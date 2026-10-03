Borja Iglesias, jugador del Celta de Vigo, en plena crisis de la vivienda en España: "Tengo medio piso en Madrid"

El delantero nacido en Santiago de Compostela, se mojó días atrás sobre el problema de la vivienda en España y cómo le afecta este a su pareja, la creadora de contenidos María Valero. "Ella quería comprar el 100 por ciento, por eso yo tengo el otro 50 por ciento", aclaró el futbolista

Borja Iglesias está aprovechando el parón de selecciones y su no llamada a la Selección española de Luis de la Fuente, además de para entrenarse con el Celta de Vigo, para mostrarse más activo de lo que ya es habitual en él, en las redes sociales. El pasado 24 de septiembre, el jugador del Celta de Vigo expresó su pensamiento y tristeza por el desahucio de Maricarmen en Madrid.

Este pensamiento, que compartió el propio jugador del Celta de Vigo en Instagram, fue también compartido en X (antes Twitter) por la cuenta de información celtista, Grada de Río. Antes la respuesta de un usuario afeando que Borja Iglesias tuviese un piso en Madrid y reclamándole además que si lo tenía alquilado se lo dejase a Maricarmen, el jugador no dudó en responder.

Borja Iglesias aclara la situación de su piso en Madrid

Borja Iglesias explicó que el piso con el que cuenta en Madrid lo tiene compartido con su pareja, la creadora de contenidos María Valero ya que ambos cuentan con el 50 por ciento de la propiedad: "Tengo un piso en Madrid. Concretamente el 50% del piso. El otro 50 es de María, quien vive allí y trabaja allí. Tengo el 50por ciento porque, por desgracia, comprarte un piso en Madrid, aunque seas una persona que ingresa por encima de la media es más que imposible. De eso se queja la gente, de eso me quejo yo y de eso deberíamos quejarnos todos. Pero claro, es mucho mejor poner un tweet del estilo: “Creo que me voy a inventar algo, que total no pasa nada".

En otro tuit, Borja Iglesias aclaró que cuando apuntaba a lo difícil que es comprar un piso en Madrid cobrando por encima de la vivienda, hacía referencia a su pareja y que por esta situación tuvo que comprar la mitad del piso de Madrid: "Como está visto que no me expliqué (porque soy tonto y confío en la intención de querer entender): cuando hablaba de lo difícil que es comprarse un piso en Madrid cobrando por encima de la media, hablaba de María. Ella quería comprar el 100%, por eso yo tengo el otro 50%. Lo dejo por escrito para quien quiera seguir echando espuma por la boca".

La opinión de Borja Iglesias tras el desahucio de Maricarmen

Esta es el texto que Borja Iglesias publicó el pasado 24 de septiembre tras conocerse el desahucio de Maricarmen: "Lo que ha pasado hoy con Maricarmen es desolador y desgraciadamente no es un caso aislado. No podemos normalizar que la especulación inmobiliaria termine expulsando a la gente de las casas en las que ha construido su vida.

Cuando las políticas públicas facilitan o no consiguen frenar este modelo de negocio, las consecuencias las pagamos nosotros. Alquileres imposibles, vecinos expulsados de sus barrios y personas que no pueden acceder a una vivienda digna. Y digo esto siendo plenamente consciente de que yo tengo una situación muy privilegiada.

Precisamente por eso creo que sería muy fácil mirar hacia otro lado y pensar que esto es un problema que siempre les pasa a otros.Pero no nos confundamos.. la inmensa mayoría estamos muchísimo más cerca de no poder pagar una vivienda o de perder nuestra casa que de convertirnos en personas con veinte pisos especulando con ellos. La vivienda no puede tratarse únicamente como una inversión mientras hay gente que no puede acceder a ella o conservar su hogar.

Me da la sensación de que hace 50 años estábamos con el fango hasta las rodillas, trabajando día a día para quitarnos el barro, y cuando parecía que empezábamos a limpiarnos, queremos tirarnos de lleno al barrizal de nuevo.Por desgracia, el desahucio de Mari Carmen no es un caso puntual. Es la lucha diaria que se vive en este país para poder tener una vivienda digna.Las personas mayores merecen respeto y amor. Los jóvenes merecen oportunidades justas para crecer y hacer mejor nuestro país. Todos merecemos condiciones justas para seguir construyendo un país del que estemos orgullosos.

España es maravillosa en muchísimas cosas, pero tenemos margen de mejora, y tenemos que pelear por ello. Me siento una persona súper afortunada por la vida que tengo, por mi profesión y por mi situación económica. Pero esto nos afecta a todos, y la gran mayoría estamos mucho más cerca del caso de Mari Carmen que del otro lado. Luchemos juntos, porque esto es cosa de todos".