 32 ya no podía más"
El ídolo del Deportivo de La Coruña recuerda una conversación con el astro portugués hace casi 10 años, cuando le conoció y reconoce que con los avances de ahora él podría haber jugado "hasta los 45 años"
Donato es toda una institución en A Coruña. El exfutbolista brasileño fue uno de las grandes figuras y líderes del Deportivo más exitoso de todos los tiempos, el conocido como 'Superdépor'. Al Dépor llegó en 1993 y se retiró diez años después, con 40 años, tras toda una década como blanquiazul donde conquistó una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España.
Ahora, a sus 63 años, sigue el día a día del club gallego y cada vez que puede se pasa por Riazor para ver al equipo de sus amores. En una entrevista para La Voz de Galicia, Donato ha repasado sus vivencias y recuerdos como futbolista del Deportivo y también una anécdota muy curiosa que tuvo con Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años sigue en activo jugando en el Al-Nassr de la Saudi Pro League.
"Fue una buena anécdota", recuerdo Donato, pues Ronaldo le pidió consejo para cómo hacer para poder jugar hasta los 40 años, como él hizo.
"Lo conocí en Valdebebas, porque había ido a ofrecerle un tema a Kaká. Él estaba en el gimnasio, con las pesas y vino a saludarme cuando me vio. '¿Cómo es posible que jugases hasta los 40 años? Yo creo que a los 32 ya no voy a poder más', me dijo. Yo le dije que si tuviese su cuerpo jugaría hasta los 45 años, que aprovechase y que siguiese jugando todo lo que pudiese, porque yo acabé a los 40 y seguía con ganas. Nos vimos más veces y siempre se paró a hablar conmigo, que no es algo muy normal. Me gustaría verlo ahora y recordarle aquella anécdota, porque él estaba convencido de que se retiraría pronto", ha recordado Donato.
Evidentemente, los tiempos han cambiado, y hace 20 años no había los medios que hay ahora para poder dilatar la carrera de un futbolista. Por eso, cuando ahora Donato escucha hablar de luces rojas, cámaras hiperbáricas y demás herramientas, no duda en que podría haber jugado algunos años más.
"¡Si llego a tener de eso juego seguro hasta los 45 años! Yo siempre me cuidé y apenas salía de noche, pero tampoco seguía dietas ni una nutrición estricta. A lo que le daba mucha importancia era al entrenamiento. Siempre me gustó correr 30 o 35 minutos. En Brasil se hacía mucho, por la sierra o por la playa, y aquí en cambio nunca se hacían más de quince minutos de carrera continua y alrededor del campo. En las pretemporadas, además, siempre me preparaba desde dos semanas antes, y eso me sirvió para no lesionarme nunca en verano. Al final, jugar al fútbol siempre ha sido mi pasión, yo dentro del campo me transformaba. No obstante, no llegué solo por cuidarme, también por aprender a leer los partidos, donde iba a caer cada balón, cuando debía echarme la carrera...", explica.
Ronaldo, al menos hasta los 42
Cristiano Ronaldo afronta la recta final de su carrera deportiva con la mirada puesta en 2027. El astro portugués, que actualmente milita en el Al-Nassr de Arabia Saudí, podría colgar las botas a los 42 años, coincidiendo con la finalización de su contrato con el conjunto saudí, prevista para junio de ese año.
A pesar de su avanzada edad para el fútbol profesional, el delantero todavía no ha anunciado oficialmente cuándo se retirará. Su decisión dependerá de sus sensaciones sobre el terreno de juego, de su capacidad para seguir aportando al equipo, y de cuándo logrará alcanzar la cifra de los 1.000 goles pues a día de hoy suma 979.
De esta manera, 2027 se perfila como una posible fecha para el final de una de las carreras más destacadas de la historia del fútbol, aunque la continuidad de Cristiano Ronaldo más allá de ese año no está descartada.