Casillas se 'moja' con Mourinho: "Ahora es otro, ha llegado de manera diferente"

El exportero del Real Madrid analiza la segunda venida del técnico portugués al Santiago Bernabéu y percibe un cambio evidente respecto al entrenador al que conoció entre 2010 y 2013

Iker Casillas ha hablado abiertamente de las cualidades de José Mourinho en su segunda etapa en el banquillo madridista.Imago

La relación entre Iker Casillas y José Mourinho ha hecho correr ríos de tinta porque es público y notorio el conflicto que existe entre ambos desde hace años.

Ninguno ha terminado nunca de enterrar el hacha de guerra desde que ambos compartieron vestuario en la primera etapa del técnico portugués en el banquillo madridista, cuando la relación se rompió con un 'banquillazo' obligado del meta internacional español entre sutiles acusaciones de filtraciones a la prensa. Nadie olvida aquel turbio y sonado encontronazo.

Años después, en la nueva vida que ambos personajes viven, Iker Casillas ha vuelto a hablar de José Mourinho y lo hace desde el más puro respeto a sabiendas de que se trata de una figura con la que mantiene una estrechez marcada inevitablemente por los años que ambos compartieron en el Real Madrid.

El exguardameta, sin embargo, ha evitado entrar en demasiadas polémicas al analizar el regreso del técnico portugués al Santiago Bernabéu y se ha centrado en una cuestión que sí considera evidente: Mourinho ha cambiado.

Casillas coincidió con el entrenador entre 2010 y 2013, durante una de las etapas más intensas y controvertidas de la historia reciente del conjunto blanco. Ahora, con Mourinho de nuevo al frente del equipo, el que fuera capitán madridista aprecia diferencias importantes en su personalidad y en la manera de afrontar esta segunda aventura.

"Es otro José. No tiene pinta... Tiene pinta de ser el mismo entrenador exitoso, con su talento y tal, pero ha venido con otra idea diferente", explicó Casillas en su canal de YouTube, en una conversación con Germán 'Mono' Burgos.

El exportero incidió así en que el Mourinho que ha regresado al Madrid conserva las características que le convirtieron en uno de los técnicos más reconocidos del fútbol mundial, pero parece haber modificado su manera de afrontar determinadas situaciones.

"El que ha venido al Madrid es otro Mourinho, es el mismo entrenador exitoso con talento, pero ha llegado de manera diferente", resumió.

Una segunda etapa con un Mourinho más manso

La lectura de Casillas encaja con una de las grandes diferencias que está dejando esta nueva etapa del técnico portugués. Mourinho ha mostrado desde su regreso un discurso más moderado, especialmente en comparación con aquel entrenador que aterrizó en el Bernabéu en 2010 después de conquistar el triplete con el Inter de Milán.

"Yo me sigo riendo, me acuerdo de muchas cosas...", reconoció Casillas al recordar aquellos años.

El exfutbolista no quiso aprovechar la conversación para ajustar cuentas ni recuperar los numerosos episodios polémicos que protagonizaron ambos durante su convivencia en la capital española. Sí se mojó, no obstante, al comparar las dos versiones del técnico portugués y señalar que el actual es diferente.

El cambio resulta especialmente llamativo por la historia que ambos arrastran. Mourinho fue el entrenador que tomó decisiones controvertidas con Casillas, reduciendo su protagonismo y apostando en determinados momentos por Antonio Adán y posteriormente por Diego López.

Aquella relación también estuvo condicionada por la sospecha del famoso 'topo' del vestuario, después de que el técnico denunciara públicamente la existencia de filtraciones sobre cuestiones internas de la plantilla.

Mourinho también ha rebajado su discurso

El propio Mourinho ha dejado algunas muestras de ese cambio desde que regresó al banquillo madridista. En sus primeras declaraciones quiso poner el foco en su papel al servicio de la entidad. "Quiero hacer hincapié en que la idea es que trabajo para el Real Madrid, no en el Real Madrid", señaló el portugués.

Su perfil, eso sí, no ha desaparecido por completo. El técnico volvió a mostrar su carácter después del último derbi ante el Atlético de Madrid, especialmente crítico con el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias por las decisiones tomadas durante el encuentro.

Pero incluso en ese contexto, el Mourinho que ha regresado al Santiago Bernabéu está siendo comparado constantemente con aquel entrenador que protagonizó una etapa mucho más incendiaria.

Lo que Mourinho dijo de Casillas

La visión de Casillas contrasta con algunos de los recuerdos que Mourinho ofrece en el documental de Netflix estrenado en agosto sobre su carrera. La producción dedica especial atención a su etapa en el Real Madrid y a la relación que mantuvo con el entonces capitán.

El portugués recuerda tres conversaciones iniciales con Casillas que, según explica, le hicieron comprender rápidamente cómo funcionaba aquel vestuario. El guardameta le pidió más vacaciones para los internacionales españoles, un cambio en el horario de los entrenamientos por el tráfico de Madrid y que los jugadores acudieran directamente al estadio en lugar de concentrarse previamente en el hotel.

"En poco tiempo me di cuenta de que estaban consentidos", afirma Mourinho en el documental.

La tensión aumentó posteriormente con la llamada de Casillas a Xavi Hernández para intentar rebajar el enfrentamiento entre los futbolistas del Real Madrid y el Barcelona durante una época especialmente caliente de los Clásicos.

Mourinho recuerda entonces cuál era su posición ante aquella rivalidad: "Esto es el Barcelona-Real Madrid. Cuando vayáis a la Selección podéis daros dos besos, pero ahora no. Esto es la guerra. Hay cosas que no acepto y que nunca aceptaré. Y cuando alguien no me respeta, se convierte en un problema".

El documental también recupera el episodio del supuesto 'topo'. Casillas recuerda la reacción del entrenador tras una filtración. "Se volvió loco. Entró, nos llamó de todo, nos dijo de todo. Dijo que éramos los culpables de cómo estaba todo".

Años después, Casillas prefiere mirar aquel periodo con distancia y humor sin entrar en demasiadas polémicas, pero sí se atreve a decir que el nuevo Mourinho ya no es tan fiero como antes.