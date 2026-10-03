Gavi recuerda la portada de Pedri sin camiseta: "Ahora está peor todavía"

El centrocampista palaciego reconoce que su compañero acertó cuando predijo que nunca se atrevería a posar sin camiseta y bromea con el cambio físico del canario tres años después

Gavi y Pedri son dos de los grandes amigos que hay en el vestuario del FC Barcelona.Imago

Gavi y Pedri conforman una de las parejas más reconocibles del vestuario del FC Barcelona. Sobre el terreno de juego compiten en el centro del campo y, fuera de él, mantienen una relación de amistad marcada por las bromas, la confianza y una complicidad que se ha convertido en una de las señas de identidad del plantel blaugrana.

Su relación comenzó en 2021, cuando Gavi irrumpió en el primer equipo azulgrana y coincidió con un Pedri que ya había demostrado su enorme talento desde su llegada al club un año antes. El canario venía de compartir vestuario con Leo Messi en la temporada 2020/2021, la última del argentino en el Barça, mientras que el de Los Palacios ascendió al primer equipo en una plantilla con un nivel mucho más mundano que la actual.

Desde entonces, su amistad no ha dejado de crecer. Ambos han protagonizado graciosas bromas, tanto en privado como en público. Sin ir más lejos, este pasado verano decidieron cambiarse el color del pelo tras conquistar el Mundial con la selección española. Gavi apostó por el rosa y Pedri por el rubio platino. Lamine Yamal los bautizó como sus "Chupa-Chups de fresa y nata".

Gavi recuerda el reto que le lanzó Pedri

Ahora ha sido Gavi quien ha recuperado una vieja anécdota relacionada con el canario. En octubre de 2023, el centrocampista de Tegueste fue imagen de portada de la revista Men's Health en un posado sin camiseta que causó furor en el vestuario azulgrana. Todos valoraron que se atreviese a mostrar su físico, muy trabajado por entonces, todo sea dicho.

En aquella entrevista, Pedri hablaba también de su amigo y aseguraba que Gavi jamás se atrevería a hacer algo parecido porque era demasiado tímido. Tres años después, el de Los Palacios ha terminado haciendo exactamente lo que su compañero decía que nunca haría. Evidentemente, la reacción de Gavi al recordar la portada de su amigo no tiene desperdicio.

"No estaba así ni loco... Y esto fue hace dos años (tres, en realidad), ahora está peor todavía", bromea el futbolista azulgrana al recordar el físico de Pedri.

La confianza entre ambos permite incluso que Gavi acuse cariñosamente a su compañero de no decir siempre la verdad. "Es bastante mentiroso", señala entre risas.

En esta ocasión, el andaluz reconoce que Pedri sí acertó de pleno con su predicción. "Eso es verdad, es que soy bastante tímido para algunas cosas. Para otras no, pero para una portada y sin camiseta... me da más cosa. Ahí no miente", admite.

Gavi también ha cambiado en estos tres años

Gavi reconoce que aquella predicción de Pedri encajaba perfectamente con la personalidad que tenía años atrás. El sevillano asegura que el tiempo, la experiencia y todo lo que ha vivido desde su llegada al primer equipo han provocado un cambio en él.

"Al final, he terminado haciéndolo. Ahora hago cosas que hace dos o tres años no hacía. Era mucho más tímido para ciertas cosas. Hace un par de años no estaría aquí hablando, seguramente", reconoce.

Es una evolución que también se ha producido en lo deportivo y en lo personal. La carrera de Gavi no ha seguido el camino que probablemente imaginaba cuando irrumpió en el primer equipo. Las lesiones han condicionado especialmente su trayectoria.

En noviembre de 2023 sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, acompañada de una lesión en el menisco externo, que le obligó a permanecer varios meses alejado de los terrenos de juego. Posteriormente, en 2025, volvió a sufrir un problema en esa misma rodilla, esta vez en el menisco interno, que le mantuvo fuera de competición hasta marzo de 2026.

Una relación especial en el vestuario azulgrana

Pese a todos esos obstáculos, Gavi ha seguido creciendo hasta recuperar un papel importante con el Barcelona y regresar a la selección española. Este verano consiguió formar parte del equipo que conquistó el Mundial y logró la segunda estrella para España.

Pedri ha sido uno de los compañeros que ha vivido buena parte de ese recorrido a su lado. Desde aquellas primeras temporadas en las que ambos empezaban a hacerse un hueco en el Barcelona hasta convertirse en dos de los centrocampistas más importantes del equipo y de la selección española, su amistad ha permanecido intacta.