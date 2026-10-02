"No me pensé dos veces salir del Real Madrid porque me iba a un club gigante"

Cedido por el Benfica en el Sassuolo italiano, Rafa Obrador no tuvo dudas a la hora de abandonar el conjunto blanco, aunque luego en Lisboa se toparía con Mourinho

A sus 22 años, Rafa Obrador busca hacerse un nombre en el mundo del fútbol y para ello se ha acostumbrado a cambiar con frecuencia tanto de equipo como de país. Canterano del Mallorca, llegó al Real Madrid en edad juvenil para ir ascendiendo hasta el Castilla. Pero tras cuatro campañas en 'La Fábrica', entendió que hay otros horizontes más allá del que conduce al primer equipo blanco, donde pese a todo siguen conservando el 50% de sus derechos, síntoma de la confianza depositada en sus cualidades.

Primero se marchó cedido al Deportivo de La Coruña, en Segunda división, y hace dos años puso rumbo a Lisboa, en una operación vinculada a la llegada de Álvaro Carreras al Santiago Bernabéu, para firmar por el Benfica, que pagó 5 millones de euros por la mitad de su pase. Una decisión que no le costó tomar, como él mismo ha confesado. “Cuando me llamó el Benfica, no lo pensé dos veces. Era una gran oportunidad. El sueño de todo jugador es jugar la Champions League, y el Benfica siempre compite en Europa. Es un club gigante”, explicó.

Más duro fue, por contra, dar el paso de marcharse de su hogar para perseguir su sueño en la capital de España. “Fue una decisión muy complicada. Hablando con mi agente y mi familia, pensamos que lo mejor para mi desarrollo sería ir al Real Madrid. Mudarme de una isla a una ciudad como Madrid fue un cambio muy grande, sobre todo porque fui solo, siendo aún menor de edad. Viví dos años en la residencia madrileña. Al principio fue complicado, pero luego me adapté con el tiempo”, señaló el joven lateral zurdo.

Mourinho lo condenó al ostracismo en el Benfica

En Portugal, sin embargo, no le fueron las cosas cómo esperaba. Fue titular en la segunda jornada liguera, con Bruno Lage como entrenador. Pero ese fue su único partido (y otros dos con el filial del conjunto encarnado). Enseguida aterrizó José Mourinho y lo condenó al ostracismo, dejándolo un partido tras otro en la grada. Por ello, en enero se marchó a préstamo al Torino, donde sí logró la continuidad deseada, con un gol y tres asistencias en 17 choques.

Feliz en la Serie A italiana

Dichos números no fueron suficientes para que el club de Turín se atreviese a ejercer la opción de compra de 9 millones de euros (su valor de mercado según Transfermarkt es de 5 millones). Pero sí le sirvieron para seguir en le Serie A como cedido, ahora en el Sassuolo, manteniendo contrato en vigor con el Benfica hasta 2030.

Con su nuevo equipo, de momento, solo ha participado en dos de las cinco jornadas del campeonato, en ambas como suplente, siendo únicamente titular en la Copa de Italia. Pero Rafa Obrador ser encuentra a gusto y cree que este aprendizaje le ayudará a crecer. "La Serie A tiene una historia muy importante y creo que puedo adaptarme bien aquí. El fútbol italiano es muy físico e intenso, pero me gusta mucho la idea que propone el Sassuolo: tener la posesión, jugar con calma y encontrar espacios. Como lateral, también me piden que juegue un poco más centrado, no solo como el típico lateral pegado a la banda. Quieren que seamos versátiles y que podamos ofrecer varias opciones al equipo”, comentó en los medios oficiales del conjunto transalpino.

Su objetivo: llegar a la selección española

Su futuro es una incógnita. Pero el futbolista balear es ambicioso y se marca como objetivo vestir la camiseta de la selección española absoluta, después de haber jugado en todos los combinados inferiores. “Para mí, es un honor poder representar a La Roja. He tenido la suerte de participar en todas las categorías juveniles hasta la sub 21, y espero seguir representando a España”, sentenció.