Julen Guerrero, (52 años) ex del Athletic Club, recibe un mensaje de Luis de la Fuente tras sufrir un infarto

El mundo del fútbol se ponía alerta este pasado 1 de octubre cuando se conocía que Julen Guerrero, mítico fútbolista del Athletic Club, había sufrido un infarto de miocardio. El seleccionador de España no quiso desaprovechar la ocasión para mandarle un mensaje de ánimo. "Está muy bien, hablé ayer con él"

Julen Guerrero ha puesto en alerta al mundo del fútbol nacional en general y al del Athletic Club y de la Selección española en particular. El mítico jugador del Athletic Club, con el que jugó un total de 414 encuentros, sufrió el pasado 1 de octubre un infarto de miocardio. Por suerte, el ex futbolista del Athletic Club y actualmente mánager general del Estepona de Segunda RFEF, se ha recuperado y ya se recupera en su domicilio.

Según informó el diario Marca, Julen Guerrero llevaba encontrándose indispuesto durante toda la semana en la que nos encontramos y finalmente tuvo que ser hospitalizado tras diagnosticarle un infarto de miocardio. Por suerte, tras este susto, Julen Guerrero fue dado de alta y actualmente está bien según ha apuntado un antiguo compañero de la Selección española y del Athletic Club como Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente se acuerda de Julen Guerrero, ex del Athletic Club

Luis de la Fuente quiso terminar con palabras de ánimo para Julen Guerrero su rueda de prensa previa al choque de España ante República Checa que se disputará este mismo sábado. El seleccionador fue compañero de Julen Guerrero, tanto en el Athletic Club como en las categorías inferiores de la Selección española. "Esto es más serio, un abrazo muy fuerte a Julen Guerrero, amigo y compañero en la selección y compañero también mío en el Athletic Club. Le dio un infarto pero gracias a dios está muy bien, hablé ayer con él".

Luis de la Fuente, además de reiterarse en el mensaje de ánimo a Julen Guerrero, también quiso acordarse de otro ex del Athletic Club como Joaquín Caparrós, que estuvo presente en los actos de la selección en el último choque en el Sánchez Pizjuán: "Un abrazo muy fuerte para Julen Guerrero y también para mi admirado y querido Joaquín Caparrós que también está pasando momentos difíciles así que mucho ánimo, gracias".

Julen Guerrero apuesta por el fútbol de barro en Segunda RFEF

Julen Guerrero está desempeñando funciones de Mánager general en el CD Estepona de Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol nacional. Antes de desembarcar en tierras malagueñas, Julen Guerrero apareció en la candidatura de de Diogo Manteigas para las elecciones a la presidencia del Benfica.

Julen Guerrero en su etapa de futbolista del Athletic Club

Julen Guerrero, en el caso de que Manteigas hubiese ganado los comicios, habría sido el encargado de la dirección de la cantera. Antes de todo esto, Julen Guerrero también ejerció de entrenador en el Amorebieta, aunque solo resistió 10 jornadas. Su mayor éxito fue en las categorías inferiores de la selección española entre 2018 y 2023.

Pero el sueño de Julen Guerrero siempre ha sido dirigir como entrenador a su Athletic Club. "Las cosas se tienen que dar. Aparte de que yo quiera y lo esté deseando... también tiene que querer la otra parte. Que es la que decide. Yo no decido. Son los primeros que tienen que tomar esa decisión, que yo esté allí", afirmó meses atrás.