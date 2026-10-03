Borja Iglesias y Cucurella reciben una propuesta inesperada lejos del fútbol: "Nos los llevaríamos de gira sin duda"

El delantero y el lateral son dos auténticos reclamos a nivel social por la simpatía que despiertan entre los seguidores y por la naturalidad con la se muestran ante los medios de comunicación. Y acaban de recibir un guiño desde el mundo musical

Borja Iglesias y Cucurella fueron dos auténticos líderes en el pasado Mundial que conquistó España de la mano de Luis de la Fuente. Cada uno a su manera pero con un factor común: la naturalidad.

Ambos jugadores son, a día de hoy, un reclamo para marcas publicitarias y para campañas sociales por su manera de entender el mundo y de manifestarse públicamente. Sin complejos y con libertad.

Por ello y aunque algunas declaraciones del 'Panda' hayan causado algún revuelo social, son dos de los futbolistas más queridos en España. Y no sólo en el ámbito futbolístico.

Sin ir más lejos, el grupo Arde Bogotá se ha declarado fans de ambos y les han dejado una propuesta interesante de cara el futuro. Y conociendo el carácter tan alegre de Borja y Marc, no sería extraño que acabasen en el escenario con ellos.

Con motivo de la presentación de su nuevo disco, los cuatro músicos de Cartagena han concedido una entrevista al diario Marca donde han repasado su trayectoria y han relatado cómo vivieron la experiencia junto a la 'Roja' en la celebración de la segunda estrella.

Cuestionado por los escenarios futbolísticos donde les gustaría tocar en un futuro, el grupo ha respondido tres asignaturas pendientes: "En algún sitio icónico como San Mamés", subraya Jota, al tiempo que Antonio prefiere "el Metropolitano" y Pepe "el Cartagonova".

Y es que de la celebración del Mundial en Cibeles todavía les dura algo de adrenalina: "Sí, sí, la gente que vino a las celebraciones Cibeles quería celebrar que se había ganado el campeonato del Mundo de fútbol. Y nosotros somos parte del evento. Pero a lo mejor no nos conocen o no les gusta lo que hacemos. Pero bueno, estuvimos allí para apoyar y ya".

Afirman que siguieron a España en el Mundial de cerca y confiesan cuándo les avisaron para tocar por si ocurría lo deseado por todos. "Claro, claro que sí. Es el partido en el que más nervioso he estado de nuestra vida, yo creo, porque sabíamos que si ganábamos nos íbamos a las ocho a Madrid. Entonces te juegas varias cosas. De repente es el nervio de tener que subir a Cibeles a cantar. Nos avisaron un día antes, no te creas que mucho antes" confiesa Antonio.

Y cuestionado por si se llevarían a algunos jugadores de gira, todos han apuntado en la misma dirección: "A Borja Iglesias, y que cargue algún cable también, que está muy fuerte el tío. Y a Cucurella de percusionista. Se le ve que el zagal tiene azogue. Entonces yo creo que darle una percusión... Aprendería, aprendería rápido".

Cucurella se pronuncia sobre el Balón de Oro

El defensa del Real Madrid Marc Cucurella pasó por la sala de rueda de prensa en la víspera del partido España-República Checa de la Liga de Naciones y fue cuestionado por las nominaciones al Balón de Oro y por su favorito.

Sobre a quién le daría el Balón de Oro, Cucurella contestó que se lo concedería a sí mismo y no quiso concretar si se lo daría a un jugador del Real Madrid como Kylian Mbappé o a uno del Barcelona como Lamine Yamal: "Si me tocase votar a mí, me votaría a mí mismo, por supuesto. Todos son candidatos míos y que gane el que le toque y el que sea. Voy a estar feliz y algún regalito me va a caer", apuntó en todo distendido.